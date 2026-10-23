Peugeot frappe fort au Mondial de l'Auto avec deux concepts électriques spectaculaires

Peugeot frappe fort au Mondial de l'Auto avec d...

Par Luc Morandini / 23 octobre 2026 à 18:00 · 4 min de lecture

Peugeot dévoile au Salon de Paris l'E-T16 Concept de 600 kW et le RCZ Vision électrique, deux hommages sportifs aux légendes de la marque au Lion.

Le stand Peugeot fait sensation au Mondial de l'Auto de Paris. Le constructeur sochalien a choisi la capitale française pour dévoiler deux concepts électriques spectaculaires qui puisent dans l'histoire glorieuse de la marque au Lion. L'E-T16 Concept et le RCZ Vision incarnent deux visions complémentaires de la mobilité électrique sportive, entre références nostalgiques et technologies d'avenir.

L'E-T16 Concept : l'esprit rallye en mode électrique

Quarante ans après les titres mondiaux de la légendaire 205 Turbo 16 en Championnat du Monde des Rallyes 1985 et 1986, Peugeot ressuscite l'esprit de cette icône avec l'E-T16 Concept. Développé en collaboration avec Peugeot Sport, ce prototype unique ne fait aucune concession sur les performances : 600 kW de puissance cumulée répartis sur trois moteurs électriques, dont deux à l'arrière et un à l'avant.

Les chiffres donnent le vertige. Le 0 à 100 km/h est expédié en 2,5 secondes, tandis que le 0 à 300 km/h ne demande que 16 secondes. Peugeot revendique ainsi l'une des voitures les plus puissantes de son histoire, dépassée uniquement par le prototype 208 T16 Pikes Peak qui avait établi un record en 2013 sur la célèbre course de côte américaine.

Des performances sans compromis

L'architecture électrique 800 volts s'associe à une batterie de 85 kWh offrant 400 km d'autonomie WLTP. La recharge de 10 à 80% s'effectue en moins de 15 minutes. Mais l'atout majeur réside dans la capacité à maintenir cette puissance dans la durée, même en sollicitation intense.

Le secret ? Une technologie de refroidissement baptisée "Side Cooling", empruntée au sport automobile. Contrairement aux systèmes classiques qui refroidissent la batterie par le plancher, ce dispositif agit par les parois latérales des cellules. Résultat : l'E-T16 Concept peut enchaîner trois tours du Nürburgring Nordschleife sans aucune limitation de puissance.

Le système de répartition du couple (torque vectoring) distribue la puissance en temps réel entre les essieux et les roues. Trois modes de conduite préréglés ajustent la délivrance de puissance, la répartition du couple et les réglages de suspension, dont un mode "Track" pour les circuits. Un quatrième mode entièrement personnalisable complète l'arsenal.

Un design qui rend hommage au passé

Visuellement, l'E-T16 Concept multiplie les références à la 205 T16 originale : montant C flottant, teinte grise de carrosserie, ligne rouge rétroéclairée courant sur tout le véhicule. Même la trappe de charge trouve sa place dans la prise d'air devant la roue arrière, là où le modèle thermique refroidissait son moteur. Comme sur l'originale, toute la partie arrière de la carrosserie bascule vers le haut, dévoilant un arceau tubulaire.

À l'avant et à l'arrière, la signature lumineuse à trois griffes évolue avec des barres horizontales effilées. Les passages de roue prononcés, les imposantes prises d'air frontales et l'aileron arrière accentuent l'agressivité de l'ensemble. Ce concept inaugure également le nouveau langage stylistique "Feline Future" destiné à la future E-208.

RCZ Vision : le retour du coupé français en mode électrique

Second concept dévoilé à Paris, le RCZ Vision ressuscite le coupé qui avait marqué le catalogue Peugeot entre 2009 et 2015. Produit à l'époque par Magna Steyr en Autriche, ce quatre places retrouve vie sur la toute nouvelle plateforme STLA One de Stellantis, dont Peugeot sera le premier utilisateur au sein du groupe.

Avec 368 kW de puissance et 600 km d'autonomie annoncés, le RCZ Vision adopte une approche plus grand tourisme que son compagnon rallye. Il embarque deux technologies d'avenir : une architecture électrique 1000 volts et une batterie solide développée en partenariat avec Factorial Energy.

L'efficience comme maître-mot

La consommation revendiquée de 11,5 kWh/100 km impressionne. Cette frugalité s'explique par une aérodynamique poussée et une batterie "ultrafine" de seulement 110 mm d'épaisseur. Peugeot reste discret sur la capacité exacte de cette batterie solide à haute densité énergétique, mais promet une recharge de 10 à 80% en dix minutes seulement.

Le design reprend les codes du RCZ original : silhouette basse et élancée, aileron actif invisible à l'arrêt et se déployant en roulage, toit vitré "double bulle". Cette signature s'étend sur le concept de l'avant à l'arrière du véhicule, accentuant l'espace aux places arrière. Les jantes de 21 et 22 pouces (soit 53 et 56 cm) renforcent la stature imposante du coupé.

Un cockpit futuriste

L'habitacle adopte le même i-Cockpit nouvelle génération que l'E-T16, avec son volant "Hypersquare" aux découpes caractéristiques. Le système de direction steer-by-wire élimine la liaison mécanique traditionnelle. Le RCZ Vision intègre également une conduite autonome de niveau 2++ autorisant la conduite mains libres en ville et sur routes secondaires.

Entre passé glorieux et avenir électrique

Ces deux concepts incarnent la stratégie de Peugeot pour réconcilier héritage sportif et transition électrique. Si l'E-T16 Concept assume pleinement son statut de prototype unique destiné à marquer les esprits, le RCZ Vision semble tracer une voie plus concrète, même si Peugeot se garde bien de confirmer une production en série.

Le langage stylistique "Feline Future" présent sur ces deux concepts arrivera en revanche bel et bien sur les modèles de série, à commencer par la prochaine E-208. La plateforme STLA One qui sous-tend le RCZ Vision consolidera cinq architectures existantes chez Stellantis en une seule méga-plateforme, promettant des économies d'échelle substantielles.

Avec ces dévoilements parisiens, Peugeot démontre que performance électrique et identité de marque peuvent faire bon ménage. Reste à savoir quelle part de ces concepts inspirera réellement les futures productions françaises.