Polestar Formula 2030 : le concept spectaculaire qui inspire les futures électriques de la marque

Polestar dévoile le concept Formula 2030, un hayon sportif futuriste dont le design influencera les prochaines Polestar 2 et Polestar 7.

Polestar vient de lever le voile sur un concept spectaculaire qui préfigure l'avenir stylistique de la marque suédoise. Baptisé Formula 2030, ce prototype électrique adopte la forme d'un hayon sportif futuriste qui ne laisse personne indifférent, et pour cause : ses lignes musclées annoncent les futures orientations design des modèles de série.

Un design qui repousse les limites du hayon sportif

Le concept Formula 2030 impressionne par ses proportions athlétiques. Avec 4,68 mètres de longueur, 2,02 mètres de largeur et seulement 1,35 mètre de hauteur, il affiche une posture résolument agressive accentuée par des roues à fixation centrale de 22 pouces. Son empattement généreux de 2,78 mètres, rendu possible par une plateforme électrique dédiée, libère un habitabilité remarquable malgré sa silhouette de coupé.

La ligne de profil évoque une réinterprétation futuriste de la Volvo C30, mais avec une architecture pillarless spectaculaire et quatre portes antagonistes facilitant l'accès à bord. Les portières arrière s'ouvrent dans le sens inverse de la marche, créant une ouverture béante particulièrement pratique.

Des détails qui font la différence

Polestar a soigné chaque détail de ce concept. À l'avant, la face adopte des traits si affûtés qu'on la prendrait pour un coupé sportif plutôt qu'une quatre places pratique dotée de deux coffres. L'arrière arbore ce que Polestar décrit comme une signature "d'OVNI", mais l'élément le plus marquant reste le nouveau design des feux arrière qui abandonne enfin la barre lumineuse omniprésente sur les modèles actuels.

Parmi les trouvailles ingénieuses, on note un essuie-glace unique positionné verticalement comme sur les voitures de course, un toit quasi intégralement vitré se terminant par un large becquet, et un capteur LiDAR qui ne se déploie que lorsque le système de conduite autonome est activé. Le pare-brise panoramique se prolonge vers l'arrière, créant une verrière généreuse malgré la hauteur réduite.

Un habitacle technologique qui respecte l'ergonomie

L'intérieur du Formula 2030 propose des solutions innovantes tout en évitant le piège du tout-tactile. Les quatre sièges individuels intègrent des boudins et des coussins gonflables qui s'adaptent automatiquement à chaque occupant. Le poste de conduite oriente clairement l'ensemble vers le conducteur, avec un écran courbe de 20 pouces monté directement sur la colonne de direction et un écran tactile central de 12,2 pouces intégré à la console centrale.

Le retour bienvenu des commandes physiques

Contre la tendance actuelle, Polestar a intégré huit commandes physiques personnalisables sous l'écran central. Ces contrôles peuvent être configurés avec différents types d'interrupteurs et de molettes rotatives, offrant un retour tactile appréciable dans un univers automobile qui privilégie trop souvent les surfaces tactiles au détriment de l'ergonomie.

L'habitacle s'adapte également au mode de conduite sélectionné. En mode Autonome, l'écran central s'élève depuis la planche de bord tandis que le volant et le siège s'écartent. Basculez en mode Performance, et l'écran s'enfonce dans la console centrale pendant que le volant et l'écran conducteur se rapprochent du pilote.

Une vocation sportive affichée

Bien que Polestar n'ait divulgué aucune spécification technique sur la motorisation, le style agressif et les amortisseurs Öhlins d'inspiration compétition suggèrent un potentiel de performance élevé. Le coffre avant intègre même un espace dédié pour des casques de course et un extincteur, le tout encadré par une barre de renfort dorée destinée à rigidifier le châssis.

Un avant-goût des futurs modèles de série

La bonne nouvelle pour les amateurs de la marque : le Formula 2030 n'est pas qu'un simple exercice de style sans lendemain. Polestar a confirmé que plusieurs éléments de design seront repris sur la nouvelle génération de Polestar 2, attendue pour 2027, ainsi que sur le futur Polestar 7, un SUV compact électrique prévu pour 2028.

Si ce hayon sportif à cinq portes ne sera probablement jamais produit tel quel, ses meilleures idées ne resteront pas confinées dans les studios de design. Les futurs modèles de série promettent d'adopter une partie de ce langage stylistique audacieux, ce qui laisse présager une évolution esthétique majeure pour la marque suédoise appartenant au groupe chinois Geely.

Alors que Polestar traverse une période délicate avec son retrait forcé du marché américain dès 2027 en raison de la nouvelle réglementation sur les véhicules connectés, la marque prouve qu'elle garde le cap sur l'innovation et le design. Le marché européen, qui représente une part importante de ses ventes, continuera de bénéficier de ces évolutions stylistiques prometteuses.