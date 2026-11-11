KTM Arrow : un buggy de 325 ch inspiré du Dakar pour défier l'Ariel Nomad

KTM dévoile l'Arrow, un buggy tout-terrain de 325 ch dérivé du Dakar, équipé du moteur Audi S3 et pesant moins d'une tonne.

Le spécialiste autrichien des sportives légères KTM frappe fort avec un nouveau buggy tout-terrain spectaculaire. Baptisé Arrow, ce véhicule côte-à-côte (SSV) puise directement son inspiration dans l'univers impitoyable du Rallye Dakar et vient bousculer l'Ariel Nomad sur son propre terrain.

Un buggy né de l'expérience du Dakar

L'histoire de l'Arrow est intimement liée à celle de Guillaume de Mévius, pilote belge de rallye-raid qui a marqué les esprits en décrochant la deuxième place du légendaire Rallye Dakar 2024. Ce passionné ne s'est pas contenté de briller sur les pistes : en août dernier, il a pris la tête du consortium qui a racheté la division automobile de KTM, désormais totalement indépendante du fabricant de motos éponyme.

Le buggy Arrow représente la concrétisation d'une vision ambitieuse : proposer au grand public une version domestiquée du redoutable engin de course développé par son équipe G Rally (rebaptisée KTM X-Bow Lab Team) pour la nouvelle catégorie SSV du Dakar. Le résultat ? Un concentré de technologies venues de la compétition, adapté pour une utilisation sur route et tout-terrain.

La puissance d'une Audi S3 dans un châssis plume

Fidèle à la tradition établie par KTM avec sa X-Bow originale lancée en 2008, l'Arrow fait appel à la mécanique du groupe Volkswagen. Sous la carrosserie ajourée se cache le célèbre moteur EA888, un quatre-cylindres turbo essence de 2,0 litres que l'on retrouve notamment dans l'Audi S3 et d'autres sportives allemandes à hautes performances.

La puissance grimpe à 276 chevaux en configuration standard, mais les premiers acquéreurs de la série limitée à 500 exemplaires profiteront d'une version musclée à 325 chevaux. Cette cavalerie est transmise aux quatre roues via une boîte robotisée à double embrayage comptant sept rapports et deux différentiels à glissement limité, garantissant une motricité optimale sur tous les terrains.

Un duel serré avec l'Ariel Nomad

Avec un poids contenu à 999 kilogrammes seulement, l'Arrow affiche un rapport poids/puissance redoutable. Si KTM n'a pas encore communiqué les performances officielles, les chiffres laissent entrevoir un duel passionnant avec l'Ariel Nomad britannique.

Ce dernier, dérivé de la mythique Atom, reste plus léger avec ses 715 kilogrammes et exploite également un moteur 2,0 litres d'origine Honda développant une puissance similaire. Le Nomad revendique un 0-100 km/h expédié en seulement 3,4 secondes, un chrono que l'Arrow devrait pouvoir approcher grâce à son architecture optimisée.

Une nouvelle orientation stratégique pour KTM

Le dévoilement de l'Arrow intervient à peine un mois après la présentation d'une nouvelle version de la GT-XR, le modèle phare de KTM orienté circuit. Cette double offensive témoigne des ambitions de la marque sous sa nouvelle direction.

En s'attaquant au segment très spécifique des buggys tout-terrain de loisir, KTM élargit considérablement son catalogue et démontre sa volonté de ne plus se cantonner aux seules sportives sur circuit. L'expertise acquise en compétition devient ainsi un argument commercial de poids pour séduire une clientèle en quête de sensations fortes, que ce soit sur piste ou dans les dunes.

Les prochaines semaines devraient apporter davantage de précisions sur les spécifications techniques complètes, les tarifs et les modalités de commercialisation de ce KTM Arrow qui promet de faire parler de lui dans l'univers des sportives extrêmes.