Sony veut parfumer votre voiture en fonction des publicités que vous croisez

Sony a déposé un brevet pour un système qui diffuserait des odeurs dans l'habitacle en fonction des publicités détectées par la voiture.

Le géant japonais de l'électronique Sony vient de déposer un brevet pour le moins surprenant : un système de diffusion d'odeurs dans l'habitacle automobile qui s'activerait en fonction des publicités croisées sur la route. Une innovation technologique qui pose autant de questions qu'elle n'apporte de réponses.

Des caméras pour identifier les publicités et déclencher des odeurs

L'idée paraît sortie tout droit d'un film de science-fiction, et pourtant elle est bien réelle. Sony a officiellement déposé auprès de l'office américain des brevets (USPTO) un système qui transformerait les publicités visuelles en expériences olfactives. Concrètement, imaginez que vous passiez devant un panneau publicitaire vantant les mérites d'un fast-food, et que soudainement une odeur de viande grillée envahisse l'habitacle de votre véhicule.

Le dispositif repose sur une combinaison sophistiquée de technologies. Des caméras extérieures scanneraient en permanence l'environnement à la recherche de panneaux publicitaires, d'enseignes commerciales et d'affichages numériques. Une fois une publicité identifiée, le véhicule interrogerait une base de données en ligne dédiée à la gestion des parfums pour vérifier si cette campagne spécifique a été enregistrée.

Un ciblage précis grâce au GPS et à l'intelligence artificielle

Cette base de données centraliserait les informations essentielles : le parfum associé à chaque publicité, sa localisation géographique précise, sa période de validité et les conditions de déclenchement. Le système GPS du véhicule confirmerait ensuite que celui-ci passe effectivement devant le panneau publicitaire enregistré avant d'activer la diffusion.

Mais Sony va encore plus loin dans le raffinement technologique. Le brevet décrit un système de caméra intérieure capable d'analyser les occupants du véhicule, notamment pour estimer leur âge et leur sexe. Cette analyse permettrait de cibler la diffusion du parfum vers des passagers spécifiques plutôt que de l'envoyer dans tout l'habitacle.

Une expérience publicitaire personnalisée et progressive

Selon le brevet, une publicité enregistrée pourrait préciser que son parfum ne doit être libéré que pour des passagers correspondant à certains critères démographiques. La durée de diffusion serait également limitée, par exemple à 30 secondes. Plus surprenant encore, l'intensité de l'odeur pourrait augmenter progressivement à mesure que le véhicule s'approche du panneau publicitaire.

Le système ne se limiterait pas aux publicités extérieures. Sony envisage également son application aux spots diffusés sur l'écran d'infodivertissement, à la radio ou via des appareils connectés comme les smartphones. Dans ce cas, le véhicule identifierait la publicité grâce à des informations comme la chaîne de diffusion, le site web consulté ou le créneau horaire.

Un équipement technique dédié

Sur le plan matériel, le dispositif comprendrait des cartouches de parfum et des ventilateurs capables de diriger les fragrances vers des sièges individuels. Le brevet mentionne différentes configurations possibles pour positionner ces diffuseurs dans l'habitacle, offrant ainsi une flexibilité d'installation aux constructeurs automobiles.

Des applications au-delà de la publicité

Sony envisage d'autres usages pour cette technologie olfactive. Le système pourrait par exemple diffuser un parfum signature lors du démarrage du véhicule, créant ainsi une identité olfactive de marque. Dans le secteur des taxis et VTC, les passagers pourraient sélectionner leur fragrance préférée en montant à bord, offrant une expérience plus personnalisée et agréable qu'une simple course standard.

Confidentialité et acceptation du public : les grands défis

Cette innovation soulève néanmoins d'importantes questions sur le respect de la vie privée. Le système reposerait sur des caméras intérieures analysant les passagers pour estimer leur âge et leur sexe. Ces informations seraient ensuite utilisées par les annonceurs pour déterminer quels occupants devraient recevoir tel ou tel parfum.

Au-delà des considérations techniques, reste la question fondamentale de l'acceptabilité. Les automobilistes souhaitent-ils vraiment que leur véhicule devienne une nouvelle plateforme publicitaire ? Les voitures modernes comportent déjà de nombreux écrans réclamant constamment notre attention. Ajouter la dimension olfactive pourrait être perçu comme un pas de trop dans la publicité ciblée.

Quelle probabilité de commercialisation ?

Il convient de rappeler qu'un dépôt de brevet ne garantit en rien une future commercialisation. Seule une fraction minime des brevets déposés aboutit effectivement à un produit sur le marché. La mise en œuvre d'un tel système nécessiterait une coordination complexe : les constructeurs automobiles devraient adopter le matériel, tandis que les annonceurs et exploitants de panneaux publicitaires devraient enregistrer leurs campagnes dans la base de données de gestion des parfums.

Ce brevet offre néanmoins un aperçu fascinant des directions que pourraient prendre les technologies publicitaires immersives. Après les pop-ups intrusifs sur nos écrans, voici peut-être venu le temps où nos voitures bombarderont également nos narines de messages commerciaux. Reste à savoir si les consommateurs français et européens, généralement attachés à leur vie privée, accepteront cette nouvelle forme d'intrusion marketing dans leur espace personnel.