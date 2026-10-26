Volkswagen ID. Polo : le petit électrique à 24 000 € qui marque le retour aux sources de VW

Volkswagen ID. Polo : le petit électrique à 24 ...

Par Sarah Wagner / 26 octobre 2026 à 12:02 · 3 min de lecture

La Volkswagen ID. Polo électrique renoue avec la simplicité d'usage grâce à ses boutons physiques et propose un coffre de 441 litres, record de sa catégorie.

Volkswagen semble avoir enfin entendu les critiques de ses clients. Avec l'ID. Polo, le constructeur allemand opère un retour bienvenu à la simplicité et à l'ergonomie, abandonnant les commandes tactiles controversées qui ont irrité tant d'automobilistes depuis la Golf Mk8.

Le retour salvateur des boutons physiques

Fini les curseurs tactiles capricieux pour régler le chauffage ou le volume sonore. L'ID. Polo réintroduit des boutons de climatisation conventionnels, similaires à ceux adoptés par la Renault 5 électrique. Une approche pragmatique qui ravira les conducteurs en quête d'intuitivité. Autre victoire du bon sens : les quatre commandes de vitres électriques retrouvent leur place sur la porte conducteur.

Cette évolution marque un tournant dans la philosophie de Volkswagen, qui reconnaît implicitement que la digitalisation à outrance n'est pas toujours synonyme de progrès.

Une touche de nostalgie technologique

L'habitacle combine modernité et références au passé glorieux de la marque. Le tableau de bord accueille un écran conducteur de 25 cm et une dalle tactile centrale de 33 cm pour l'infodivertissement, équipée de l'intelligence artificielle ChatGPT.

Mais la véritable originalité réside dans le mode d'affichage rétro, déjà aperçu sur le concept ID. 2all. Les écrans peuvent adopter l'esthétique du tableau de bord de la Golf Mk1, avec des cadrans virtuels vintage et même un lecteur de cassettes illustré. Un clin d'œil sympathique qui distingue la Volkswagen de ses concurrentes.

Des compromis sur la qualité perçue

Si l'approche écologique se traduit par l'utilisation de tissus et plastiques issus de sources durables, certains choix déçoivent. Les options de personnalisation se limitent à des ambiances grises ou noires, et seuls des revêtements en tissu sont proposés, sans alternative en cuir ou similicuir.

Plus problématique : la présence de plastiques rugueux et peu valorisants sur le haut des contre-portes trahit une volonté de maîtriser les coûts. Ces éléments rappellent que l'ID. Polo vise un positionnement tarifaire accessible autour de 28 000 euros.

Un record d'habitabilité dans la catégorie

Les dimensions compactes de l'ID. Polo, limitées à 4 mètres de longueur, ne l'empêchent pas d'offrir un volume habitable remarquable. Aux places arrière, un adulte mesurant 1m80 dispose d'un espace généreux pour les jambes, les pieds et même la tête.

La place centrale arrière, naturellement moins spacieuse, reste néanmoins utilisable pour des passagers de petite taille sur des trajets courts, grâce à un plancher plat. Un avantage sur la Renault 5 qui peine davantage sur ce point.

Un coffre qui pulvérise la concurrence

Avec 441 litres de capacité de chargement, l'ID. Polo établit une nouvelle référence dans le segment des citadines de 4 mètres. Ce volume surpasse de 115 litres celui de la Renault 5 et de 90 litres celui du Hyundai Inster, même lorsque la banquette coulissante de ce dernier est avancée au maximum.

La domination de la Volkswagen s'étend même au-delà de sa catégorie : elle offre 60 litres de plus que la Golf actuelle et 90 litres supplémentaires par rapport à la Polo thermique. Le seuil de chargement quasi plat et un vaste espace de rangement sous le plancher complètent ce tableau très convaincant.

Une proposition équilibrée pour le marché français

Face à l'offensive électrique menée par Renault avec sa sympathique 5, Volkswagen propose une alternative plus rationnelle et spacieuse. L'ID. Polo privilégie la praticité quotidienne et le volume de chargement, là où la française mise sur le style et l'émotion.

Le positionnement tarifaire autour de 28 000 euros (à confirmer pour la France) place l'ID. Polo en concurrence directe avec les citadines électriques coréennes et la Renault 5. Son atout maître : cette capacité de coffre exceptionnelle qui en fait une véritable alternative pratique aux compactes thermiques pour les familles.

Reste à connaître les caractéristiques techniques complètes, notamment l'autonomie et les performances de recharge, qui détermineront le succès commercial de ce modèle prometteur sur le marché français.