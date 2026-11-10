Polestar Formula 2030 : le concept spectaculaire qui inspire les futures électriques de la marque
Par Laurence Jardin · 3 min de lecture
Sommaire
Polestar vient de lever le voile sur un concept spectaculaire qui préfigure l'avenir stylistique de la marque suédoise. Baptisé Formula 2030, ce prototype électrique adopte la forme d'un hayon sportif futuriste qui ne laisse personne indifférent, et pour cause : ses lignes musclées annoncent les futures orientations design des modèles de série.
Un design qui repousse les limites du hayon sportif
Le concept Formula 2030 impressionne par ses proportions athlétiques. Avec 4,68 mètres de longueur, 2,02 mètres de largeur et seulement 1,35 mètre de hauteur, il affiche une posture résolument agressive accentuée par des roues à fixation centrale de 22 pouces. Son empattement généreux de 2,78 mètres, rendu possible par une plateforme électrique dédiée, libère un habitabilité remarquable malgré sa silhouette de coupé.
La ligne de profil évoque une réinterprétation futuriste de la Volvo C30, mais avec une architecture pillarless spectaculaire et quatre portes antagonistes facilitant l'accès à bord. Les portières arrière s'ouvrent dans le sens inverse de la marche, créant une ouverture béante particulièrement pratique.
Des détails qui font la différence
Polestar a soigné chaque détail de ce concept. À l'avant, la face adopte des traits si affûtés qu'on la prendrait pour un coupé sportif plutôt qu'une quatre places pratique dotée de deux coffres. L'arrière arbore ce que Polestar décrit comme une signature "d'OVNI", mais l'élément le plus marquant reste le nouveau design des feux arrière qui abandonne enfin la barre lumineuse omniprésente sur les modèles actuels.
Parmi les trouvailles ingénieuses, on note un essuie-glace unique positionné verticalement comme sur les voitures de course, un toit quasi intégralement vitré se terminant par un large becquet, et un capteur LiDAR qui ne se déploie que lorsque le système de conduite autonome est activé. Le pare-brise panoramique se prolonge vers l'arrière, créant une verrière généreuse malgré la hauteur réduite.
Un habitacle technologique qui respecte l'ergonomie
L'intérieur du Formula 2030 propose des solutions innovantes tout en évitant le piège du tout-tactile. Les quatre sièges individuels intègrent des boudins et des coussins gonflables qui s'adaptent automatiquement à chaque occupant. Le poste de conduite oriente clairement l'ensemble vers le conducteur, avec un écran courbe de 20 pouces monté directement sur la colonne de direction et un écran tactile central de 12,2 pouces intégré à la console centrale.
Le retour bienvenu des commandes physiques
Contre la tendance actuelle, Polestar a intégré huit commandes physiques personnalisables sous l'écran central. Ces contrôles peuvent être configurés avec différents types d'interrupteurs et de molettes rotatives, offrant un retour tactile appréciable dans un univers automobile qui privilégie trop souvent les surfaces tactiles au détriment de l'ergonomie.
L'habitacle s'adapte également au mode de conduite sélectionné. En mode Autonome, l'écran central s'élève depuis la planche de bord tandis que le volant et le siège s'écartent. Basculez en mode Performance, et l'écran s'enfonce dans la console centrale pendant que le volant et l'écran conducteur se rapprochent du pilote.
Une vocation sportive affichée
Bien que Polestar n'ait divulgué aucune spécification technique sur la motorisation, le style agressif et les amortisseurs Öhlins d'inspiration compétition suggèrent un potentiel de performance élevé. Le coffre avant intègre même un espace dédié pour des casques de course et un extincteur, le tout encadré par une barre de renfort dorée destinée à rigidifier le châssis.
Un avant-goût des futurs modèles de série
La bonne nouvelle pour les amateurs de la marque : le Formula 2030 n'est pas qu'un simple exercice de style sans lendemain. Polestar a confirmé que plusieurs éléments de design seront repris sur la nouvelle génération de Polestar 2, attendue pour 2027, ainsi que sur le futur Polestar 7, un SUV compact électrique prévu pour 2028.
Si ce hayon sportif à cinq portes ne sera probablement jamais produit tel quel, ses meilleures idées ne resteront pas confinées dans les studios de design. Les futurs modèles de série promettent d'adopter une partie de ce langage stylistique audacieux, ce qui laisse présager une évolution esthétique majeure pour la marque suédoise appartenant au groupe chinois Geely.
Alors que Polestar traverse une période délicate avec son retrait forcé du marché américain dès 2027 en raison de la nouvelle réglementation sur les véhicules connectés, la marque prouve qu'elle garde le cap sur l'innovation et le design. Le marché européen, qui représente une part importante de ses ventes, continuera de bénéficier de ces évolutions stylistiques prometteuses.
Questions fréquentes
Le concept Polestar Formula 2030 sera-t-il produit en série ?
Non, ce concept ne sera pas commercialisé tel quel. Cependant, Polestar a confirmé que de nombreux éléments de design seront intégrés dans les futurs modèles de production, notamment la nouvelle génération de Polestar 2 et le Polestar 7.
Quelles sont les innovations intérieures du concept ?
L'habitacle propose quatre sièges individuels avec boudins gonflables adaptatifs, huit commandes physiques personnalisables, un écran courbe de 20 pouces sur la colonne de direction et un écran central tactile de 12,2 pouces. La configuration change selon le mode de conduite sélectionné.
Quelle est la motorisation du Formula 2030 ?
Polestar n'a communiqué aucune spécification technique sur la motorisation électrique, ni sur la capacité batterie ou les performances. Seuls les amortisseurs Öhlins et certains détails suggèrent une orientation sportive.
Pourquoi Polestar se retire-t-elle du marché américain ?
La marque ne respecte pas la nouvelle réglementation américaine sur les véhicules connectés en raison de ses technologies liées à la Chine via sa maison-mère Geely. Cette interdiction entre en vigueur pour les modèles 2027, mais n'affecte pas le marché européen.
Quand les futurs modèles inspirés de ce concept seront-ils disponibles ?
La nouvelle génération de Polestar 2 est attendue pour 2027, tandis que le SUV compact Polestar 7 devrait arriver en 2028. Ces modèles reprendront plusieurs codes stylistiques du Formula 2030.