Par Sarah Wagner / 27 novembre 2026 à 12:16 · 3 min de lecture

Le TVR Griffith renaît enfin grâce à Lotus qui accueillera sa production à Norfolk dès 2028, avec moteur V8 et boîte manuelle au programme.

Après des années d'incertitudes et de faux départs, le TVR Griffith reprend vie grâce à un partenariat inattendu avec Lotus. La marque britannique iconique vient d'annoncer que sa sportive tant attendue sera finalement produite dans les installations de Lotus à Norfolk, en Angleterre.

Un partenariat stratégique avec Lotus pour sortir de l'impasse

TVR a officialisé aujourd'hui son accord avec Lotus pour assembler le nouveau Griffith dans l'usine Factory 3, intégrée au Hethel Performance Hub. Cet arrangement offre à TVR un espace de production dédié tout en lui donnant accès aux ressources d'ingénierie, aux installations de développement et à la piste d'essai de Lotus.

Les premiers tests dynamiques doivent débuter immédiatement, avec un objectif ambitieux : livrer les premiers exemplaires clients en 2028. Ce délai peut sembler lointain, mais il représente un pas en avant concret pour un projet enlisé depuis près d'une décennie.

Une saga commencée en 2017

Rappelons que cette deuxième génération du Griffith avait été dévoilée en 2017, avec une production initialement prévue pour 2019. Cette échéance n'a jamais été tenue, et plusieurs tentatives de relancer la marque britannique ont échoué à produire ne serait-ce qu'un seul véhicule de série.

MOTV Group : un repreneur crédible avec de vrais moyens

La différence majeure cette fois réside dans l'identité du propriétaire. MOTV Group, anciennement connu sous le nom de Charge Holdings, a pris le contrôle opérationnel complet de TVR et installé une nouvelle équipe dirigeante composée de cadres ayant fait leurs preuves chez des constructeurs automobiles majeurs.

Après avoir acquis une participation majoritaire en 2023, MOTV a restructuré l'entreprise de fond en comble. Le groupe affirme avoir mis en place les ressources humaines et financières nécessaires pour transformer enfin le Griffith en voiture de série.

Paul Abercrombie, PDG de TVR et de MOTV, reconnaît dans les colonnes d'Autocar que le scepticisme est inévitable après tant de faux espoirs. Il admet que l'entreprise "ne pouvait pas choisir un défi plus grand". Mais il estime que le nouveau propriétaire a résolu plusieurs problèmes qui empêchaient auparavant TVR de construire des voitures.

Une infrastructure enfin en place

Contrairement aux tentatives précédentes, MOTV dispose désormais d'une équipe d'ingénieurs, d'installations de recherche et développement, d'une piste d'essai et d'une ligne de production existante. Le groupe bénéficie également d'un plan de financement soutenu par des investisseurs en capital-investissement et d'un bilan restructuré qui laisse TVR relativement libre de dettes.

La recette traditionnelle préservée : V8, propulsion et manuelle

Excellente nouvelle pour les puristes : le Griffith ne se transformera pas en crossover électrique ou en grand tourisme hybride. La nouvelle direction entend respecter la recette originale qui a fait la gloire de TVR.

La voiture conservera son architecture éprouvée :

Moteur V8 de 5,0 litres Ford Coyote en position avant, développant 500 chevaux

Propulsion aux roues arrière

Boîte de vitesses manuelle

Châssis tubulaire léger spécifique

Carrosserie en matériaux composites

Selon Autocar, la voiture de production restera fondamentalement identique au modèle présenté il y a près de dix ans. Le moteur devait initialement être préparé par Cosworth, mais on ignore encore si cet arrangement sera maintenu.

Des modernisations nécessaires

Toutefois, MOTV prévoit quelques évolutions. Le style extérieur sera rafraîchi et l'habitacle modernisé pour répondre aux attentes contemporaines. La version de production définitive doit être dévoilée en 2025, nous permettant de découvrir rapidement l'ampleur des changements.

L'entreprise envisage également d'intégrer certaines technologies issues de la plateforme Charge Cars, notamment pour l'infodivertissement et les systèmes d'aide à la conduite. L'objectif affiché : préserver le caractère analogique du concept original sans ignorer les équipements que les acheteurs attendent d'une sportive moderne.

Lotus, partenaire idéal pour une renaissance

Le partenariat avec Lotus constitue sans doute l'élément le plus décisif de ce puzzle. Plutôt que de repartir de zéro et de construire sa propre usine, TVR peut s'appuyer sur des installations automobiles établies, dotées de capacités d'ingénierie et de production opérationnelles.

L'usine Factory 3 du Hethel Performance Hub servira de base de production au Griffith, tandis que TVR aura accès aux installations de développement de Lotus, y compris sa piste d'essai. Cet accord s'inscrit dans la stratégie plus large de Lotus visant à transformer Hethel en centre collaboratif pour l'ingénierie automobile spécialisée et la production en petites séries.

Pour les amateurs français de sportives britanniques traditionnelles, ce redémarrage représente une lueur d'espoir. Reste à savoir si TVR parviendra cette fois à tenir ses promesses et à livrer effectivement des voitures en 2028.