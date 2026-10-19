Jeep Wrangler Switchback 2027 : la bicolore ultime avec capot et portes dépareillés

Par Martin Rochard / 19 octobre 2026 à 20:00 · 3 min de lecture

Le Jeep Wrangler Switchback 2027 clôture la série Twelve 4 Twelve avec une livrée bicolore audacieuse où capot et portes sont volontairement inversés.

Jeep frappe fort pour conclure sa série d'éditions spéciales 2026. Le constructeur américain vient de dévoiler le Wrangler Switchback 2027, un modèle qui repousse les codes de la personnalisation automobile avec une livrée bicolore volontairement dépareillée. Ce véhicule marque la douzième et dernière création de la série Twelve 4 Twelve, lancée pour célébrer les 85 ans de l'emblématique marque de tout-terrain.

Un concept bicolore poussé à l'extrême

L'originalité du Switchback réside dans son traitement chromatique audacieux. Jeep a imaginé un système d'échange de couleurs entre le capot et les portes, créant ainsi un contraste visuel saisissant. Chaque exemplaire arbore une combinaison de noir brillant et de gris Sting-Gray, les deux teintes s'inversant entre les différents panneaux de carrosserie.

Pour harmoniser cet ensemble résolument asymétrique, les designers ont intégré des touches de vert Gecko sur plusieurs éléments clés : le contour de calandre, le graphisme du capot, les anneaux des jantes à simulateur de beadlock et l'autocollant ornant le hayon. Cette couleur acidulée, développée spécifiquement pour cette production, unifie visuellement les panneaux dépareillés.

Une fabrication orchestrée en usine

Réaliser cette livrée particulière nécessite une chorégraphie industrielle précise. Contrairement à un simple kit esthétique installé chez le concessionnaire, le Switchback est assemblé directement en usine selon un processus en deux étapes.

Les Wrangler noirs et gris sont séquencés par paires sur la chaîne de montage. Un véhicule noir avec capot gris et son jumeau gris avec capot noir progressent simultanément. Les portes sont échangées durant la production régulière, tandis que les capots sont permutés ultérieurement dans un centre d'équipement spécialisé.

Un intérieur coordonné

L'habitacle prolonge la philosophie bicolore de l'extérieur. Les sièges reçoivent un cuir Nappa noir avec le logo Switchback embossé dans la matière. Le tableau de bord est agrémenté d'éléments en Nappa couleur Sea Salt, tandis que des surpiqûres perle et citron vert parcourent l'ensemble de la cabine.

Des détails exclusifs distinguent cette édition limitée : plaques spécifiques au niveau des porte-gobelets et du hayon rappellent l'appartenance de chaque exemplaire à cette série finale.

Base technique Rubicon X

Techniquement, le Switchback s'appuie sur le Wrangler Rubicon X, version haut de gamme aux capacités tout-terrain reconnues. Le package de personnalisation représente un surcoût de 2 870 dollars par rapport au Rubicon X de base.

Aux États-Unis, les tarifs s'établissent à 66 695 dollars pour la version deux portes et 69 995 dollars pour la quatre portes, frais de livraison de 1 995 dollars inclus. Ces montants correspondent approximativement à 61 000 et 64 000 euros, bien que les prix européens, s'ils sont confirmés, intégreront certainement des taxes et équipements différents.

Point d'orgue d'une année spéciale

Selon Branden Coté, PDG de la marque Jeep, la série Twelve 4 Twelve représente autant un exercice créatif interne qu'une stratégie commerciale. "Cette initiative a libéré la créativité à travers la marque Jeep, rassemblant les équipes pour réimaginer une icône sous différentes perspectives tout en restant fidèle à ce qui a toujours défini le Wrangler", déclare-t-il.

Cette collection a effectivement exploré diverses facettes du Wrangler tout au long de 2026. Parmi les onze modèles précédents figuraient le Wrangler Rewind à l'esthétique rétro et le Wrangler Moab 392 équipé d'un puissant V8, démontrant l'étendue des possibilités offertes par la plateforme sans modifier le châssis sous-jacent.

Disponibilité et perspectives européennes

Les commandes du Switchback ouvriront en novembre 2026 sur le marché nord-américain. Pour l'Europe et la France, aucune communication officielle n'a encore été diffusée concernant une éventuelle commercialisation.

Les éditions spéciales Wrangler connaissent généralement un succès limité sur le Vieux Continent, où les versions électrifiées comme le Wrangler 4xe hybride rechargeable rencontrent davantage de faveur auprès d'une clientèle soucieuse des réglementations environnementales et des coûts de carburant. Néanmoins, les collectionneurs et passionnés français de la marque surveilleront attentivement toute annonce concernant ce modèle unique qui referme un chapitre créatif marquant de l'histoire Jeep.