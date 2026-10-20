Subaru signe la fin du moteur Boxer en Europe après 2027

Subaru signe la fin du moteur Boxer en Europe a...

Par Sarah Wagner / 20 octobre 2026 à 07:53 · 3 min de lecture

Subaru abandonnera son emblématique moteur Boxer en Europe dès 2028 pour ne proposer que des véhicules 100% électriques sur le continent.

La fin d'une ère pour Subaru en Europe

Le constructeur japonais Subaru s'apprête à tourner une page historique de son histoire européenne. À partir de 2028, la marque ne proposera plus que des véhicules 100% électriques sur le Vieux Continent, signant ainsi l'arrêt définitif de son emblématique moteur Boxer qui a fait sa renommée pendant six décennies.

Cette décision radicale intervient dans un contexte réglementaire européen de plus en plus contraignant, où les constructeurs doivent faire des choix drastiques pour survivre face aux normes d'émissions et de sécurité.

Un calendrier de sortie précis pour les modèles thermiques

La transition sera progressive mais définitive. Le Subaru Outback, équipé du moteur Boxer 2,5 litres atmosphérique développant 169 chevaux, disparaîtra des concessions européennes à la fin de l'année 2027. Ce SUV familial, très apprécié pour ses capacités tout-chemin, laissera place à sa version électrique, l'E-Outback.

Les autres modèles de la gamme suivront rapidement. L'Impreza, le Crosstrek et le Forester, tous équipés d'une motorisation hybride légère basée sur le moteur Boxer 2,0 litres de 136 chevaux, cesseront également d'être commercialisés après 2027.

Une gamme réduite à trois modèles électriques

À l'issue de cette transition, Subaru ne proposera plus que trois véhicules sur le marché européen :

Le Solterra, premier SUV 100% électrique de la marque

L'Uncharted, nouveau venu dans la gamme électrique

L'E-Outback, version électrifiée de l'emblématique break surélevé

Ces trois modèles partagent une caractéristique commune : ils ont tous été co-développés avec Toyota, partenaire stratégique de Subaru.

Les raisons d'un retrait forcé

Subaru a justifié cette décision par deux contraintes majeures imposées par la réglementation européenne. Premièrement, les normes d'émissions sur les moyennes de flotte deviennent si strictes qu'elles ont déjà contraint certains constructeurs à retirer des modèles du marché. Le cas du Mazda MX-5 avec son moteur 2,0 litres en est un exemple récent.

Deuxièmement, les nouvelles exigences de sécurité imposent des mises à jour coûteuses de l'architecture électronique des véhicules. Pour Subaru, dont les volumes de vente européens sont relativement modestes, l'investissement nécessaire pour recertifier et moderniser les moteurs Boxer n'est tout simplement pas rentable.

60 ans d'histoire avec le moteur Boxer

Le moteur Boxer représente bien plus qu'une simple motorisation pour Subaru : c'est l'ADN même de la marque. Introduit en 1966 sur la Subaru 1000, ce moteur à pistons horizontaux opposés offre un centre de gravité bas et un équilibre remarquable, caractéristiques qui ont fait la réputation des véhicules de la marque.

Associé au système de transmission intégrale symétrique, autre signature technique de Subaru, le moteur Boxer a permis au constructeur de se forger une identité unique dans le paysage automobile mondial. Subaru reste d'ailleurs le seul constructeur généraliste à avoir fait de cette architecture sa motorisation exclusive sur l'ensemble de sa gamme.

Un héritage qui perdure ailleurs

Si le moteur Boxer disparaît d'Europe pour Subaru, cette architecture emblématique continuera de vivre grâce à Porsche, qui l'utilise depuis toujours sur ses modèles sportifs. Une maigre consolation pour les amateurs de cette technologie si particulière.

Un choix stratégique dans un marché en mutation

Cette décision s'inscrit dans une tendance plus large de l'industrie automobile européenne. Face à des réglementations de plus en plus strictes et à des investissements colossaux nécessaires pour l'électrification, de nombreux constructeurs rationalisent leurs gammes et se concentrent sur les marchés les plus rentables.

Pour Subaru, dont les parts de marché en Europe restent modestes comparées à d'autres régions comme l'Amérique du Nord, le choix d'une gamme 100% électrique limitée à trois modèles apparaît comme une stratégie de survie pragmatique plutôt qu'une volonté d'expansion.

La fin du moteur Boxer en Europe marque ainsi la fin d'une époque pour les passionnés de la marque sur le continent, même si cette technologie continuera d'équiper les modèles vendus sur d'autres marchés mondiaux.