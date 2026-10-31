Mazda abandonne discrètement son moteur révolutionnaire Skyactiv-X à compression

Par Martin Rochard / 31 octobre 2026 à 08:03 · 2 min de lecture

Mazda retire progressivement son innovant moteur Skyactiv-X à allumage par compression du marché européen, ne le proposant plus que sur un seul modèle.

La fin d'une aventure technologique audacieuse

Le constructeur japonais Mazda s'apprête à tourner une page importante de son histoire technique. Selon les informations révélées pour le millésime à venir, le moteur Skyactiv-X 2.0 litres disparaîtra de la gamme Mazda3 au Royaume-Uni et en Europe. Seul le moteur Skyactiv-G 2.5 litres subsistera, disponible en transmission manuelle ou automatique, bien qu'offrant des performances inférieures.

Cette décision marque un tournant pour une technologie dans laquelle Mazda avait massivement investi. Le CX-30 demeure le dernier rempart du Skyactiv-X en Europe, mais son avenir semble tout aussi incertain face à l'arrivée imminente d'une nouvelle génération de motorisations hybrides.

Une prouesse technique unique au monde

Lancé en 2019, le moteur Skyactiv-X représentait une première mondiale dans l'industrie automobile de série. Mazda avait réussi là où Ford, General Motors et Honda avaient échoué : commercialiser un moteur à allumage par compression homogène (HCCI).

Le principe révolutionnaire du SPCCI

L'innovation majeure de Mazda reposait sur sa technologie baptisée SPCCI (Spark Controlled Compression Ignition), littéralement "allumage par compression contrôlé par bougie". Le principe technique était particulièrement sophistiqué :

Le moteur fonctionnait avec un mélange air-carburant extrêmement pauvre, naturellement instable

En fin de compression, une petite quantité de carburant enrichissait la zone autour de la bougie

L'allumage créait une poche de combustion augmentant rapidement pression et température

Cette élévation déclenchait l'auto-inflammation du mélange pauvre dans tout le cylindre

Cette approche hybride entre moteur essence et diesel promettait davantage de puissance et d'efficacité énergétique. Pourtant, malgré son ingéniosité, le Skyactiv-X n'a jamais conquis un large public. Mazda n'a d'ailleurs jamais proposé cette motorisation sur le marché américain.

L'hybridation comme nouvelle priorité

Face au succès limité du Skyactiv-X, le constructeur d'Hiroshima a choisi de rediriger ses efforts vers l'électrification. L'année prochaine verra ainsi l'introduction du Skyactiv-Z, une nouvelle architecture hybride qui intégrera les enseignements tirés de l'expérience SPCCI.

Le Skyactiv-Z : l'évolution logique

Ce nouveau groupe motopropulseur associera un tout nouveau quatre cylindres 2.5 litres à un système hybride entièrement développé en interne par Mazda. Le futur CX-5, attendu d'ici fin 2025, aura l'honneur d'étrenner cette technologie de nouvelle génération.

Les avancées promises sont significatives : la technologie SPCCI évoluera pour permettre la combustion de mélanges encore plus pauvres, améliorant le rendement. Une innovation d'isolation thermique viendra compléter le dispositif, transformant la chaleur dissipée par le moteur en énergie électrique récupérable.

Un héritage technique précieux

Si le Skyactiv-X n'aura finalement connu qu'une carrière éphémère, son développement n'aura pas été vain. Mazda capitalise sur cette expérience unique pour affiner ses futures motorisations hybrides, démontrant que l'innovation automobile progresse parfois par étapes successives plutôt que par révolutions immédiates.

Pour les passionnés de technique automobile, la disparition progressive du Skyactiv-X marque la fin d'une expérimentation audacieuse. Mais elle ouvre également la voie à une nouvelle ère où l'hybridation remplace l'ingéniosité mécanique pure comme solution de transition vers l'électrification complète.

Les acheteurs européens intéressés par cette technologie unique disposent donc d'un temps limité pour acquérir un CX-30 équipé du Skyactiv-X, avant que ce moteur d'exception ne rejoigne définitivement les livres d'histoire de l'automobile.