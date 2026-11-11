Corvette C8 : une boîte manuelle enfin possible, mais à quel prix !

Par Martin Rochard / 11 novembre 2026 à 08:44 · 3 min de lecture

La Corvette C8 peut désormais recevoir une boîte manuelle grâce à Peitz Performance, mais cette conversion coûte entre 56 000 et 65 000 euros.

Les puristes vont enfin pouvoir se réjouir : la Corvette C8 à boîte manuelle devient une réalité. Mais attention, cette exclusivité se paie au prix fort. L'entreprise américaine Peitz Performance vient d'annoncer une conversion complète permettant d'équiper la sportive américaine d'une vraie transmission manuelle, pour un tarif oscillant entre 56 000 et 65 000 euros.

Un projet titanesque pour contourner les blocages de General Motors

Depuis son lancement, la Corvette C8 représente une rupture historique pour l'icône américaine. Pour la première fois en près de 70 ans d'existence, la sportive abandonne son moteur en position avant pour adopter une architecture à moteur central. Autre révolution, et non des moindres : l'absence totale de boîte manuelle au catalogue.

Alex Peitz, fondateur de Peitz Performance Tune, a relevé le défi que General Motors refuse d'affronter. Dans une vidéo récente, il détaille l'ampleur des modifications nécessaires pour donner vie à ce projet ambitieux. Si la transmission Tremec a été conçue pour s'adapter physiquement dans la C8, le reste du travail relève du parcours du combattant.

Des modifications en profondeur

La liste des composants à ajouter ou modifier est impressionnante :

Installation d'un embrayage complet

Intégration d'un levier de vitesses dans le tunnel central

Remplacement de la console centrale pour dissimuler les commandes automatiques

Reprogrammation totale du calculateur électronique

Conservation du sélecteur de modes de conduite et des boutons de commande

Heureusement, la Corvette dispose déjà d'un calculateur MoTeC, ce qui facilite le contournement des systèmes logiciels verrouillés par Chevrolet. Sans cette particularité technique, la conversion aurait été encore plus complexe.

Une production prévue pour 2027

Les amateurs devront s'armer de patience. Tremec ne démarrera la production de ces transmissions manuelles qu'à partir de mi-2027. D'ici là, Peitz Performance compte affiner son package et gérer personnellement toutes les installations. L'entreprise n'envisage de proposer un kit complet à d'autres ateliers qu'une fois certaine de la fiabilité du système.

Pourquoi Chevrolet refuse-t-elle toujours la boîte manuelle ?

La position de General Motors reste inflexible sur ce sujet. Selon Tony Roma, ingénieur en chef de la Corvette, deux facteurs expliquent cette décision. D'abord, le coût : la boîte manuelle proposée sur les précédentes générations était "largement amortie". Chevrolet pouvait se permettre de la maintenir au catalogue sans investissement majeur.

Avec l'architecture révolutionnaire de la C8, tout devait être repensé. Développer une nouvelle transmission manuelle aurait nécessité des investissements considérables. Or, les chiffres de vente de la C7 ont parlé d'eux-mêmes : les clients préféraient massivement la boîte automatique.

Josh Holder, ingénieur véhicule chez Chevrolet, a résumé la situation en mars dernier : "Le marché a voté avec son portefeuille, et nous n'avons pas obtenu assez de votes". Un constat sans appel qui explique l'absence de boîte manuelle d'origine.

Un luxe réservé aux passionnés fortunés

Avec un tarif de conversion équivalent au prix d'une berline premium, cette boîte manuelle s'adresse clairement à une clientèle de collectionneurs et de puristes prêts à investir pour l'exclusivité. À ce prix, la Corvette C8 manuelle devient l'une des conversions aftermarket les plus onéreuses du marché automobile.

Pour l'instant limitée à la version Stingray de base, cette conversion pourrait théoriquement s'étendre aux versions plus radicales comme la Z06 ou la toute nouvelle ZR1. Mais Peitz Performance n'a pas encore communiqué sur ces éventuelles déclinaisons futures.

Cette initiative démontre une fois de plus que, malgré l'électrification galopante et l'automatisation croissante, une frange de passionnés reste attachée au plaisir de piloter avec trois pédales. Reste à savoir combien d'entre eux seront prêts à débourser une telle somme pour concrétiser ce rêve.