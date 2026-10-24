Honda dévoile son nouveau système hybride mondial qui arrive dès 2027

Par Martin Rochard / 24 octobre 2026 à 18:00 · 2 min de lecture

Honda lance son système hybride de nouvelle génération baptisé "Honda Hybrid" en 2027, avec 15 modèles prévus en Amérique du Nord, au Japon et en Inde.

Honda franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d'électrification avec le dévoilement de son système hybride de nouvelle génération. Le constructeur japonais opte pour une simplicité déconcertante en matière de dénomination : ce sera tout simplement "Honda Hybrid".

Un déploiement mondial progressif à partir de 2027

Le géant nippon a confirmé que le lancement international de cette technologie débutera en 2027. L'objectif est ambitieux : pas moins de 15 modèles équipés de ce système hybride nouvelle génération seront commercialisés d'ici l'exercice fiscal se terminant en mars 2030. Cette offensive concernera dans un premier temps trois marchés stratégiques : l'Amérique du Nord, le Japon et l'Inde.

Cette annonce s'inscrit dans la stratégie plus large de Honda visant à reconstruire son activité automobile autour des motorisations hybrides, une orientation confirmée en mai 2026 avec un redéploiement massif des investissements en développement et production vers cette technologie.

Une évolution du système e:HEV éprouvé

Loin de repartir d'une feuille blanche, Honda a choisi de capitaliser sur son architecture e:HEV à deux moteurs électriques, commercialisée depuis 2019. Les ingénieurs ont néanmoins apporté des améliorations significatives en élargissant la plage de fonctionnement optimal du moteur thermique et en réduisant les dimensions du groupe motopropulseur.

L'objectif est clair : améliorer l'efficacité énergétique et les performances sans modifier fondamentalement l'architecture de base qui a fait ses preuves. Cette approche pragmatique permet à Honda de bénéficier du retour d'expérience accumulé tout en progressant technologiquement.

Une nouvelle plateforme technique au service de la dynamique

Les modèles Honda Hybrid reposeront sur une plateforme inédite caractérisée par une rigidité structurelle optimisée. Le constructeur a travaillé sur un équilibre délicat : réduire le poids global tout en augmentant la rigidité dans les zones clés pour permettre aux suspensions de fonctionner dans des conditions optimales.

Selon Honda, cette nouvelle architecture offre une meilleure stabilité à vitesse élevée et améliore simultanément le confort de roulage et la tenue de route, sans nécessiter une refonte complète du concept de suspension.

La transmission intégrale électrique fait son apparition

Deux innovations majeures accompagnent cette plateforme. D'une part, le Motion Management System, une technologie de contrôle intégré du véhicule développée par Honda. D'autre part, un nouveau système de transmission intégrale électrique e-AWD qui viendra compléter l'offre aux côtés des versions à traction classique.

Honda reste toutefois discret sur les détails techniques de ce système e-AWD, sans révéler la puissance des moteurs ni les algorithmes de répartition de la puissance entre les essieux.

La Civic hybride comme vitrine technologique

Pour illustrer concrètement cette nouvelle génération, Honda a déjà présenté un prototype de Civic Hybrid équipé d'un nouveau moteur 2,0 litres associé à deux moteurs électriques. Cette application servira de référence pour les futures déclinaisons sur berlines et SUV de la marque.

Fin d'une nomenclature complexe

L'adoption du nom "Honda Hybrid" met également fin à une histoire parfois confuse en matière de dénomination. Depuis le système Integrated Motor Assist du premier Insight en 1999, suivi de trois générations distinctes de Sport Hybrid à partir de 2012, puis de l'e:HEV, Honda multipliait les appellations. Désormais, une seule désignation unifiée facilitera la compréhension des consommateurs.

Cette simplification arrive à point nommé alors que le marché de l'hybride connaît une croissance soutenue, notamment en Europe où les réglementations environnementales de plus en plus strictes poussent les automobilistes à se tourner vers des motorisations plus sobres en attendant la généralisation de l'électrique.