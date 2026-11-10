Rolls-Royce Spectre : l'art du luxe électrique à la britannique décrypté de l'intérieur

Par Laurence Jardin / 10 novembre 2026 à 11:18 · 4 min de lecture

La Rolls-Royce Spectre électrique impressionne par son habitacle somptueux où l'artisanat traditionnel rencontre une technologie discrète et des matériaux exceptionnels.

Un habitacle digne du mythe britannique

Dans l'univers du luxe automobile, Rolls-Royce continue de faire figure de référence absolue. Avec la Spectre, son premier coupé entièrement électrique, le constructeur de Goodwood prouve que la transition énergétique n'implique aucun compromis sur l'excellence artisanale qui a fait sa réputation depuis plus d'un siècle.

L'habitacle de ce vaisseau électrique adopte une approche résolument conservatrice dans sa conception. Loin de céder aux sirènes du tout-numérique, Rolls-Royce privilégie une ergonomie rassurante avec une multitude de commandes physiques finement usinées. Cette philosophie séduit une clientèle fortunée qui recherche avant tout l'intemporalité plutôt que la course effrénée à l'innovation technologique.

Une position de conduite pensée pour le confort d'accès

Contrairement à certains coupés GT qui placent le conducteur dans une position très basse et allongée, la Spectre adopte une assise légèrement plus haute. Ce choix délibéré vise à faciliter l'installation au volant, un critère essentiel pour une clientèle qui valorise la commodité autant que le prestige.

Les fauteuils avant procurent une sensation d'enveloppement raffiné grâce à leur rembourrage généreux et leurs matériaux d'exception. À l'arrière, la configuration à deux places individuelles offre un espace suffisant pour accueillir confortablement la plupart des passagers adultes, même si l'on reste loin du volume d'une Phantom.

Un artisanat poussé jusqu'au moindre détail

Les ateliers de Goodwood ont développé un savoir-faire unique pour habiller les sièges de la Spectre. Le tissu « duality twill », une alternative végétale au cuir à base de bambou, présente une particularité technique fascinante : après broderie, il se rétracte de quelques centimètres sous l'effet de la densité des points de couture.

Contrairement au cuir qui s'étire avec le temps, ce textile conserve ses dimensions. Les artisans doivent donc fabriquer chaque panneau légèrement surdimensionné pour qu'il épouse parfaitement le cadre du siège après rétrécissement. Un processus qui illustre l'attention obsessionnelle aux détails qui caractérise la marque britannique.

Des portes monumentales à ouverture électrique

La Spectre établit un record étonnant avec ses portes antagonistes qui, une fois complètement ouvertes, occupent une envergure de 4,60 mètres. Pour mettre ce chiffre en perspective, la Rolls-Royce Ghost affiche 4,04 mètres et la Bentley Continental GTC cabriolet actuelle atteint 4,18 mètres.

Rolls-Royce revendique que les portières arrière à ouverture inverse de la Spectre sont les plus grandes actuellement en production dans l'industrie automobile mondiale. Malgré leur construction entièrement en aluminium, elles bénéficient d'une assistance électrique complète qui les rend « sans effort » à manipuler.

Le fonctionnement est théâtral : il suffit de tirer discrètement sur l'imposante poignée en acier poli pour que la voiture ouvre automatiquement ses portières. La porte conducteur va même jusqu'à se refermer d'elle-même dès que l'on s'installe et que l'on appuie sur la pédale de frein. Un raffinement qui justifie à lui seul une partie du tarif stratosphérique de ce coupé d'exception.

Tableau de bord : tradition et discrétion technologique

L'architecture intérieure reprend celle de la berline Ghost plutôt que de la monumentale Phantom. Contrairement à cette dernière, la Spectre ne dispose pas d'un écran d'infodivertissement escamotable derrière une vitre. Le système multimédia reste visible en permanence, mais s'intègre avec discrétion dans un environnement dominé par les matériaux nobles.

Les cadrans numériques adoptent une apparence traditionnelle, tandis que la console centrale regorge de commandes physiques dont la qualité tactile et les matériaux ont fait l'objet d'une attention méticuleuse. Les curseurs de température au look rétro, baptisés « blower slider », côtoient des commandes d'éclairage qui semblent sortir d'une autre époque tout en bénéficiant d'une fabrication ultramoderne.

La version Black Badge et ses touches exclusives

L'édition Black Badge apporte sa touche de sportivité mesurée avec des instruments redessinés et des coloris spécifiques. En activant le mode « Infinity », les cadrans adoptent une présentation unique qui accompagne le niveau de performance supplémentaire débloqué.

On trouve également des finitions en fibre de carbone, non pas pour alléger la voiture, mais pour démontrer un alignement exquis des motifs. Chaque élément respire le luxe, de la moindre commande au nouveau placage Brindled Walnut avec ses paillettes métalliques qui enrichissent l'offre de personnalisation déjà pléthorique.

Un système multimédia amélioré par rapport à BMW

Le système d'infodivertissement à écran tactile dérive clairement de l'Operating System 8.0 de BMW, mais Rolls-Royce a eu la sagesse de l'améliorer substantiellement. Contrairement aux dernières BMW, les commandes de ventilation restent physiques et indépendantes de l'écran.

La molette de type iDrive est conservée, accompagnée de boutons physiques programmables qui facilitent considérablement l'accès aux fonctions les plus utilisées. Cette approche hybride entre modernité et ergonomie classique se révèle nettement supérieure à la philosophie du tout-tactile adoptée par de nombreux constructeurs premium.

Personnalisation sans limites

La version S2 introduit de nouvelles options raffinées : une horloge inédite sur la planche de bord, le tissu « duality twill » à base de bambou comme alternative végane au cuir, et le superbe placage Brindled Walnut. Mais ces nouveautés ne représentent qu'une infime partie des possibilités offertes.

Comme toujours chez Rolls-Royce, les clients fortunés peuvent commander pratiquement n'importe quelle couleur de peinture, de cuir ou de boiserie. L'atelier de personnalisation Bespoke de Goodwood repousse constamment les limites de l'artisanat automobile, avec pour seule restriction le budget apparemment illimité de sa clientèle d'élite mondiale.

L'éclairage d'ambiance bénéficie du toucher délicat caractéristique de la marque, créant une atmosphère feutrée sans tomber dans l'excès tapageur. Cette retenue dans l'intégration technologique constitue un argument de vente de plus en plus précieux face à des concurrents qui multiplient les gadgets numériques.