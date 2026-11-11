Lotus Esprit 2028 : un V8 biturbo de 671 chevaux signé Geely et Renault

Par Sarah Wagner / 11 novembre 2026 à 08:44 · 3 min de lecture

Le futur Lotus Esprit Type 135 sera équipé d'un tout nouveau V8 4.0 biturbo de 671 chevaux développé par Horse Powertrain, associé à des moteurs électriques.

Dans un contexte où les V8 disparaissent progressivement du paysage automobile, Lotus frappe un grand coup. La marque britannique, désormais sous pavillon Geely, s'apprête à faire renaître l'iconique Esprit avec un bloc V8 flambant neuf développé spécifiquement pour l'ère de l'hybridation.

Un V8 biturbo nouvelle génération signé Horse Powertrain

Le W40, c'est le nom de code de ce nouveau moteur développé par Horse Powertrain, la coentreprise entre le géant chinois Geely et le français Renault. Cette mécanique 4.0 litres biturbo adopte une configuration "hot vee" particulièrement technique : les turbos sont positionnés entre les deux bancs de cylindres, ce qui réduit la longueur des conduits d'admission et d'échappement tout en créant un ensemble plus compact.

Les chiffres font tourner les têtes : 671 chevaux et 800 Nm de couple pour le moteur thermique seul. Avec l'ajout d'un ou plusieurs moteurs électriques, la puissance combinée dépassera allègrement les 1 000 chevaux. Malgré cette cavalerie impressionnante, le bloc ne pèse qu'environ 200 kg grâce à l'utilisation de matériaux légers et de l'injection directe.

Une boîte robotisée ultra-performante

Pour gérer cette puissance phénoménale, Geely et Renault ont également mis au point une transmission à double embrayage humide à 8 rapports. Cette boîte robotisée supporte jusqu'à 1 050 Nm de couple et promet des changements de rapport en moins de 20 millisecondes, soit plus rapide qu'un clignement d'œil.

Le temps de pré-remplissage, qui désigne le délai de préparation de l'embrayage avant l'engagement, est inférieur à 50 millisecondes. Ces performances permettront au futur Esprit de délivrer des accélérations dignes des plus grandes supercars, tout en gérant efficacement l'assistance électrique.

Le retour de l'Esprit prévu pour 2028

Baptisé en interne Type 135, le nouveau Lotus Esprit ne verra le jour qu'en 2028. Cette supercar à moteur central arrière représente un défi technique majeur : atteindre un poids total d'environ 1 500 kg malgré la présence de moteurs électriques et d'une batterie.

Pour y parvenir, Lotus mise sur son expertise historique en matière de légèreté et sur des technologies issues de la Formule 1. La marque travaille notamment sur des moteurs électriques ultra-légers de 150 kW pesant seulement 20 kg, contre 75 à 95 kg habituellement.

Hybride, mais pas rechargeable

Contrairement à la tendance actuelle, Lotus privilégie une configuration hybride classique plutôt qu'hybride rechargeable. Cette stratégie permet d'éviter une grosse batterie et les équipements de recharge associés, contribuant ainsi à maîtriser le poids total. Si les moteurs électriques entraînent les roues avant, l'Esprit bénéficiera d'une transmission intégrale, le V8 propulsant l'arrière. On peut espérer qu'un mode de conduite permettra de désactiver l'assistance électrique pour profiter d'une expérience purement thermique en propulsion.

Un V8 partagé au sein de l'empire Geely ?

Développer un tout nouveau V8 en 2025 représente un investissement colossal que peu de constructeurs peuvent se permettre. Il est donc fort probable que ce W40 ne reste pas l'exclusivité de Lotus. Geely possède un vaste empire automobile comprenant Volvo, Polestar, Zeekr, Lynk & Co et d'autres marques qui pourraient bénéficier de cette mécanique.

Horse Powertrain confirme d'ailleurs que le couple généreux à bas régime du W40 le rend également adapté aux SUV tout-terrain et aux pick-up. Une polyvalence qui justifie d'autant plus le partage de cette technologie entre plusieurs modèles et marques.

Une approche hybride réfléchie

Ce qui distingue le W40, c'est qu'il a été conçu dès le départ comme un "moteur hybride avant tout". Contrairement à de nombreux V8 adaptés à la hâte à l'électrification, celui-ci intègre l'hybridation dans son ADN. L'assistance électrique n'est pas un ajout cosmétique, mais un élément fondamental permettant au moteur de délivrer des performances exceptionnelles tout en respectant des normes d'émissions de plus en plus sévères.

Cette philosophie illustre parfaitement la stratégie de survie des moteurs thermiques hautes performances : non pas lutter contre l'électrification, mais l'embrasser pour perdurer. Une version d'entrée de gamme équipée d'un V6 développé par la même coentreprise sera également proposée, offrant ainsi un Esprit plus accessible.

Avec ce nouveau V8 et ce retour annoncé de l'Esprit, Lotus prouve qu'il est possible de concilier performances extrêmes, plaisir de conduite et contraintes environnementales. Rendez-vous en 2028 pour découvrir si cette supercar hybride tiendra toutes ses promesses.