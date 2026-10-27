KTM X-Bow GT-XR : 592 chevaux et une nouvelle ère sous pavillon belge

Par Sarah Wagner / 27 octobre 2026 à 15:51 · 3 min de lecture

Le KTM X-Bow GT-XR passe sous contrôle belge et gagne 99 chevaux supplémentaires grâce à un nouveau kit Factory 600 porté par son 5-cylindres Audi.

Le KTM X-Bow GT-XR entame un nouveau chapitre de son histoire avec une mise à jour significative orchestrée par son nouveau propriétaire. Cette supercar ultra-légère autrichienne, désormais sous pavillon belge, franchit un cap supplémentaire en termes de performances et d'équipement.

Un changement de propriétaire stratégique

L'histoire récente de KTM a connu des turbulences. Face à des vents contraires financiers, le célèbre constructeur de motos autrichien a dû se placer sous administration, avant d'être finalement acquis par son partenaire indien Bajaj. Dans ce contexte, la division sportive automobile a été cédée à un groupe d'investissement belge.

Officiellement baptisée KTM X-Bow Onroad GmbH, cette entité a trouvé un repreneur de poids en la personne de Guillaume de Mévius, pilote de rallye bien connu. Sa famille détient une participation significative dans le géant brassicole Anheuser-Busch InBev, maison-mère de Budweiser, Corona et Stella Artois. Un profil qui allie passion automobile et solidité financière.

Le pack Factory 600 : une cavalerie débridée

La principale nouveauté réside dans l'introduction de deux nouvelles spécifications : le pack Factory 600 et le kit aérodynamique Evo. Ces évolutions visent à extraire encore plus de performances de cette supercar déjà redoutable.

Le pack Factory 600 transforme profondément le bloc moteur. Le 5-cylindres 2,5 litres d'origine Audi, déjà réputé pour son caractère affirmé, reçoit un collecteur d'admission amélioré, un turbocompresseur upgradé et un intercooler plus efficace. Résultat : la puissance grimpe de 99 chevaux pour atteindre 592 chevaux au total.

Cette augmentation substantielle place le X-Bow dans une catégorie de performances encore plus extrême, sans pour autant alourdir significativement l'ensemble. Le rapport poids/puissance reste l'un des atouts majeurs de cette machine conçue pour la piste.

Un kit aérodynamique issu de la compétition

L'évolution Evo ne se limite pas à la mécanique. Le nouveau kit aérodynamique s'inspire directement de la version GT2 de course du X-Bow, celle qui dispute les championnats internationaux. Les ingénieurs ont adapté ces solutions éprouvées en compétition pour la route.

Les modifications incluent :

Un splitter avant plus agressif pour augmenter l'appui à l'avant

Des canards latéraux optimisant les flux d'air

De nouvelles ouïes dans les ailes pour une meilleure gestion thermique

Ces éléments contribuent à améliorer l'efficacité aérodynamique globale, élément crucial pour une voiture conçue avant tout pour les chronos sur circuit.

Plus utilisable au quotidien

Conscients que même les propriétaires de supercars orientées piste souhaitent parfois rouler sur route ouverte, les nouveaux dirigeants ont intégré des équipements de confort moderne. Tous les X-Bow reçoivent désormais un écran tactile de 18 centimètres compatible Apple CarPlay et Android Auto.

Cette intégration facilite l'accès à la navigation GPS et aux contenus multimédia, rendant les trajets routiers plus agréables. Un paradoxe assumé pour une voiture qui reste fondamentalement une machine de circuit homologuée route.

Autre changement notable : les rétroviseurs traditionnels rabattables remplacent la caméra de recul jusqu'alors montée de série. Cette dernière reste toutefois disponible en option pour les puristes de la technologie. La modification répond probablement à des considérations de coût et de fiabilité.

Une personnalisation sonore signée Capristo

Pour parfaire l'expérience sensorielle, les clients peuvent désormais opter pour un système d'échappement développé par la firme allemande Capristo, réputée pour ses réalisations sur des sportives de prestige. De quoi magnifier encore davantage la signature sonore unique du 5-cylindres Audi.

Cette première mise à jour sous nouvelle direction confirme l'ambition du repreneur belge : faire évoluer le X-Bow tout en préservant son ADN radical. Entre gains de puissance, améliorations aérodynamiques et touches de modernité technologique, cette évolution vise à maintenir la compétitivité de cette supercar atypique face à une concurrence toujours plus féroce dans le segment des sportives extrêmes.