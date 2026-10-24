Acura vise 200 000 ventes annuelles avec six modèles dont deux nouveaux SUV XXL

Acura dévoile son plan d'expansion ambitieux avec six modèles d'ici 2030, dont un SUV dérivé du Honda Passport et un flagship huit places pour concurrencer l'Escalade.

La marque premium de Honda se lance dans une offensive produit sans précédent. Acura, qui évolue principalement sur le marché nord-américain, vient de dévoiler à ses concessionnaires réunis à Las Vegas un plan d'expansion ambitieux pour les prochaines années. L'objectif est clair : atteindre 200 000 ventes annuelles aux États-Unis d'ici la fin de la décennie.

Pour y parvenir, le constructeur japonais va considérablement enrichir sa gamme en passant de quatre à six modèles. Un défi de taille quand on sait qu'Acura n'a écoulé que 133 433 véhicules en 2025, soit bien loin de son objectif futur.

Un SUV aventurier pour 2028

Première nouveauté majeure : un SUV taillé pour l'aventure qui s'inspirera du Honda Passport. Prévu pour la première moitié de 2028, ce modèle conservera un moteur thermique et se distinguera par des éléments stylistiques spécifiques, notamment un capot unique. Acura promet un véhicule capable de répondre aux besoins des amateurs d'escapades en pleine nature, tout en conservant un style moderne et premium.

Cette stratégie n'est pas anodine : elle répond à l'engouement persistant des Américains pour les SUV polyvalents, capables aussi bien de tracter que d'affronter des chemins non bitumés le week-end.

Un flagship XXL pour rivaliser avec l'Escalade

Le second grand projet d'Acura est encore plus ambitieux : un SUV flagship huit places qui sera le plus imposant jamais développé par la marque. Actuellement en cours de développement, sa production ne débutera qu'en fin de décennie.

Les premières informations évoquent un design inspiré du Range Rover et une plateforme partagée avec la prochaine génération du MDX. Ce positionnement ultra-premium vise directement des références du segment comme le Cadillac Escalade ou le Lexus TX. Honda pourrait même décliner cette architecture pour créer une variante baptisée en interne "Pilot XXL".

Un positionnement stratégique

En s'attaquant au segment des SUV trois rangées de luxe, Acura cherche à capter une clientèle aisée qui privilégie l'espace et le raffinement. Ce créneau, particulièrement lucratif, représente une opportunité majeure pour améliorer les marges de la marque.

Le RDX fait sa révolution hybride

Le RDX, pilier de la gamme Acura, ne sera pas oublié dans cette transformation. Après l'arrêt de la production du modèle actuel courant 2025, une nouvelle génération arrivera avec une innovation majeure : la première motorisation hybride à deux moteurs chez Acura.

Plus important encore, ce RDX nouvelle mouture inaugurera le nouveau langage stylistique de la marque. Les premiers teasers dévoilés en janvier montrent un crossover aux lignes épurées et dynamiques, en rupture avec le design actuel.

Des éditions limitées pour patienter

En attendant ces lancements, Acura prévoit de maintenir l'intérêt de sa clientèle avec plusieurs éditions spéciales. Une Integra Type S en production limitée est prévue pour 2025, tandis que des versions spéciales des ADX et MDX arriveront en 2027, année où ces deux crossovers seront les seuls représentants du catalogue.

Une course aux volumes dans le premium

L'ambition d'Acura s'inscrit dans un mouvement plus large du secteur premium. Mercedes-Benz, par exemple, vise 400 000 ventes annuelles sur le marché américain, alors que la marque à l'étoile a dépassé les 300 000 unités en 2025. Tous les constructeurs premium multiplient les lancements pour gagner des parts de marché.

Reste à savoir si deux nouveaux modèles suffiront à Acura pour atteindre son objectif de 200 000 ventes. Le défi est considérable : il faudra augmenter les volumes de près de 50% dans un marché ultra-concurrentiel où chaque conquête se fait au prix d'investissements colossaux en marketing et en réseau de distribution.

Pour la marque premium de Honda, absente du marché européen, cette offensive américaine représente un tournant stratégique qui déterminera sa pérennité face aux géants allemands et aux autres marques japonaises premium comme Lexus ou Infiniti.