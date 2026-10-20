Corvette C8 : la boîte manuelle ne reviendra pas, voici pourquoi

Chevrolet explique pourquoi la Corvette C8 n'aura pas de boîte manuelle et révèle que les transmissions manuelles sont menacées d'extinction sur les sportives.

La disparition de la boîte manuelle sur la Corvette C8 a marqué un tournant historique pour l'icône américaine. Pour la première fois en 67 ans, les amateurs de conduite sportive ne peuvent plus commander leur Corvette avec une transmission manuelle. Et selon Chevrolet, cette option ne reviendra pas de sitôt.

Une décision économique avant tout

Dans une interview accordée au podcast The Drivecast, Tony Roma, ingénieur en chef de la Corvette, a levé le voile sur les raisons de cette absence. Le passage à l'architecture centrale de la C8 constitue le principal coupable. Contrairement aux générations précédentes, cette nouvelle configuration rendait impossible la réutilisation de l'ancienne boîte manuelle.

Durant plus de 20 ans, de la C5 à la C7, Chevrolet a utilisé la même architecture de transmission manuelle, développée progressivement sur trois décennies. Cette boîte était largement amortie financièrement, ne nécessitant que des évolutions mineures à coût raisonnable. Concevoir une transmission entièrement nouvelle pour la C8 aurait représenté un investissement considérable que General Motors n'a pas pu justifier.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes

Au-delà des contraintes techniques et financières, Chevrolet s'appuie sur un argument imparable : les préférences des clients. Dès la génération C7, les acheteurs de Corvette privilégiaient massivement la boîte automatique. Une tendance qui reflète l'évolution globale du marché automobile sportif.

Pour ceux qui recherchent encore une sportive avec une "vraie" boîte de vitesses, les options se réduisent comme peau de chagrin. En 2026, seulement 25 modèles proposent encore une transmission manuelle, principalement sur le segment d'entrée de gamme ou les sportives accessibles.

Les derniers bastions de la manuelle

La Mazda MX-5 reste le modèle le plus abordable avec 70 % des acheteurs choisissant la manuelle

La Honda Civic Si propose également cette option pour les amateurs de berlines sportives

Certaines sportives européennes maintiennent l'option, mais pour combien de temps encore ?

L'hybridation, dernier clou dans le cercueil

Frank van Meel, directeur de la division M chez BMW, a récemment confirmé ce que beaucoup redoutaient : l'essor des motorisations hybrides rend le maintien de la boîte manuelle extrêmement complcompliqué. Les systèmes hybrides modernes génèrent des couples et des puissances que les transmissions manuelles actuelles ne peuvent tout simplement pas encaisser.

Le problème se complique davantage avec la réduction du nombre de fournisseurs produisant ces boîtes. Face à une demande en chute libre, les équipementiers abandonnent progressivement ce segment, rendant leur approvisionnement plus coûteux et incertain pour les constructeurs.

La solution artificielle : simuler pour préserver l'émotion

Plutôt que de renoncer complètement à l'expérience de conduite manuelle, plusieurs constructeurs développent des systèmes ingénieux. L'objectif ? Reproduire les sensations d'une boîte manuelle à partir d'une base automatique ou à double embrayage.

Koenigsegg a ouvert la voie avec son Light Speed Transmission et son système Engage Shift, qui intègre une automatique à neuf rapports et un mode manuel à six vitesses dans la même boîte. Ferrari a suivi avec sa 12Cilindri Manuale, permettant aux conducteurs de gérer manuellement les six premiers rapports de sa boîte à double embrayage à huit vitesses.

Même Porsche, l'un des derniers défenseurs de la transmission manuelle traditionnelle, a déposé un brevet pour une boîte manuelle simulée basée sur une double embrayage. Le constructeur de Stuttgart affirme vouloir maintenir l'option manuelle, mais uniquement si les clients la réclament suffisamment.

Un avenir sans pédale d'embrayage ?

La tendance semble irréversible. Comme le bruit moteur artificiel diffusé dans l'habitacle est devenu la norme, la boîte manuelle "artificielle" pourrait représenter l'avenir pour les puristes. Ces systèmes offrent l'illusion du contrôle total tout en bénéficiant des avantages d'une transmission moderne : performances optimales, consommation maîtrisée et compatibilité avec l'électrification.

Pour la Corvette, le message est clair : la boîte manuelle appartient désormais à l'histoire. Les futures générations, y compris les versions électriques confirmées par Chevrolet, continueront sur la voie de l'automatisation. Une évolution technologique qui marque la fin d'une époque pour les amateurs de sensations mécaniques pures, même si elle ouvre la porte à de nouvelles expériences de conduite.