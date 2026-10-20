Cette Mustang de 870 chevaux limitée à 50 exemplaires coûte 150 000 euros

Par Luc Morandini / 20 octobre 2026 à 07:53 · 3 min de lecture

RTR Vehicles dévoile la Mustang RTR Spec 5 2026 de 870 chevaux avec carrosserie élargie et suspensions réglables, produite à seulement 50 exemplaires.

L'univers des préparateurs automobiles américains compte une nouvelle star avec cette Mustang RTR Spec 5 2026, dont la production débutera avec seulement 50 exemplaires dans le monde. Vaughn Gittin Jr., pilote professionnel de drift et fondateur de RTR Vehicles, vient de livrer la première unité à l'artiste Caleb Clark dans son atelier de Caroline du Nord.

Un V8 suralimenté de 870 chevaux

La base de travail reste la Mustang équipée du moteur V8 atmosphérique de 5.0 litres. Mais RTR ne se contente pas de la puissance d'origine : l'installation d'un compresseur volumétrique porte la cavalerie à 870 chevaux, transformant la sportive américaine en véritable machine de guerre. Cette puissance phénoménale s'accompagne d'une sonorité travaillée grâce à un système d'échappement Borla développé spécifiquement pour RTR.

Pour gérer une telle puissance, les ingénieurs de RTR ont intégré leur système de suspension Tactical Performance. Les combinés filetés avant offrent 30 positions de réglage différentes, tandis que les barres antiroulis avant et arrière sont également ajustables. Cette modularité permet aux propriétaires d'adapter finement la hauteur de caisse, la rigidité et le comportement routier, du plus neutre au plus joueur.

Un kit carrosserie imposant et des jantes forgées

L'esthétique n'est pas en reste avec un kit carrosserie élargi en matériaux composites qui donne à cette Mustang une présence remarquable. Les jantes forgées RTR de 50,8 centimètres (20 pouces) chaussées de pneumatiques Michelin Pilot Sport 4 S complètent l'ensemble pour garantir adhérence et performance.

Le premier exemplaire livré arbore une teinte baptisée Terrain, mais les possibilités de personnalisation s'avèrent quasi infinies grâce au programme dédié de RTR.

Un programme de personnalisation exclusif

Chaque client peut travailler directement avec l'équipe RTR pour créer sa Mustang unique. Au-delà de la palette de couleurs standard, RTR propose des teintes premium moyennant un supplément de 7 500 dollars (environ 7 000 euros). Pour ceux qui recherchent l'exclusivité absolue, des finitions spéciales comme la Mystichrome sont disponibles à partir de 15 000 dollars (environ 14 000 euros), ouvrant également l'accès au programme paint-to-sample permettant de reproduire n'importe quelle teinte.

Plus qu'une simple Mustang préparée

Selon Josh Hipp, directeur marketing et ventes de RTR Vehicles, cette Spec 5 représente le produit phare de la marque après 20 ans de développement. "Nous voulons créer une communauté qui apprécie les choses cool, qu'elle soit jeune ou jeune de cœur", explique-t-il. Cette philosophie guide RTR dans son partenariat avec Ford, attirant une nouvelle génération vers la marque à l'ovale bleu.

L'avantage supplémentaire pour les acheteurs : malgré les modifications importantes, chaque Mustang RTR Spec 5 conserve la garantie constructeur Ford de 3 ans ou 57 936 kilomètres (36 000 miles).

D'autres modèles Ford dans le viseur

Si la Mustang demeure l'emblème de RTR Vehicles, le préparateur travaille également sur d'autres modèles de la gamme Ford. Josh Hipp n'a pas exclu la possibilité d'un Bronco Spec 5 orienté tout-terrain et raids Baja, laissant entendre que des annonces pourraient suivre prochainement. Le Maverick pourrait également bénéficier du traitement RTR à l'avenir.

Tarif et disponibilité

Avec un tarif de départ fixé à 159 999 dollars (environ 150 000 euros), la Mustang RTR Spec 5 se positionne comme une alternative aux supercars européennes. Les commandes s'effectuent directement auprès de l'atelier RTR en Caroline du Nord ou via le réseau de concessionnaires agréés RTR. Sur les 50 exemplaires prévus, trois ont déjà été assemblés et les livraisons aux clients ont commencé.

Cette production ultra-limitée garantit l'exclusivité et la rareté, deux arguments de poids pour les collectionneurs et passionnés de muscle cars américaines préparées. RTR démontre ainsi qu'il est possible de rivaliser avec les modèles les plus extrêmes du marché, comme la Mustang GTD, tout en proposant un tarif divisé par deux.