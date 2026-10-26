Renault E-Space : le retour du monospace électrique pour défier les SUV familiaux

Par Sarah Wagner / 26 octobre 2026 à 08:00 · 3 min de lecture

Renault dévoile le concept E-Space, un monospace électrique six places qui renoue avec l'esprit pionnier de l'Espace original de 1984.

Le monospace fait son grand retour chez Renault

Présenté au Salon de l'automobile de Paris, le concept Renault E-Space marque un tournant stratégique pour le constructeur français. Alors que l'Espace actuel a troqué sa silhouette de monospace pour celle d'un SUV allongé basé sur l'Austral depuis 2023, Renault explore désormais un retour aux sources avec ce prototype électrique audacieux.

Cette volte-face s'inscrit dans la stratégie rétro du losange, menée tambour battant par la nouvelle Renault 5. L'objectif : challenger la domination des SUV familiaux en démontrant qu'un monospace moderne peut offrir davantage d'espace, de modularité et de praticité.

Un design qui revisite l'héritage de l'Espace

"Nous avons capturé le caractère iconique de l'Espace tout en le propulsant vers l'avenir avec une technologie et un style de pointe", explique Alexandre Malval, vice-président du design chez Renault. Cette philosophie se traduit par plusieurs éléments stylistiques emblématiques.

L'influence du TGV et de l'architecture moderne

Le pare-brise fortement incliné constitue l'élément signature du concept, rappelant directement les trains à grande vitesse français. À l'arrière, le becquet évoque les barres de toit caractéristiques des Espace de troisième et quatrième générations.

La conception répond à une approche "de l'intérieur vers l'extérieur". Renault a maximisé la surface vitrée pour créer un habitacle baigné de lumière, s'inspirant de la Farnsworth House du designer Bauhaus Ludwig Mies van der Rohe, célèbre pour ses façades presque entièrement vitrées.

Les designers ont travaillé à masquer les jonctions entre la partie vitrée et la carrosserie traditionnelle. L'effet est particulièrement saisissant au niveau du montant arrière, où le becquet semble flotter au-dessus de la vitre avec un rétroéclairage pour accentuer cet effet.

Un intérieur modulable comme un wagon-restaurant

L'habitacle du E-Space accueille six passagers sur trois rangées de sièges. La deuxième rangée bénéficie de tablettes rabattables fixées au dos des sièges avant, mais l'innovation majeure réside dans la possibilité de faire pivoter ces sièges pour faire face à la troisième rangée.

Cette configuration en vis-à-vis, inspirée des trains, transforme le véhicule en véritable salon roulant. Les sièges centraux peuvent également se rabattre complètement pour former une table au service des passagers de la troisième rangée.

Une technologie d'affichage révolutionnaire

À l'avant, le nouveau système "OpenR Panorama" s'étend sur toute la largeur de la planche de bord. Cette innovation entrera en production sur les prochaines générations des Scenic et Rafale, attendues autour de 2030. Elle s'inscrit dans la tendance générale du secteur qui consiste à placer l'instrumentation dans l'axe de vision du conducteur.

Un second écran tactile plus compact, suspendu au tableau de bord pour le rapprocher du conducteur, gère les fonctions comme la musique et la navigation. Le concept adopte également un volant-yoke à la place d'un volant traditionnel, associé à un système de direction steer-by-wire sans liaison mécanique avec les roues avant. Cette configuration libère un espace précieux au niveau du plancher.

Des commandes tactiles intégrées au yoke permettent d'interagir avec l'écran OpenR.

Une plateforme prometteuse pour l'avenir

Si Renault reste discret sur les intentions de production, le constructeur développe actuellement une nouvelle architecture RGEV Medium 2.0 pour ses futurs véhicules. Toute version de série de l'E-Space reposerait logiquement sur cette base.

Cette plateforme flexible en skateboard peut accueillir des motorisations 100% électriques ou avec prolongateur d'autonomie. Le système 800V autorise la recharge rapide, tandis que Renault annonce des autonomies impressionnantes :

Jusqu'à 750 kilomètres pour les versions électriques

Jusqu'à 1 400 kilomètres avec prolongateur d'autonomie

Entre concept et réalité de série

Renault affirme vouloir "explorer les futurs possibles" pour l'E-Space sans confirmer formellement une commercialisation. Cette prudence est compréhensible dans un segment où les monospaces ont été largement supplantés par les SUV ces dernières années.

Pourtant, le concept E-Space pourrait répondre aux attentes des familles en quête d'espace et de modularité, tout en bénéficiant de l'engouement actuel pour les véhicules électriques et les designs rétro-futuristes. Reste à savoir si le marché français est prêt à réembrasser le format monospace, même dans une version modernisée et électrifiée.

La réponse dépendra sans doute de la réception du public au Salon de Paris et de l'évolution des tendances du marché automobile dans les années à venir. Une chose est certaine : Renault n'a pas abandonné l'héritage de son modèle le plus iconique.