Par Sarah Wagner / 24 novembre 2026 à 10:21 · 3 min de lecture

Stellantis envisagerait d'arrêter l'ensemble de ses programmes sportifs automobiles pour réduire ses coûts face aux difficultés du marché européen.

Le géant automobile Stellantis s'apprêterait à tourner une page majeure de son histoire en compétition. Selon des informations concordantes, le groupe envisagerait un retrait total de toutes ses activités en sport automobile, une décision qui marquerait la fin d'une présence historique sur les circuits et les spéciales.

Un plan d'économies drastique en préparation

Cette stratégie radicale s'inscrirait dans un vaste plan de réduction des coûts au sein des opérations européennes du constructeur. Une réunion extraordinaire avec les représentants du personnel de Stellantis Motorsport a été convoquée, sans que la direction n'ait voulu préciser l'ordre du jour exact de cette rencontre cruciale.

L'enjeu financier est considérable : les activités sportives automobiles du groupe coûteraient environ 300 millions d'euros par an. Une somme significative pour une entreprise qui vient d'enregistrer une perte de 311 millions d'euros en Europe sur les trois mois se terminant en septembre dernier.

Des programmes prestigieux menacés de disparition

Peugeot et l'abandon du rêve du Mans

Le programme le plus emblématique menacé serait celui de l'hypercar Peugeot 9X8, engagée dans le Championnat du Monde d'Endurance FIA et aux mythiques 24 Heures du Mans. Malgré une refonte complète prévue pour la nouvelle saison, cette machine n'a toujours pas goûté à la victoire depuis ses débuts en 2022, ce qui pourrait expliquer la volonté de mettre fin à l'aventure.

Citroën et Opel sacrifiés en Formule E

Les engagements en Formule E des marques Citroën et Opel seraient également dans le viseur. Le cas d'Opel apparaît particulièrement surprenant, puisque la marque allemande n'a rejoint le championnat électrique qu'en mars dernier avec un engagement sur quatre ans pour l'ère Gen4. Côté Citroën, qui a repris l'équipe précédemment gérée par Maserati via l'opérateur MSG Racing, une poursuite avec un autre sponsor pourrait être envisagée.

Lancia : un retour en rallye éphémère

Le cas de Lancia s'avère particulièrement cruel. La marque italienne, légendaire dans l'histoire du rallye, avait fait son grand retour cette année avec l'équipe Lancia Corse HF et la Ypsilon Rally2 HF Integrale en catégorie WRC2. Le programme avait déjà décroché plusieurs victoires, laissant espérer une renaissance prometteuse qui pourrait donc tourner court.

Un contexte économique difficile

Cette décision potentielle intervient dans un environnement particulièrement compliqué pour Stellantis. Le PDG Antonio Filosa a récemment qualifié la période de difficile, citant notamment la forte concurrence des constructeurs chinois et un environnement tarifaire peu favorable sur le marché européen.

Le retrait du sport automobile constitue souvent l'une des premières mesures adoptées par un constructeur confronté à des difficultés financières. Alpine a ainsi récemment annoncé la fin de son programme WEC après cette saison pour des raisons similaires.

Quelle stratégie pour l'avenir ?

Stellantis n'a pas confirmé officiellement ces informations. La direction se contente d'indiquer qu'elle ne peut partager les détails de la réunion avec les représentants du personnel, laissant planer le doute sur l'ampleur exacte des coupes envisagées.

Il convient de noter que ces restrictions concerneraient uniquement les programmes européens en endurance, rallye et Formule E. Le retour prévu de Dodge en NASCAR Cup Series aux États-Unis en 2027 ne serait pas affecté par ces mesures.

Cette potentielle décision s'inscrit dans une restructuration plus large du groupe, qui doit arbitrer entre ses différentes marques et activités. La compétition automobile, malgré son prestige et son rôle marketing, apparaît donc comme une variable d'ajustement face aux impératifs financiers du moment.

L'annonce officielle pourrait intervenir dès cette semaine, marquant possiblement la fin d'une ère pour plusieurs marques historiquement liées au sport automobile.