Par Luc Morandini / 24 novembre 2026 à 10:21 · 3 min de lecture

Le tribunal néerlandais interdit le SUV BYD Ti7 dans toute l'UE après avoir jugé qu'il copie le design du Land Rover Defender enregistré en 2018.

Jaguar Land Rover vient de remporter une victoire juridique majeure face au géant chinois BYD. Le tribunal de district de La Haye a rendu vendredi une décision sans appel : le SUV Ti7 du constructeur asiatique ne pourra pas être commercialisé sur le territoire de l'Union européenne.

Une ressemblance jugée trop frappante avec le Defender

Au cœur de ce litige : l'apparence du BYD Ti7, que le tribunal a jugé comme une violation flagrante du design enregistré du Land Rover Defender. Ce SUV hybride rechargeable à cinq ou sept places, lancé l'année dernière en Chine, présente effectivement une silhouette qui ne laisse personne indifférent.

Les points communs sont nombreux : carrosserie rectangulaire aux lignes boxy, vitres verticales, pavillon plat et roue de secours montée à l'arrière. Un ensemble d'éléments qui créent une ressemblance troublante avec l'iconique modèle britannique.

Les arguments de BYD rejetés par la justice

Les avocats du constructeur chinois n'ont pas manqué de souligner les différences entre les deux véhicules. Phares, calandre, agencement du pare-chocs, capot, fenêtres et passages de roues : autant d'éléments censés distinguer le Ti7 du Defender.

Mais le tribunal néerlandais n'a pas été convaincu. Selon le jugement, ces détails ne suffisent pas à modifier l'impression d'ensemble créée par les deux designs. Les juges ont identifié plusieurs éléments caractéristiques du Defender protégés depuis 2018 :

Les épaules et angles arrondis

Le panneau signature sur le montant C

Les découpes arrondies des passages de roues

La surface vitrée continue

La silhouette générale du véhicule

Des sanctions financières dissuasives

Le tribunal ne plaisante pas avec l'application de sa décision. Les filiales européennes de BYD disposent d'une semaine seulement après réception du jugement pour cesser toute infraction aux droits de design enregistrés de JLR.

L'interdiction est totale et couvre l'importation, la fabrication, l'offre à la vente, la vente, le stockage, la livraison ou toute autre forme de commercialisation du Ti7 dans l'Union européenne. Impossible pour BYD de contourner cette décision en utilisant un canal de distribution alternatif.

En cas de non-respect, les conséquences financières sont lourdes : 100 000 euros par jour d'infraction, ou alternativement 25 000 euros par violation individuelle, le tout plafonné à 10 millions d'euros.

Une décision préventive plutôt que répressive

Paradoxalement, le BYD Ti7 n'est actuellement pas commercialisé dans l'Union européenne. BYD avait même déclaré au tribunal ne pas avoir de plans concrets pour le lancer sur ce marché. Alors pourquoi cette interdiction ?

Le juge a motivé sa décision par le refus de BYD de s'engager formellement à rester hors du marché européen. L'interdiction constitue donc davantage une mesure préventive qu'une réponse à une activité commerciale établie.

Une victoire partielle pour Land Rover

Si JLR remporte une manche importante, le constructeur britannique n'a pas obtenu tout ce qu'il demandait. Le tribunal a rejeté sa requête d'interdiction au Royaume-Uni, se déclarant incompétent pour statuer sur BYD UK.

Cette distinction est cruciale : les clients britanniques peuvent d'ores et déjà commander le Ti7, avec des livraisons programmées pour janvier. Le tribunal a également refusé l'accès de JLR aux documents saisis chez BYD, les informations sur la distribution du SUV, et la publication d'un communiqué annonçant le jugement sur les sites web de BYD.

BYD déterminé à faire appel

Le constructeur chinois ne compte pas en rester là. Dans un communiqué transmis à Reuters, BYD a fermement contesté la décision du tribunal et annoncé son intention de faire appel.

L'entreprise maintient que le Ti7 est le fruit d'un travail de design totalement indépendant et qu'il ne viole aucun droit de propriété intellectuelle de JLR. BYD affirme qu'il explorera "toutes les voies légales" pour démontrer que cette décision est erronée.

Une bataille juridique qui pourrait durer

Il s'agit pour l'instant d'un jugement préliminaire, pas nécessairement du mot final dans ce différend. Jaguar Land Rover dispose de six mois pour engager une procédure principale si le groupe souhaite poursuivre l'affaire.

L'appel annoncé par BYD pourrait donc prolonger considérablement ce conflit juridique. En attendant, l'interdiction néerlandaise reste en vigueur dans toute l'Union européenne, à moins qu'elle ne soit annulée en appel ou qu'un accord soit trouvé entre les deux constructeurs.

Cette affaire illustre la vigilance croissante des constructeurs historiques face à l'arrivée massive des marques chinoises sur le marché européen. Elle soulève également des questions sur l'équilibre entre inspiration stylistique et copie pure et simple dans l'industrie automobile moderne.