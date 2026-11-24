La MG4 se classe 108e sur 109 modèles dans l'étude allemande TÜV avec 16% de défauts, révélant des problèmes de freins et d'éclairage.

La MG4, l'une des voitures électriques abordables les plus populaires en Europe, vient de faire ses débuts dans la prestigieuse étude de fiabilité allemande TÜV. Et le résultat est loin d'être glorieux pour cette première chinoise au sein du rapport : elle termine avant-dernière, à la 108e place sur 109 modèles dans la catégorie des véhicules âgés de 2 à 3 ans.

Un taux de défauts inquiétant pour la citadine électrique

L'étude TÜV, analysée par l'ADAC (le plus grand club automobile allemand), révèle que la MG4 présente des défauts "significatifs" ou "dangereux" dans 16% des cas lors des contrôles techniques obligatoires. Ces chiffres proviennent de l'analyse de près de 9,7 millions d'inspections réalisées entre juillet 2025 et juin 2026, couvrant 200 modèles dont 26 véhicules entièrement électriques.

Pour mettre ce résultat en perspective, le taux de défauts de la MG4 est plus de cinq fois supérieur à celui de la meilleure voiture électrique du classement, la Mazda MX-30, qui affiche seulement 3% de défauts.

Les freins, talon d'Achille de la MG4

Selon l'ADAC, le principal point faible de la MG4 concerne ses disques de frein. Un problème qui n'est d'ailleurs pas spécifique à ce modèle, mais plutôt caractéristique des véhicules électriques en général. Le freinage régénératif, qui permet de récupérer de l'énergie lors des décélérations, sollicite moins les freins à friction traditionnels.

Cette sous-utilisation entraîne une corrosion prématurée des disques. Ajoutez à cela le poids supplémentaire d'une batterie et vous comprenez pourquoi les freins et les suspensions deviennent des points de vigilance lors des contrôles techniques des véhicules électriques. Des défauts d'éclairage sont également fréquemment relevés sur la MG4.

Les véhicules électriques dans le rouge

La MG4 n'est malheureusement pas seule en bas du classement. Les trois dernières places sont toutes occupées par des véhicules électriques. Le Tesla Model 3 se trouve juste devant à la 107e position avec 12,5% de défauts, tandis que le Tesla Model Y conserve la dernière place pour la deuxième année consécutive avec un taux alarmant de 18,5%.

Une exception notable pour Tesla

Il convient toutefois de nuancer ces résultats pour les Tesla. Le constructeur américain ne prescrit pas d'intervalles d'entretien réguliers, contrairement à la plupart des autres constructeurs. Les problèmes qui auraient pu être détectés et corrigés lors d'une révision classique chez un concessionnaire n'apparaissent donc qu'au moment du contrôle technique obligatoire, ce qui fausse quelque peu les statistiques.

Les propriétaires économisent certes sur les coûts d'entretien, mais les véhicules refusés au contrôle technique doivent être réparés puis représentés, ce qui gonfle artificiellement les taux de défauts. Rien dans le rapport ne suggère que cette explication s'applique également à la MG4.

Tous les électriques ne se valent pas

L'étude démontre cependant que la motorisation électrique n'est pas synonyme de mauvaise fiabilité. Les écarts considérables entre modèles prouvent que la conception des composants et leur durabilité jouent un rôle déterminant.

La Mazda MX-30 (aujourd'hui retirée du marché) obtient la troisième place au classement général avec seulement 3% de défauts. L'Audi Q8 e-tron (3,2%), la Mini Cooper SE (3,3%) et la Mercedes EQA (3,5%) affichent également d'excellentes performances. Au total, quatre véhicules électriques figurent dans le top 10 général.

Les meilleurs et les pires du classement

Le grand vainqueur de la catégorie 2-3 ans est la Mazda CX-60 avec un taux de défauts de seulement 2,3%. Dans les autres catégories d'âge, on retrouve notamment :

4-5 ans : Audi Q8 e-tron en tête (3,3%), BMW Série 1/2 en queue (21,8%)

Audi Q8 e-tron en tête (3,3%), BMW Série 1/2 en queue (21,8%) 6-7 ans : VW T-Roc champion (6,1%), Tesla Model 3 lanterne rouge (27,9%)

VW T-Roc champion (6,1%), Tesla Model 3 lanterne rouge (27,9%) 8-9 ans : VW T-Roc toujours au top (9,4%), Dacia Duster en difficulté (28,3%)

Un coup dur pour l'image de MG

Pour une marque qui a construit son succès européen sur le rapport qualité-prix, ce premier résultat dans une étude de référence est embarrassant. Un prix attractif perd de son attrait quand le propriétaire doit affronter une facture de réparation de freins dès le premier contrôle technique.

Il est important de noter que cette étude comptabilise les défauts constatés lors des inspections réglementaires, pas les pannes laissant les conducteurs sur le bord de la route. La MG4 peut donc rester un choix intéressant pour certains acheteurs, mais ces résultats devraient inciter à la prudence et à un entretien préventif rigoureux, particulièrement au niveau du système de freinage.

Globalement, 20,9% des véhicules ont échoué au contrôle technique, une légère amélioration de 0,6 point par rapport à l'année précédente. Le TÜV précise toutefois que ce n'est pas un véritable retournement de tendance, le parc automobile allemand continuant de vieillir avec une moyenne d'âge désormais de 10,9 ans.