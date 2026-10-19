Le futur Volkswagen ID. Buzz promet d'être enfin abordable

Par Martin Rochard / 19 octobre 2026 à 18:00 · 4 min de lecture

Volkswagen prépare une nouvelle génération de l'ID. Buzz avec un prix plus accessible grâce à la plateforme SSP et des batteries LFP moins coûteuses.

Volkswagen ne lâche pas l'affaire avec son combi électrique. Bien au contraire. Après avoir confirmé qu'une mise à jour de l'ID. Buzz actuel est en préparation, le constructeur allemand vient d'officialiser qu'une toute nouvelle génération suivra, avec une promesse claire : corriger le principal défaut du modèle actuel, son prix excessif.

Un aveu sans détour de Volkswagen

Thomas Schäfer, le PDG de Volkswagen, l'a confirmé lors d'un entretien au Salon de Paris 2026. Le successeur de l'ID. Buzz reposera sur la plateforme SSP (Scalable Systems Platform), la future architecture modulaire électrique du groupe qui servira de base à une large gamme de véhicules électriques.

Le dirigeant n'a pas tourné autour du pot : l'ID. Buzz actuel ne se vend pas aussi bien qu'espéré, et le tarif en est la cause principale. Malgré son charme indéniable et son design qui fait l'unanimité, le van électrique peine à convaincre les acheteurs en raison de son positionnement tarifaire élevé. Pour toucher un public plus large, notamment les familles, le prochain modèle devra être significativement plus abordable.

La plateforme SSP comme solution miracle

Le passage de la plateforme MEB actuelle à la SSP devrait apporter son lot d'améliorations significatives. Cette nouvelle architecture électrique promet une autonomie supérieure, des temps de recharge réduits et un système d'infodivertissement plus performant.

Mais l'atout majeur réside dans la réduction des coûts. La mutualisation de cette plateforme à travers l'ensemble des marques du groupe Volkswagen permettra d'amortir les investissements en recherche et développement. De plus, l'intégration possible de batteries LFP (lithium-fer-phosphate), moins coûteuses que les cellules NMC actuelles, pourrait encore faire baisser le prix d'entrée. Volkswagen reste toutefois discret sur les spécifications techniques exactes.

Des ventes correctes mais insuffisantes

Il faut nuancer : l'ID. Buzz n'est pas un échec commercial total. Les ventes ont même doublé l'année dernière pour atteindre 60 700 unités, réparties équitablement entre les versions passagers et utilitaires. Mais ces chiffres restent en deçà des ambitions initiales du constructeur pour un véhicule qui devait incarner le renouveau électrique de la marque.

Un habitacle enfin ergonomique

L'intérieur devrait également bénéficier d'une refonte bienvenue. L'ID. Buzz actuel souffre encore de ces maudites commandes tactiles qui ont fait la mauvaise réputation de la gamme ID. Les modèles récents comme l'ID.3 Neo ou l'ID. Tiguan ont heureusement abandonné cette approche au profit de boutons physiques plus intuitifs.

Le futur ID. Buzz devrait logiquement adopter cette philosophie révisée. On peut imaginer des commandes individuelles pour les quatre vitres électriques, des molettes de climatisation physiques, et globalement une ergonomie repensée. Un van familial électrique doit pouvoir s'utiliser intuitivement, sans nécessiter un mode d'emploi de 50 pages pour régler la température.

Certaines améliorations pourraient même arriver plus tôt, lors du restylage de mi-carrière prévu pour le modèle actuel. Les récentes évolutions appliquées à d'autres modèles de la gamme ID. laissent espérer une mise à niveau progressive.

Le défi du design évolutif

Volkswagen se trouve face à un dilemme intéressant. Le design rétro de l'ID. Buzz constitue son principal atout commercial, comme l'a reconnu Thomas Schäfer en qualifiant le van d'"iconique". Andreas Mindt, directeur du design, promet que les futures versions resteront "intéressantes".

Mais le chef styliste met également en garde contre la répétition indéfinie des designs nostalgiques. Il cite l'exemple de la New Beetle, qui a fini par perdre de son attrait à force de surfer sur la vague du passé. Le prochain ID. Buzz devra donc conserver son caractère sympathique tout en évitant de n'être qu'une énième resucée du Combi original.

Volkswagen ne souhaite pas ressusciter systématiquement tous les modèles emblématiques de son histoire, mais estime que l'ID. Buzz mérite une seconde chance. L'enjeu sera de faire évoluer le design sans sacrifier la personnalité qui distingue ce van électrique de ses concurrents plus conventionnels.

Une arrivée lointaine

Les impatients devront prendre leur mal en patience. Le premier véhicule de Volkswagen sur plateforme SSP sera un SUV premium attendu d'ici la fin de la décennie. L'ID. Buzz de nouvelle génération ne suivra qu'après, probablement pas avant 2030.

D'ici là, le modèle actuel continuera d'évoluer. Le constructeur déploie déjà des mises à jour logicielles, de nouvelles fonctionnalités et des versions d'entrée de gamme plus abordables sur certains marchés. On peut espérer qu'un restylage de mi-carrière plus substantiel corrigera les défauts d'ergonomie de l'habitacle.

En Europe, une version utilitaire à empattement long avec plancher bois et seconde porte coulissante arrive prochainement. Elle bénéficie déjà du nouveau volant avec de vrais boutons cliquables. Une révolution, certes modeste, mais bienvenue.

Le marché américain mis en pause

Anecdote notable : l'aventure américaine de l'ID. Buzz s'annonce chaotique. Après un lancement récent, le véhicule ne sera plus commercialisé outre-Atlantique jusqu'au millésime 2028, à moins que Volkswagen ne repousse encore ce retour.

Pour Volkswagen, le message est clair : le Combi électrique n'est pas abandonné, mais il doit devenir aussi attractif pour le portefeuille que pour le cœur. Avec une plateforme moderne, des coûts maîtrisés et une ergonomie repensée, la prochaine génération pourrait enfin tenir les promesses du concept original.