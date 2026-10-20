Tesla et Pilot lancent un réseau de recharge ultra-puissante pour poids lourds électriques

Par Sarah Wagner / 20 octobre 2026 à 14:00 · 3 min de lecture

Tesla et Pilot Travel Centers déploient un réseau de recharge jusqu'à 1,2 MW pour camions électriques aux États-Unis, avec une expansion prévue en Europe dès 2027.

Un déploiement stratégique sur les grands axes américains

L'alliance entre Tesla et Pilot Travel Centers franchit une nouvelle étape avec l'ouverture officielle des premières stations de recharge ultra-rapide dédiées aux poids lourds électriques. Six bornes fonctionnelles sont désormais en service à Ellabell, en Géorgie, marquant le début d'un réseau ambitieux destiné à transformer le transport routier longue distance.

Chaque point de charge exploite la technologie V4 de Tesla et affiche une puissance impressionnante de 1,2 mégawatt. Cette capacité permet de restaurer l'essentiel des 800 kilomètres d'autonomie du Tesla Semi en une trentaine de minutes seulement, un critère essentiel pour la viabilité commerciale du transport électrique.

Douze sites supplémentaires en construction

Le programme d'expansion bat son plein avec douze emplacements actuellement en chantier. Trois d'entre eux approchent de leur achèvement et devraient être mis en service prochainement. Shannon Sturgil, vice-présidente senior en charge des carburants alternatifs chez Pilot, souligne l'importance de cette initiative :

"Pilot est fier d'apporter la recharge pour poids lourds directement sur les routes de transport clés, tout en l'associant aux services dont les conducteurs ont besoin. Nous rendons l'électrification des flottes accessible pour le transport longue distance."

Les sites sont stratégiquement positionnés le long des Interstate 5 et 10, ainsi que sur d'autres corridors majeurs en Californie, Géorgie, Nevada, Nouveau-Mexique et Texas.

Une infrastructure optimisée et évolutive

L'architecture du système repose sur une conception décentralisée particulièrement astucieuse. Des bornes satellites compactes sont reliées à un module technique distinct appelé Powerunit. Cette configuration réduit l'emprise au sol de plus de 50% par rapport aux solutions de recharge conventionnelles pour camions électriques.

Dan Priestley, responsable du programme Semi chez Tesla, révèle que la plupart des composants internes sont identiques entre les chargeurs pour voitures particulières et poids lourds. Seuls le câble, la prise et quelques éléments mineurs ont été adaptés pour les applications haute puissance. Cette standardisation permet à Tesla de réduire les coûts grâce aux économies d'échelle.

Des performances modulables

Bien que la puissance maximale de 1,2 MW soit réservée à un seul véhicule en charge, le système intègre une gestion intelligente de la puissance. Jusqu'à huit camions peuvent se recharger simultanément sur un même site, avec une répartition automatique de la puissance disponible.

Le partenariat Pilot-Tesla : un atout majeur

Pilot Travel Centers représente un partenaire de poids pour cette expansion. Filiale à 100% de Berkshire Hathaway, l'entreprise fondée en 1958 exploite plus de 900 emplacements répartis dans 44 États américains et cinq provinces canadiennes. Avec 1,2 million de clients quotidiens en moyenne, le réseau offre une couverture idéale pour les routiers.

Il convient de noter que Pilot développe également des chargeurs pour camions universellement accessibles dans le cadre d'un accord distinct avec Volvo Group, annoncé en 2022. L'approche avec Tesla demeure pour l'instant exclusive, ciblant prioritairement les Tesla Semi.

Des Megachargers publics en parallèle

Indépendamment du partenariat avec Pilot, Tesla construit également son propre réseau public de Megachargers 1,2 MW en Amérique du Nord. Le premier site a été inauguré en juillet à Bloomington, en Californie, avec six stations de recharge. La carte officielle de Tesla recense actuellement cinq emplacements : trois en Californie (Bloomington, Vernon, Tulare) et deux en Géorgie (Conley et Ellabell).

Le Semi accélère enfin sa production

Cette expansion de l'infrastructure coïncide avec la montée en cadence de la production du Tesla Semi. Après des années de retards – le camion présenté en 2017 et promis pour 2019 n'a été commercialisé qu'en 2026 – les premières commandes massives arrivent enfin.

L'alliance américaine de transporteurs ZET SCALE a commandé 2 500 unités, tandis qu'Einride en a réservé 500. Ces volumes témoignent d'une confiance croissante dans la viabilité du transport routier électrique.

Cap sur l'Europe en 2027

Pour les lecteurs européens, la grande nouvelle réside dans l'annonce d'une expansion continentale prévue dès 2027. Tesla s'apprête à lancer le Semi sur cinq marchés européens initiaux, dont l'Allemagne. Une version adaptée aux normes européennes sera proposée, accompagnée du déploiement d'une infrastructure de recharge correspondante.

Cette offensive européenne pourrait transformer le paysage du transport routier sur le Vieux Continent, où les réglementations environnementales se durcissent progressivement. Reste à déterminer si la France figurera parmi les premiers marchés desservis ou devra patienter dans une seconde vague de déploiement.