Par Luc Morandini / 24 novembre 2026 à 10:22 · 2 min de lecture

Le nouveau Tesla Roadster fait sensation avec ses propulseurs SpaceX permettant de voler, un 0 à 97 km/h en 0,81 seconde et un design futuriste.

Un spectacle spectaculaire au salon de Los Angeles

Un mois après avoir bouleversé Internet avec une présentation digne d'Hollywood au Texas, le nouveau Tesla Roadster a fait son apparition publique au salon automobile de Los Angeles. Le prototype exposé arbore un design spectaculaire inspiré des supercars italiennes, notamment Lamborghini, marquant une rupture totale avec le concept initial dévoilé il y a près de neuf ans.

Toutefois, les vitres teintées opaques du prototype suggèrent qu'aucun habitacle définitif n'a encore été installé. Ce modèle d'exposition ressemble davantage aux exemplaires utilisés lors de la présentation texane, où le Roadster a roulé à l'envers, bondi dans les airs et effectué des tonneaux spectaculaires.

Des propulseurs SpaceX pour défier les lois de la physique

La grande révolution de ce Roadster de deuxième génération réside dans son système de propulsion hybride unique. Tesla propose deux packs optionnels révolutionnaires :

Le pack "Thrust" : utilise des propulseurs à gaz froid pour assister l'accélération, permettant d'atteindre 97 km/h en 0,81 seconde (après un mètre de roulement)

: utilise des propulseurs à gaz froid pour assister l'accélération, permettant d'atteindre 97 km/h en 0,81 seconde (après un mètre de roulement) Le pack "Rocket" : ajoute la capacité de vol vertical, transformant littéralement le véhicule en voiture volante

Cette technologie s'inspire directement des travaux de SpaceX, l'autre entreprise phare d'Elon Musk. Rien n'a été conservé du concept tri-moteur initialement prévu, confirme le constructeur californien.

Un système d'appui aérodynamique révolutionnaire

Au-delà des propulseurs, le Roadster intègre un ventilateur qui aspire littéralement la voiture vers la route pour maximiser l'adhérence, sur le même principe que la McMurtry Spéirling britannique. Un aileron actif ajuste automatiquement son angle pour optimiser l'appui aérodynamique selon les conditions de conduite.

Lors de la démonstration texane, Tesla a illustré ces capacités en faisant décoller le Roadster au-dessus d'une file de ses véhicules, passant par-dessus la cabine du Tesla Semi, avant d'effectuer un tonneau en vol et de se poser sur ses roues. La durée de vol maximale reste inconnue : simple saut ou véritable sustentation prolongée ?

Un calendrier de production... à prendre avec précaution

Elon Musk a annoncé un démarrage de production pour 2028, précisant cette fois "pour de vrai". Une promesse à relativiser compte tenu de l'historique du dirigeant en matière de délais. Quelques exemples parlants :

Le concept du Roadster Mk2 a été dévoilé il y a presque dix ans

Le Semi, le camion électrique de Tesla, a accusé six années de retard

Le Cybercab autonome arrive seulement maintenant, sept ans après l'annonce d'un robotaxi

Quelle place sur le marché européen ?

Si ce Roadster voit effectivement le jour, il s'attaquera à un segment ultra-premium où évoluent des marques comme Rimac, Pininfarina ou Lotus avec leurs hypercars électriques. La question de l'homologation européenne sera cruciale, notamment concernant les propulseurs qui devront répondre à des normes de sécurité strictes.

Le pack "Rocket" permettant le vol ne recevra vraisemblablement aucune autorisation routière, Tesla l'ayant clairement indiqué. Reste à savoir si le constructeur américain parviendra à homologuer au moins le pack "Thrust" pour le marché européen, où les réglementations sont particulièrement exigeantes en matière de modifications techniques.

Une chose est certaine : avec ce projet audacieux mêlant automobile et aérospatiale, Tesla repousse une nouvelle fois les frontières du possible, même si la concrétisation commerciale reste incertaine.