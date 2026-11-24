Honda présente une architecture hybride révolutionnaire avec 10% d'efficacité en plus, 30% de coûts réduits et 15 nouveaux modèles prévus d'ici 2030.

Honda vient de lever partiellement le voile sur sa future stratégie électrifiée avec une plateforme hybride entièrement nouvelle qui équipera pas moins de 15 modèles d'ici 2030. Dans une vidéo promotionnelle consacrée à l'Avancier, le constructeur japonais a laissé entrevoir plusieurs véhicules recouverts de bâches, confirmant qu'une vague de nouveautés hybrides arrive dès 2027.

Un moteur thermique repensé pour l'hybridation

Au cœur de cette révolution technique se trouve un bloc 2.0 litres dont l'architecture a été totalement revue. L'objectif principal : maintenir un rapport stœchiométrique air-carburant sur l'ensemble de la plage d'utilisation, là où les moteurs conventionnels enrichissent le mélange à forte charge pour éviter le cliquetis, au détriment de l'efficacité.

Pour y parvenir, Honda accélère la combustion du mélange avant que le phénomène de cliquetis puisse se développer. Le collecteur d'admission a été rétréci et équipé d'une rampe façon tremplin de ski qui augmente la vitesse du flux d'air et crée un fort effet de tumble. La forme du piston a été modifiée pour maintenir ce mouvement tourbillonnaire, tandis qu'une chemise d'eau en deux parties refroidit désormais le conduit d'échappement des deux côtés.

Les résultats sont impressionnants : la limite de couple en ratio stœchiométrique augmente de 30%, la consommation dans la zone de fort couple chute de 30%, et la zone de haute efficacité du moteur s'élargit également de 30%. Conçu exclusivement pour l'hybridation, ce moteur abandonne les compromis nécessaires aux applications essence pure, ce qui lui permet d'économiser environ 900 grammes sur le bloc-cylindres et 500 grammes supplémentaires sur le vilebrequin repensé.

Une transmission électrique sophistiquée

L'unité de propulsion à deux moteurs conserve l'architecture à axes parallèles des Honda Accord et CR-V de 2023, mais avec des optimisations considérables. Le moteur de traction utilise des aimants sans terres rares lourdes et des tôles électriques plus fines pour réduire les pertes. Les deux moteurs bénéficient de nouveaux circuits magnétiques utilisant moins d'aimants, réduisant ainsi les coûts et les risques d'approvisionnement.

Le boîtier de contrôle de puissance raccourcit de 5,1 centimètres et allège de 3%, malgré l'intégration de l'onduleur pour le nouveau moteur arrière. Honda a également fusionné deux circuits de refroidissement distincts en un seul. Une vanne à volet peut arrêter l'échange thermique pour réchauffer plus rapidement l'unité de propulsion, réduisant les frictions à froid.

DualPower eAWD : la transmission intégrale réinventée

L'innovation majeure réside dans le nouveau système de transmission intégrale DualPower eAWD qui abandonne l'arbre de transmission mécanique au profit d'un moteur électrique dédié à l'arrière. Les trains avant et arrière sont contrôlés indépendamment, permettant une redistribution rapide du couple lors des accélérations, freinages et virages, avec récupération d'énergie également à l'essieu arrière.

Le contrôle de traction fonctionne désormais en boucles séparées pour l'avant et l'arrière, évitant qu'un essieu qui patine ne coupe la puissance de celui qui dispose de l'adhérence.

Une plateforme modulaire pour tous les segments

La nouvelle architecture intermédiaire divise le véhicule en cinq modules reliés par trois dimensions fixes. Elle peut accueillir aussi bien des SUV que des berlines, du segment C au segment D, avec différentes gardes au sol et positions de conduite.

Les avantages touchent principalement la standardisation et le poids. Le compartiment moteur atteint environ 90% de pièces communes contre 60% auparavant, économisant environ 10 kilogrammes. La batterie se loge désormais sous la banquette arrière dans tous les modèles, alors que les SUV la portaient au niveau du plancher des pneus. Honda a consolidé deux configurations de batteries en une seule, réduisant le nombre de pièces de 50%.

La batterie est boulonnée aux rails de siège comme élément structurel, et son déplacement à l'intérieur de l'empattement réduit le moment d'inertie en lacet de 2%. Conséquence appréciable : les hybrides peuvent enfin recevoir une roue de secours sous le plancher.

Châssis et dynamique repensés

Honda adopte une philosophie particulière en évitant délibérément une caisse trop rigide. Le constructeur argue qu'une rigidité excessive réduit la charge sur les pneumatiques. L'approche consiste à ajouter de la raideur dans certaines zones tout en laissant la structure fléchir ailleurs pour maintenir les pneus en contact optimal dans les virages.

Sous le véhicule, l'extension du berceau avant disparaît, et les bras inférieurs avant ainsi que les fusées passent en aluminium. À l'arrière, les bras de poussée sont rectifiés, et les étriers de frein arrière passent devant l'essieu pour réduire le bruit de roulement. Des amortisseurs adaptatifs seront disponibles selon les marchés.

Position de conduite basée sur l'anatomie humaine

Honda affirme partir d'un standard "squelettique" pour définir la position de conduite de sa nouvelle plateforme. Le repose-pied et la pédale d'accélérateur sont espacés de 14 centimètres, une distance talon à talon basée sur l'anatomie humaine. L'angle du repose-pied se rapproche de celui de la pédale pour que les deux pieds reposent uniformément, avec deux angles différents selon qu'il s'agit d'un SUV ou d'une berline.

Le volant s'incline d'un degré supplémentaire et gagne 1 centimètre de débattement télescopique pour réduire la flexion du coude. L'écart entre les pédales de frein et d'accélérateur passe de 4,5 à 4 centimètres pour faciliter les transitions. Les pédales elles-mêmes sont plus grandes : 1 centimètre de plus pour le frein et 1,3 centimètre pour l'accélérateur, corrigeant un manque de longueur pour les grands conducteurs et offrant plus de surface de contact aux petits gabarits.

Des sièges et suspensions coordonnés

La suspension est calibrée pour que le roulis de la voiture corresponde au mouvement naturel du corps des occupants avant. Honda ajoute ensuite un soutien des omoplates aux sièges Body Stabilizing introduits sur la Fit 2020. Le principe vise à réduire les efforts musculaires nécessaires pour se caler contre les mouvements du véhicule, diminuant la fatigue sur longs trajets.

15 modèles d'ici 2030

Avec cette base technique, Honda s'engage fermement dans l'électrification en attendant le tout électrique. Le constructeur prévoit le lancement de 15 modèles hybrides de nouvelle génération sur les marchés mondiaux d'ici le 31 mars 2030, date de fin de son exercice fiscal. L'Avancier ouvrira le bal en 2027, suivi progressivement par d'autres modèles qui attendaient sous leurs housses lors de la présentation.

Cette stratégie positionne Honda comme un acteur majeur de l'hybridation de nouvelle génération, avec des gains d'efficacité de 10% par rapport aux modèles 2018 et une réduction des coûts d'hybridation de 30% par rapport à 2023. Des avancées qui devraient permettre au constructeur de démocratiser cette technologie sur une gamme élargie tout en préparant la transition vers l'électrique pur.