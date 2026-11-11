Dacia Sandero 2028 : électrique de 400 km et design audacieux pour la quatrième génération

Dacia Sandero 2028 : électrique de 400 km et de...

Par Sarah Wagner / 11 novembre 2026 à 08:44 · 3 min de lecture

La nouvelle Dacia Sandero arrivera au printemps 2028 avec une version électrique de 400 km d'autonomie, un design modernisé et un habitacle revu.

Dacia s'apprête à bouleverser son best-seller européen. La quatrième génération de la Sandero, attendue pour le printemps 2028, marquera un tournant majeur pour la marque roumaine du groupe Renault avec l'arrivée d'une version 100% électrique affichant 400 kilomètres d'autonomie.

Une offensive électrique face à la concurrence chinoise

Le contexte est tendu pour Dacia sur le segment des petites voitures abordables. Après des années fastes depuis 2021 où la Sandero s'imposait comme la voiture la plus vendue en Europe, la marque fait face en 2026 à une pression accrue. Les constructeurs chinois multiplient les offensives tarifaires, tandis que Citroën et Fiat repositionnent agressivement leurs modèles d'entrée de gamme.

Selon des sources proches du dossier, Dacia ne peut plus compter sur un monopole du rapport équipement-prix attractif. La quatrième génération de la Sandero, nom de code DB4B1, devient donc stratégique pour consolider les positions de la marque en Europe et particulièrement en France, son premier marché.

Une évolution raisonnée pour maîtriser les coûts

Contrairement aux refontes complètes habituelles, Dacia adopte une stratégie d'évolution ciblée. La nouvelle Sandero conservera la plateforme RGMP Small (anciennement CMF-B) partagée avec la Renault Clio, ainsi que la structure de caisse actuelle : toit, montants de pare-brise, structures de portes et vitrages restent identiques.

Cette approche pragmatique permet de réaliser des économies substantielles sur les coûts de développement et d'outillage à l'usine de Casablanca au Maroc, où la production débutera en avril 2028. Une méthode similaire à celle adoptée par Renault pour la sixième génération de Clio, concentrant les investissements sur les éléments visibles par les clients.

Les dimensions préservées

Avec ses 4,10 mètres de longueur maintenus, la Sandero 2028 reste fidèle au gabarit compact qui fait son succès. Un choix rationnel qui garantit l'habitabilité éprouvée du modèle actuel tout en optimisant les coûts de développement.

Un design inspiré du futur Striker

Si la silhouette générale demeure reconnaissable, l'habillage extérieur sera entièrement renouvelé. La face avant s'inspirera directement du nouveau Striker, le SUV-break de Dacia, promettant une signature visuelle plus audacieuse et moderne. Cette évolution stylistique vise à renforcer l'image de marque de Dacia et à séduire une clientèle plus jeune.

Un habitacle repensé avec pragmatisme

L'intérieur fait l'objet d'une refonte complète de la planche de bord. Fidèle à la philosophie Dacia, le nouvel habitacle adoptera un style plus marqué avec des surfaces texturées et des détails anguleux massifs, à l'image des récents modèles de la gamme.

Point crucial pour la marque : le maintien d'une généreuse batterie de commandes physiques. Alors que de nombreux constructeurs basculent vers le tout-écran, Dacia persiste dans son approche utilitaire privilégiant l'ergonomie et la facilité d'utilisation au quotidien.

L'électrique entre dans la danse

Grande nouveauté de cette génération : la Sandero accueillera pour la première fois une motorisation 100% électrique. Avec une autonomie annoncée de 400 kilomètres, cette version électrique permettra à Dacia d'attaquer frontalement le segment en pleine croissance des citadines électriques abordables.

Aux côtés de cette version zéro émission, des motorisations hybrides viendront compléter la gamme, marquant la fin progressive des mécaniques essence traditionnelles pour le modèle emblématique de la marque.

Un lancement stratégique pour l'été 2028

Le calendrier est déjà bouclé : présentation au printemps 2028, démarrage de la production en avril à Casablanca, et arrivée dans les concessions françaises durant l'été. Un timing serré pour un modèle qui devra rapidement convaincre dans un marché européen de plus en plus disputé.

Cette nouvelle Sandero représente bien plus qu'un simple restylage pour Dacia. Elle incarne la capacité de la marque à évoluer vers l'électrification tout en préservant son ADN d'accessibilité. Un équilibre délicat qui déterminera la position de Dacia dans le paysage automobile européen des prochaines années.