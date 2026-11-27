Par Martin Rochard / 27 novembre 2026 à 12:16 · 3 min de lecture

Le nouveau Range Rover GT arrivera en version électrique début 2027, tandis que la variante hybride sera commercialisée ultérieurement selon JLR.

Jaguar Land Rover a officialisé la stratégie de lancement de son futur Range Rover GT : le modèle arrivera sur le marché début 2027, mais uniquement en version électrique. Les amateurs de motorisations hybrides devront patienter davantage, le constructeur britannique ayant confirmé un déploiement en deux temps.

Un lancement 100% électrique pour commencer

L'information émane de Richard Molyneux, directeur financier de JLR, qui s'est exprimé lors de la présentation des résultats trimestriels de Tata Motors Passenger Vehicles. Le calendrier est désormais clair : le Range Rover GT électrique ouvrira le bal début 2027, tandis que la variante hybride suivra ultérieurement, sans échéance précise annoncée.

Cette stratégie s'explique par les carnets de commandes du constructeur. JLR a déjà enregistré près de 5 000 précommandes pour son Range Rover électrique, et la demande pour l'ensemble de sa gamme zéro émission dépasse actuellement les capacités de production. Le groupe investit donc pour augmenter ses capacités manufacturières, et le GT s'inscrit dans cette expansion électrique aux côtés du Range Rover Sport électrique.

Un positionnement inédit dans la gamme

Richard Molyneux a également précisé l'emplacement du GT dans la hiérarchie Range Rover : "Le GT se positionnera en dessous du Range Rover SUV pleine grandeur traditionnel." Une décision notable pour une marque historiquement construite autour d'un unique modèle phare.

Contrairement aux attentes, le GT ne cherchera pas à rivaliser avec les performances tout-terrain du Range Rover classique ou électrique. Sa mission est ailleurs : proposer une silhouette plus basse et profilée, inspirée des coupés-SUV de luxe. Les photos d'essais ont d'ailleurs confirmé des proportions moins massives que les modèles traditionnels de la marque.

Le luxe routier avant tout

Cette orientation représente une évolution stratégique pour Land Rover. Avec le Defender et le Discovery qui assurent déjà la réputation tout-terrain de la marque, le GT peut se concentrer sur le raffinement et le comportement routier. L'objectif : séduire une clientèle recherchant l'élégance et le prestige sur asphalte plutôt que les prouesses hors des sentiers battus.

Des détails techniques encore confidentiels

Le Range Rover GT reposera sur l'architecture EMA (Electrified Modular Architecture) de JLR, la plateforme modulaire qui équipe déjà les nouveaux modèles électriques du groupe. En revanche, les caractéristiques précises restent sous embargo : capacité de batterie, autonomie, puissance de recharge et performances n'ont pas encore été dévoilées.

Les dimensions exactes demeurent également inconnues, tout comme les chiffres de puissance. JLR devrait lever le voile sur ces informations techniques au fur et à mesure que le lancement approchera.

Une question de tarif stratégique

Concernant le prix, JLR reste discret mais donne quelques indices. Le Range Rover thermique démarre autour de 110 000 dollars sur le marché américain, tandis que la version électrique affiche un tarif de départ à 138 000 dollars. Le constructeur confirme simplement que le GT sera positionné légèrement en dessous du grand Range Rover.

Pour le marché européen et français, aucun tarif n'a filtré. Les observateurs estiment cependant qu'un prix inférieur à 100 000 euros semble peu probable, compte tenu du positionnement premium et de la technologie électrique embarquée.

L'hybride repoussé à plus tard

Richard Molyneux a été explicite : la version hybride du GT ne sera pas proposée au lancement en 2027. Elle arrivera "dans un délai raisonnable", sans année précise mentionnée. Les clients intéressés par un achat en 2027 n'auront donc pas le choix entre électrique et hybride – seule la motorisation zéro émission sera disponible.

Cette approche séquencée reflète la transition électrique de JLR et sa volonté de répondre en priorité à la demande pour ses modèles électriques, qui connaît actuellement une forte croissance. Le Range Rover GT s'inscrit ainsi dans une stratégie d'électrification progressive mais déterminée de la gamme Range Rover.