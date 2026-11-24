Par Luc Morandini / 24 novembre 2026 à 10:21 · 3 min de lecture

Le SUV électrique Genesis Electrified GV70 profite d'une mise à jour technique de taille avec une autonomie accrue, une recharge ultrarapide et davantage de technologie embarquée.

Le Genesis Electrified GV70 vient de bénéficier d'une mise à jour technique particulièrement conséquente qui renforce sa position sur le segment très concurrentiel des SUV électriques premium. La marque coréenne haut de gamme, filiale de Hyundai, a concentré ses efforts sur trois axes majeurs : autonomie, recharge et technologies embarquées.

Une batterie agrandie pour plus d'autonomie

L'évolution la plus significative concerne la capacité de la batterie, qui passe de 77,4 kWh à 84 kWh sur toutes les versions. Cette augmentation se traduit concrètement par une autonomie WLTP qui grimpe de 455 à 480 kilomètres, soit un gain appréciable de 25 kilomètres.

Pour un automobiliste français parcourant en moyenne 220 kilomètres par semaine, cela représente potentiellement deux semaines complètes d'utilisation entre deux recharges. Un argument de poids face aux craintes persistantes concernant l'autonomie des véhicules électriques, même si ces chiffres restent théoriques et varient selon les conditions d'utilisation.

Des performances électrisantes préservées

Malgré cette batterie plus lourde, Genesis n'a sacrifié aucune des qualités dynamiques qui ont fait le succès du GV70 électrique. La configuration à deux moteurs électriques maintient des performances dignes d'une sportive :

Puissance de 423 chevaux en mode de conduite standard

Jusqu'à 476 chevaux lorsque le bouton Boost est activé

Couple de 600 Nm, extensible à 700 Nm en mode Boost

Accélération de 0 à 100 km/h en seulement 4,4 secondes

La transmission intégrale de série garantit une motricité optimale en toutes circonstances. Le système de répartition du couple par vectorisation dirige intelligemment la puissance vers les roues disposant de la meilleure adhérence, assurant une tenue de route sûre et efficace, même lors d'accélérations en courbe.

Une recharge ultrarapide en 800 volts

L'augmentation de la capacité de batterie aurait pu allonger les temps de recharge, mais Genesis a contourné cet écueil grâce à son architecture électrique en 800 volts. Cette technologie de pointe, encore rare sur le marché, permet au GV70 de récupérer 70% de sa charge (de 10% à 80%) en à peine 19 minutes sur une borne rapide compatible.

Concrètement, la capacité de la batterie augmente de 8,5%, mais le temps de recharge ne s'allonge que de 5,6% par rapport à la version précédente. Un ratio particulièrement favorable qui témoigne de l'efficacité du système 800 volts.

Le principe de l'architecture 800 volts

Contrairement aux systèmes conventionnels en 400 volts, l'architecture 800V permet de transférer la même quantité d'énergie avec un courant électrique moitié moins intense. Cette approche limite considérablement l'échauffement de la batterie pendant la recharge, préservant ainsi sa longévité tout en autorisant des puissances de charge bien supérieures.

Genesis a également intégré un système de préconditionnement automatique de la batterie. Lorsqu'une station de recharge est saisie comme destination dans le système de navigation, le véhicule porte progressivement sa batterie à la température idéale pour optimiser la vitesse de charge, même par temps froid.

Un véhicule transformé en centrale électrique mobile

Comme son prédécesseur, le Genesis Electrified GV70 restylé intègre de série la fonction Vehicle-to-Load (V2L). Cette technologie transforme le SUV en véritable générateur portable capable de délivrer 3,7 kW de puissance.

Les applications pratiques sont nombreuses : recharger des vélos électriques lors d'une sortie, alimenter du matériel de camping en pleine nature, faire fonctionner des outils électriques sur un chantier, ou même dépanner des appareils domestiques en cas de coupure de courant. Une polyvalence appréciable qui élargit considérablement le champ d'utilisation du véhicule.

Un positionnement affûté sur le marché français

Avec ces améliorations, le Genesis Electrified GV70 se positionne comme une alternative crédible aux références du segment que sont les Audi Q8 e-tron, BMW iX et Mercedes EQE SUV. La marque coréenne mise sur un rapport équipement-prix avantageux et une disponibilité en stock immédiate sur le territoire français pour séduire les familles en quête de luxe électrique.

L'argument de la recharge ultrarapide constitue un atout majeur face à des concurrents allemands encore majoritairement équipés d'architectures 400 volts. Dans un contexte où le déploiement des bornes haute puissance s'accélère en France, cette capacité technique pourrait faire la différence pour les acheteurs soucieux de limiter les temps d'arrêt lors de longs trajets.