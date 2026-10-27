Corvette C9 : Chevrolet promet plus de puissance sans exploser les prix

Par Luc Morandini / 27 octobre 2026 à 15:51 · 3 min de lecture

La future Corvette C9 offrira des performances accrues tout en conservant un positionnement tarifaire accessible face aux supercars européennes.

Alors que l'industrie automobile voit les sportives s'envoler vers des sommets tarifaires toujours plus stratosphériques, Chevrolet trace une ligne rouge pour sa future Corvette C9. Tony Roma, ingénieur en chef du modèle emblématique américain, vient de réaffirmer une philosophie claire : la prochaine génération devra battre la C8 sur le plan des performances sans pour autant basculer dans la catégorie des exotiques hors de prix.

Un positionnement prix fermement établi

Dans des déclarations rapportées par The Drive, Tony Roma s'est montré catégorique sur la stratégie commerciale de la C9. Malgré l'adoption du moteur central qui rapproche techniquement la Corvette des références italiennes, General Motors refuse de s'aligner sur les tarifs pratiqués par Ferrari ou Lamborghini.

La gamme C8 actuelle illustre parfaitement cette approche avec un écart vertigineux : la Corvette Stingray 2027 démarre à 73 795 dollars (environ 68 000 euros) tandis que la ZR1X culmine à 227 695 dollars (environ 210 000 euros). Cette amplitude tarifaire permet de toucher différents segments de clientèle sans perdre l'ADN "rapport qualité-prix" qui caractérise la Corvette depuis toujours.

L'hybridation comme levier de performance

Le millésime 2027 témoigne déjà de l'orientation technique retenue par les ingénieurs de General Motors. Les nouvelles Grand Sport et Grand Sport X rejoignent la gamme, cette dernière prenant la succession de l'E-Ray dans le rôle de version électrifiée.

La formule technique de la Grand Sport X associe le V8 small-block LS6 de sixième génération à un moteur électrique positionné à l'avant. Cette configuration procure une transmission intégrale tout en capitalisant sur les motorisations thermiques développées en interne par GM, évitant ainsi les coûts d'approvisionnement externe.

Une stratégie d'électrification mesurée

Contrairement à certains constructeurs qui basculent brutalement vers le tout-électrique, Chevrolet privilégie une transition progressive. L'hybridation permet d'améliorer les performances et l'efficacité énergétique sans révolutionner complètement l'identité du modèle ni faire exploser les coûts de production.

La boîte manuelle, un rêve inaccessible ?

Passionné de conduite, Tony Roma avoue personnellement souhaiter une transmission manuelle : "J'adorerais ça en tant que pilote, en tant que client, j'adorerais. Je ne sais simplement pas si nous pouvons faire en sorte que cela ait un sens", confie-t-il avec franchise.

Le problème dépasse largement la simple question technique. Sur la C8 à moteur central, la boîte à double embrayage est située derrière le moteur, avec un ensemble embrayages-trains d'engrenages conçu spécifiquement pour ce type de transmission. Développer une alternative manuelle impliquerait :

La conception complète d'un nouveau carter et d'une cinématique d'embrayage

De nouveaux outillages de production

Des validations de fiabilité exhaustives

Une certification antipollution dédiée

Roma rappelle que l'ancienne transmission manuelle de la Corvette à moteur avant a nécessité environ 30 ans de développement et d'améliorations continues. Ce rappel historique souligne l'investissement colossal que représente une transmission, bien au-delà de ce que perçoit le grand public.

Les transmissions, un gouffre financier

"Les transmissions coûtent extrêmement cher", martèle l'ingénieur en chef. Il se montre ouvertement sceptique quant à la possibilité d'intégrer une solution aftermarket, comme une boîte Tremec adaptée après coup, qui puisse satisfaire aux exigences de validation de production.

Selon lui, la demande pour une transmission manuelle suit un schéma cyclique dans l'industrie : bien réelle, mais jamais suffisamment importante pour justifier un investissement qui minerait le positionnement prix défendu pour la C9.

Le défi de la prochaine génération

La Corvette C9 devra donc relever un double défi : repousser les limites de performance établies par la C8 tout en conservant un tarif d'accès permettant à la clientèle traditionnelle de la marque de rester dans la course. Un équilibre délicat face à des concurrentes européennes qui n'hésitent plus à franchir les seuils psychologiques des 200 000, 300 000 voire 400 000 euros.

General Motors mise sur son expertise en motorisations maison, sur une approche pragmatique de l'électrification et sur une rationalisation industrielle pour tenir cette promesse. Le pari est audacieux dans un segment où la course aux chevaux et aux technologies de pointe fait invariablement grimper les additions.

Rendez-vous dans les prochaines années pour découvrir si Chevrolet parviendra effectivement à transformer cet engagement en réalité commerciale, offrant ainsi aux passionnés une authentique supercar américaine accessible.