Subaru signe la fin du moteur Boxer en Europe après 2027
Par Sarah Wagner · 3 min de lecture
Sommaire
La fin d'une ère pour Subaru en Europe
Le constructeur japonais Subaru s'apprête à tourner une page historique de son histoire européenne. À partir de 2028, la marque ne proposera plus que des véhicules 100% électriques sur le Vieux Continent, signant ainsi l'arrêt définitif de son emblématique moteur Boxer qui a fait sa renommée pendant six décennies.
Cette décision radicale intervient dans un contexte réglementaire européen de plus en plus contraignant, où les constructeurs doivent faire des choix drastiques pour survivre face aux normes d'émissions et de sécurité.
Un calendrier de sortie précis pour les modèles thermiques
La transition sera progressive mais définitive. Le Subaru Outback, équipé du moteur Boxer 2,5 litres atmosphérique développant 169 chevaux, disparaîtra des concessions européennes à la fin de l'année 2027. Ce SUV familial, très apprécié pour ses capacités tout-chemin, laissera place à sa version électrique, l'E-Outback.
Les autres modèles de la gamme suivront rapidement. L'Impreza, le Crosstrek et le Forester, tous équipés d'une motorisation hybride légère basée sur le moteur Boxer 2,0 litres de 136 chevaux, cesseront également d'être commercialisés après 2027.
Une gamme réduite à trois modèles électriques
À l'issue de cette transition, Subaru ne proposera plus que trois véhicules sur le marché européen :
- Le Solterra, premier SUV 100% électrique de la marque
- L'Uncharted, nouveau venu dans la gamme électrique
- L'E-Outback, version électrifiée de l'emblématique break surélevé
Ces trois modèles partagent une caractéristique commune : ils ont tous été co-développés avec Toyota, partenaire stratégique de Subaru.
Les raisons d'un retrait forcé
Subaru a justifié cette décision par deux contraintes majeures imposées par la réglementation européenne. Premièrement, les normes d'émissions sur les moyennes de flotte deviennent si strictes qu'elles ont déjà contraint certains constructeurs à retirer des modèles du marché. Le cas du Mazda MX-5 avec son moteur 2,0 litres en est un exemple récent.
Deuxièmement, les nouvelles exigences de sécurité imposent des mises à jour coûteuses de l'architecture électronique des véhicules. Pour Subaru, dont les volumes de vente européens sont relativement modestes, l'investissement nécessaire pour recertifier et moderniser les moteurs Boxer n'est tout simplement pas rentable.
60 ans d'histoire avec le moteur Boxer
Le moteur Boxer représente bien plus qu'une simple motorisation pour Subaru : c'est l'ADN même de la marque. Introduit en 1966 sur la Subaru 1000, ce moteur à pistons horizontaux opposés offre un centre de gravité bas et un équilibre remarquable, caractéristiques qui ont fait la réputation des véhicules de la marque.
Associé au système de transmission intégrale symétrique, autre signature technique de Subaru, le moteur Boxer a permis au constructeur de se forger une identité unique dans le paysage automobile mondial. Subaru reste d'ailleurs le seul constructeur généraliste à avoir fait de cette architecture sa motorisation exclusive sur l'ensemble de sa gamme.
Un héritage qui perdure ailleurs
Si le moteur Boxer disparaît d'Europe pour Subaru, cette architecture emblématique continuera de vivre grâce à Porsche, qui l'utilise depuis toujours sur ses modèles sportifs. Une maigre consolation pour les amateurs de cette technologie si particulière.
Un choix stratégique dans un marché en mutation
Cette décision s'inscrit dans une tendance plus large de l'industrie automobile européenne. Face à des réglementations de plus en plus strictes et à des investissements colossaux nécessaires pour l'électrification, de nombreux constructeurs rationalisent leurs gammes et se concentrent sur les marchés les plus rentables.
Pour Subaru, dont les parts de marché en Europe restent modestes comparées à d'autres régions comme l'Amérique du Nord, le choix d'une gamme 100% électrique limitée à trois modèles apparaît comme une stratégie de survie pragmatique plutôt qu'une volonté d'expansion.
La fin du moteur Boxer en Europe marque ainsi la fin d'une époque pour les passionnés de la marque sur le continent, même si cette technologie continuera d'équiper les modèles vendus sur d'autres marchés mondiaux.
Questions fréquentes
Pourquoi Subaru abandonne-t-il le moteur Boxer en Europe ?
Deux raisons principales expliquent cette décision : les normes européennes d'émissions de plus en plus strictes sur les moyennes de flotte et les nouvelles exigences de sécurité. Recertifier les moteurs mis à jour et adapter l'architecture électronique des véhicules représente un coût trop élevé pour Subaru.
Qu'est-ce que le moteur Boxer de Subaru ?
Le moteur Boxer est une architecture à pistons horizontaux opposés, signature technique de Subaru depuis 60 ans. Le premier modèle équipé, la Subaru 1000, est arrivé en 1966 avec un 4-cylindres 1,0 litre de 55 chevaux.
Quels modèles Subaru disparaîtront du marché européen ?
L'Outback avec son moteur 2,5 litres atmosphérique de 169 chevaux quittera le marché fin 2027. Les versions hybrides légères de l'Impreza, du Crosstrek et du Forester, équipées du 2,0 litres de 136 chevaux, suivront le même chemin après 2027.
Que proposera Subaru en Europe après 2027 ?
Le constructeur japonais ne commercialisera plus que des véhicules 100% électriques : le Solterra, l'Uncharted et l'E-Outback. Ces trois modèles ont été développés en collaboration avec Toyota.
D'autres constructeurs utilisent-ils encore des moteurs Boxer ?
Subaru était le seul constructeur généraliste à utiliser exclusivement des moteurs Boxer sur toute sa gamme. Seul Porsche continue d'utiliser cette architecture, notamment sur ses modèles sportifs.