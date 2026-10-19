BMW i7 : l'électrique de luxe dévoile son intérieur ultra-connecté mais controversé

Par Sarah Wagner / 19 octobre 2026 à 16:04 · 3 min de lecture

La BMW i7 électrique impressionne par son habitacle technologique avec écran panoramique et cinéma 8K, mais déçoit par la suppression de commandes physiques.

La BMW i7 électrique débarque avec des ambitions technologiques démesurées. Si la limousine bavaroise conserve l'excellence attendue en matière de luxe et de confort, son habitacle ultra-connecté divise par ses choix radicaux en matière d'ergonomie.

Une révolution numérique dans l'habitacle

L'intérieur de la BMW i7 marque une rupture avec l'affichage panoramique iDrive, déjà aperçu sur la i3. Cette instrumentation s'étend sur toute la largeur du tableau de bord, là où l'écran rejoint son extrémité. BMW déploie cette technologie avec une rapidité surprenante, et le résultat s'avère convaincant : un combiné d'instruments hautement personnalisable qui libère le conducteur de l'obligation de regarder à travers le volant.

Cette liberté visuelle a permis aux designers de repenser complètement le volant. Malheureusement, le résultat déçoit. Avec ses branches verticales particulièrement massives, ce nouveau volant donne constamment l'impression d'avoir un quart de tour de braquage appliqué, même en ligne droite. Certes, sa forme sculptée faciliterait théoriquement la prise à "9h15", mais rien n'empêchait d'adopter cette position avec un volant rond traditionnel. Et lorsque le volant tourne, l'expérience devient moins intuitive.

La disparition contestable des commandes physiques

BMW parle de "design intérieur épuré", un euphémisme pour justifier la suppression du contrôleur rotatif iDrive et de ses boutons sur la console centrale. Une décision discutable alors que l'industrie automobile redécouvre justement la valeur des commandes physiques.

L'écran central tactile de 45,5 cm (17,9 pouces) embarque certes un nouveau système d'exploitation plus facile à naviguer que le précédent. Mais avec la complexité des fonctions disponibles sur une berline de luxe moderne, l'absence de contrôleur rotatif pourrait bien représenter un recul ergonomique, malgré l'excellence de l'affichage panoramique, du système tête-haute ou de la reconnaissance vocale.

D'ailleurs, forcer les occupants à parler à leur voiture ne constitue pas vraiment un progrès. Les anciennes rangées de raccourcis programmables à côté des commandes de climatisation (également disparues) manquent cruellement.

Une finition irréprochable malgré tout

Heureusement, la qualité perçue des matériaux et l'assemblage demeurent excellents, modernisés avec élégance. BMW annonce 700 finitions intérieures différentes, complétant les 500 options extérieures. Les sièges figurent parmi les plus confortables du marché automobile.

L'espace ne pose évidemment aucun problème : avec 5,4 mètres de longueur et 1,95 mètre de largeur, l'i7 offre un habitacle royal. Le coffre de 500 litres reste généreux pour la catégorie.

Un cinéma embarqué spectaculaire

Désormais livré de série, l'écran pour le passager avant lui permet de contrôler le système multimédia, y compris regarder des vidéos. Utilité relative quand tout le monde possède un smartphone, certes.

L'option vraiment impressionnante reste l'écran cinéma arrière de 79,5 cm (31,3 pouces) en résolution 8K. Descendant du pavillon, il déploie automatiquement des stores occultants et, couplé au système audio à 35 haut-parleurs, crée une immersion bien supérieure à une tablette fixée au dossier.

Des compromis à considérer

La place arrière passager peut se configurer en position quasi-horizontale, offrant un confort exceptionnel pour les longues distances. Attention toutefois : ce siège repousse le siège passager avant contre le tableau de bord en se déployant, obstruant probablement légèrement le rétroviseur extérieur. Un point à considérer pour les chauffeurs professionnels.

Autre compromis : le grand écran arrière masque le rétroviseur intérieur traditionnel, remplacé par une caméra numérique, une première chez BMW.

Le luxe électrique à la bavaroise

La BMW i7 confirme que l'électrification n'exige aucun compromis sur le luxe et le raffinement. Mais elle illustre aussi les dilemmes de l'industrie face à la numérisation : faut-il vraiment sacrifier l'ergonomie éprouvée sur l'autel de la modernité ? Les clients fortunés, habitués à l'excellence sans concession, auront certainement leur mot à dire.