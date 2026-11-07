Renault se lance dans les véhicules militaires avec un 4x4 autonome électrique

Renault se lance dans les véhicules militaires ...

Par Laurence Jardin / 7 novembre 2026 à 10:01 · 3 min de lecture

Renault et le belge John Cockerill dévoilent Forefront, un véhicule militaire électrique sans pilote capable de parcourir 400 km en autonomie.

Le constructeur au losange prend un virage stratégique surprenant. Renault, habituellement associé aux citadines comme la Clio ou la Twingo, vient de dévoiler un véhicule militaire électrique et sans pilote développé en partenariat avec le spécialiste belge de la défense John Cockerill.

Un véhicule tout-terrain électrique et autonome

Baptisé Forefront, ce concept repousse les limites de la mobilité militaire moderne. Conçu pour s'aventurer en territoire hostile sans mettre en danger de conducteur humain, il s'agit d'une plateforme télécommandée capable d'accomplir diverses missions dans des zones dangereuses ou difficiles d'accès.

La propulsion repose sur deux moteurs électriques assurant une transmission intégrale. Le système de direction aux quatre roues améliore considérablement la maniabilité dans les espaces confinés, un atout majeur lors d'opérations tactiques complexes.

Performances et capacités techniques

Avec une autonomie annoncée de 400 kilomètres sur une seule charge, le Forefront peut accomplir des missions prolongées. Pour les opérations de longue durée, un prolongateur d'autonomie à moteur thermique peut être intégré. La capacité de charge utile atteint 1 000 kilogrammes, permettant le transport d'équipements lourds ou de matériel spécialisé.

L'un des avantages majeurs de la motorisation électrique réside dans sa discrétion acoustique. En opération militaire, la capacité à se déplacer silencieusement peut s'avérer déterminante pour le succès d'une mission.

Des applications bien au-delà du champ de bataille

Si les applications militaires sont évidentes, le potentiel du Forefront s'étend à de nombreux autres domaines. Les deux partenaires envisagent son utilisation pour :

La logistique et le transport de matériel

Les missions de renseignement et de surveillance

La lutte anti-drones

Le soutien d'artillerie

Les opérations d'évacuation

Côté civil, les pompiers, la protection civile et les équipes d'intervention d'urgence pourraient déployer ce véhicule lors d'incendies, dans des sites industriels dangereux ou sur des zones inaccessibles aux équipes humaines.

Le système de pilotage à distance peut également céder la place à un mode de conduite totalement autonome grâce à l'intégration de technologies de conduite automatisée.

Validation terrain avec l'armée française

Le projet a bénéficié des retours des forces armées françaises dès sa conception. Dans les semaines à venir, le Forefront participera à plusieurs exercices et essais permettant à l'équipe de développement de recueillir l'avis des utilisateurs militaires potentiels et d'affiner le véhicule en conséquence.

Toutefois, ni Renault ni John Cockerill n'ont communiqué de calendrier de production ou de mise en service. Le Forefront demeure pour l'instant un concept destiné à démontrer ce que l'alliance de leurs expertises respectives peut accomplir.

L'automobile au service de la défense européenne

Renault n'est pas le seul constructeur à investir le secteur de la défense. Mercedes continue de produire des versions militaires du Classe G, tandis que sa division Daimler Truck a créé Daimler Truck Defence, une marque mondiale dédiée visant 1 milliard d'euros de revenus dans la défense d'ici 2028. Son catalogue comprend des versions militarisées de l'Unimog, du Zetros, de l'Atego, de l'Actros et de l'Arocs.

Volkswagen possède également une longue histoire de fourniture de véhicules militaires. Le constructeur reste impliqué via ses activités de véhicules utilitaires, avec des modèles comme l'Amarok et le Crafter servant de base à des applications spécialisées. L'usine d'Osnabrück devrait même devenir un centre de fabrication pour la sécurité et la défense après 2027.

Jaguar Land Rover et les autres acteurs mondiaux

Jaguar Land Rover multiplie les initiatives avec sa nouvelle division Defender Defence. Sa série Wolf II concourt pour un contrat avec le ministère britannique de la Défense, tout en ciblant les pays de l'OTAN comme clients potentiels.

Outre-Atlantique, General Motors exploite GM Defense qui a développé l'Infantry Squad Vehicle pour l'armée américaine à partir du Chevrolet Colorado ZR2, tandis que Ford propose des versions militarisées de ses pickups Ranger et série F.

Cette convergence entre industrie automobile et secteur de la défense reflète une réalité géopolitique : la hausse généralisée des budgets militaires incite les constructeurs à valoriser leur savoir-faire technique au-delà du simple marché automobile civil.