Richard Hammond a décliné l'offre de la BBC de diriger le nouveau Top Gear, estimant que l'émission doit évoluer plutôt que de recréer le passé.

Un refus catégorique pour préserver l'héritage

L'information a de quoi surprendre : Richard Hammond aurait pu reprendre les commandes de Top Gear, mais il a délibérément choisi de ne pas le faire. Dans une interview accordée à BBC Radio 4 peu après l'annonce officielle du retour de l'émission culte, l'ancien présentateur a confirmé que la BBC l'avait approché pour diriger cette nouvelle mouture.

"Je vais être honnête, ils m'ont parlé de ce projet", a déclaré Hammond. "Ils sont venus me voir pour que je m'implique éventuellement dans la direction du nouveau Top Gear, mais je ne veux pas le ramener à ce qu'il était. C'est pourquoi je ne l'ai pas fait."

Une volonté de tourner la page

Pour le présentateur de 56 ans, la question est claire : Top Gear doit avancer et non tenter de reproduire la formule qui a fait son succès planétaire. De 2002 à 2015, Hammond a formé avec Jeremy Clarkson et James May un trio légendaire qui a transformé l'émission en phénomène télévisuel international, avant de poursuivre l'aventure avec The Grand Tour sur Amazon.

"Nous avons eu notre mandat, nous en avons profité, nous avons fait notre truc et nous sommes devenus un peu fous avec", explique-t-il avec philosophie. Cette prise de recul témoigne d'une maturité certaine face à un héritage télévisuel considérable.

Des souvenirs marqués par le danger

L'histoire de Top Gear est également jalonnée d'incidents graves qui ont marqué les esprits. Hammond lui-même a failli perdre la vie en 2006 lors d'un terrible accident à plus de 480 km/h au volant d'un dragster propulsé par un moteur à réaction. Plus récemment, en décembre 2022, Andrew "Freddie" Flintoff a été gravement blessé lors d'un tournage à l'aérodrome de Dunsfold.

Interrogé sur le caractère intrinsèquement dangereux de l'émission, Hammond se veut rassurant : "Elle n'a pas besoin de l'être, n'est-ce pas ? Oui, Freddie a eu son moment difficile – c'est terrible. J'ai eu le mien aussi. Oui, nous nous sommes un peu laissés emporter, mais peut-être qu'elle prendra une direction différente. Je pense qu'elle le devrait."

Gordon Ramsay aux commandes

Malgré son refus, Hammond se réjouit du retour de Top Gear et ne tarit pas d'éloges sur le choix de Gordon Ramsay comme nouveau visage de l'émission. Lorsqu'on l'interroge sur les véritables compétences automobiles du chef étoilé connu pour son langage fleuri, sa réponse ne manque pas d'humour.

"C'est un chef TV. Ils aiment trois choses – enfin, quatre dans son cas : la cuisine, les jurons, les grosses montres et les voitures. Donc je ne vais pas douter de ses références en matière d'amour des automobiles", plaisante Hammond.

Un passionné authentique

Et pour cause : Ramsay n'est pas un novice dans le monde automobile. Il a déjà participé trois fois à Top Gear en tant qu'invité et possède une impressionnante collection de voitures incluant plusieurs modèles exotiques, dont une sublime Ferrari Monza SP2. Le chef détient également une licence de pilotage, preuve qu'il ne s'agit pas d'un simple amateur occasionnel s'aventurant en territoire inconnu.

Un patrimoine télévisuel à préserver

Hammond rappelle une vérité souvent oubliée : Top Gear existe bien avant l'ère Clarkson-Hammond-May. L'émission a débuté sur BBC Two en 1977 sous la forme d'un magazine automobile conventionnel, avec Jeremy Clarkson rejoignant la présentation dès 1988, bien avant le reformatage révolutionnaire de 2002.

Avec près d'un demi-siècle d'existence, Top Gear dispose d'un riche patrimoine dont la nouvelle équipe pourra s'inspirer sans nécessairement chercher à recréer la magie du trio le plus célèbre. La BBC a promis une approche fraîche du format historique, avec Ramsay entouré de co-présentateurs dont les noms restent encore à dévoiler.

Le Stig, figure emblématique et mystérieuse de l'émission, fera également son retour, tandis que le circuit d'essais de Dunsfold dans le Surrey reprendra du service comme base opérationnelle du show. Reste à savoir si cette nouvelle configuration parviendra à recréer la chimie exceptionnelle qui a fait le succès du trio légendaire. Une chose est sûre : Richard Hammond ne pourra être accusé de vouloir revivre ses heures de gloire. On lui a tendu les clés, il a délibérément choisi de les laisser sur la table.