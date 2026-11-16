Sur un lac gelé du Wisconsin, Dani Pedrosa en MotoGP a remporté une course spectaculaire face à une F1 Red Bull, une motoneige et des véhicules tout-terrain.

Red Bull vient de repousser les limites du spectacle automobile avec une course totalement inédite. Le 12 novembre dernier, cinq machines de course qui n'auraient jamais dû se retrouver ensemble se sont affrontées sur un lac gelé d'Eagle River, dans le Wisconsin. Et le vainqueur n'est pas forcément celui qu'on attendait.

Une victoire surprenante pour Dani Pedrosa en MotoGP

C'est une moto qui a triomphé lors de cette première édition de la Red Bull Ultimate Winter Race. Dani Pedrosa, ancien pilote MotoGP, a devancé une monoplace de Formule 1 Red Bull, une motoneige de compétition, un truck Pro 4 et une voiture de rallye sur 43 hectares de glace.

Sa KTM RC16, équipée de roues à picots spécialement développées pour l'occasion, a exploité deux atouts majeurs : sa légèreté exceptionnelle et sa maniabilité dans les sections techniques. Le pilote espagnol a d'ailleurs livré son analyse : "Le départ était crucial car ma moto est l'un des véhicules les plus légers. Je savais que si je pouvais creuser un écart rapidement, je pourrais être plus prudent dans les virages. Le deuxième élément clé était le choix des trajectoires, car les virages étaient très serrés."

La F1 Red Bull frôle l'exploit malgré les -17°C

Patrick Friesacher, au volant de la monoplace Oracle Red Bull Racing, a failli renverser la hiérarchie dans les derniers mètres. Malgré des conditions polaires avec une température de -17°C, l'ancien pilote autrichien a adapté sa conduite et son véhicule avec des modifications sur les pneumatiques et la garde au sol.

"Comparé à la course d'Houston il y a deux ans, c'était très délicat parce qu'on entrait parfois trop vite en virage, avec du sous-virage et aucune traction", a-t-il expliqué. "J'utiliserais des picots plus longs comme Dani la prochaine fois, mais tout le reste fonctionnait bien."

Un parcours modulable pour équilibrer la compétition

Face à l'avantage naturel de certaines machines sur la glace, les organisateurs ont fait preuve d'ingéniosité en créant des tracés différenciés. Les véhicules non conçus pour l'hiver disposaient de raccourcis et de lignes intérieures plus courtes, tandis que ceux naturellement adaptés devaient emprunter des trajectoires extérieures allongées.

Gunnar Sterne, pilote de motoneige et favori sur le papier, a ainsi dû parcourir la distance la plus longue des cinq concurrents. Andrew Carlson, lui, bénéficiait d'un tremplin unique à son truck Pro 4 dès le départ. "Je savais qu'avoir le plus de traction sur la glace ferait la différence, et j'arrivais avec beaucoup plus d'expérience en conditions hivernales que les autres", a confié Sterne.

L'adaptation, clé de la performance sur glace

Scott Speed, vétéran du rallye, et Andrew Carlson ont tous deux salué la capacité d'adaptation remarquable de la F1 et de la MotoGP. "Voir l'une des voitures de course les mieux conçues au monde lutter pour trouver de la traction était vraiment impressionnant", a souligné Speed.

Carlson, quant à lui, a été particulièrement marqué par la progression de Pedrosa : "Il y avait un vrai risque avec la MotoGP en cas de perte d'adhérence. Voir comment il gagnait en vitesse à chaque tour était vraiment impressionnant."

Cette course spectaculaire démontre qu'en conditions extrêmes, ce ne sont pas toujours la puissance brute ou l'aérodynamisme qui font la différence, mais bien la capacité à exploiter le grip disponible. Une leçon que les ingénieurs automobiles connaissent bien, mais rarement illustrée de manière aussi spectaculaire.