Ferrari dévoile la 296 Challenge Stradale, une déclinaison extrême de 670 ch sans hybridation, développée avec la version course et pesant seulement 1 330 kg.

Ferrari vient de lever le voile sur l'une des déclinaisons les plus radicales de sa gamme moderne. La 296 Challenge Stradale représente bien plus qu'une simple évolution sportive : c'est une véritable auto de course à peine domestiquée pour la route. Et pour la première fois sur une Ferrari de série à moteur central, le système hybride disparaît complètement.

Fini l'hybride, place à la radicalité

Là où la 296 GTB conjugue un V6 thermique et un moteur électrique pour développer 830 chevaux au total, la Challenge Stradale fait le choix de la simplicité brutale. Exit la batterie, exit le moteur électrique : ne reste que le V6 3.0 litres biturbo, porté à 670 chevaux à 8 000 tr/min. Le couple culmine à 740 Nm à 6 250 tr/min, et le régime grimpe désormais jusqu'à 8 500 tr/min.

Cette architecture allégée transforme radicalement le comportement de l'auto. Sans l'assistance électrique qui lisse les reprises et facilite les sorties de virage, la Challenge Stradale se montre beaucoup plus exigeante. Les ingénieurs de Maranello ont travaillé sur la pression de suralimentation, la distribution variable et l'isolation thermique pour obtenir une augmentation de couple dynamique de plus de 32% par rapport à la 296 GTB.

Un poids plume de 1 330 kg

Le retrait du système hybride permet à Ferrari d'afficher un poids à sec de seulement 1 330 kg avec les équipements optionnels, soit 140 kg de moins que la GTB. Ce chiffre égale celui de la 296 Challenge Evo, la version 100% course qui participera au championnat Ferrari Challenge à partir de 2027. Le rapport poids/puissance atteint ainsi 1,98 kg par cheval.

Pour parvenir à ce résultat, le constructeur italien a multiplié les pièces en fibre de carbone. L'aileron arrière, les garnitures de capot, les panneaux de portes monoblocs (sans accoudoirs ni vide-poches) et les sièges tubulaires contribuent à l'allègement. Ces sièges sont d'ailleurs 25% plus légers que des baquets racing conventionnels. Ferrari propose même, pour la première fois sur une voiture de série, des housses de sièges amovibles qui laissent apparaître la structure en carbone.

Boîte et freinage optimisés

La boîte robotisée à double embrayage et huit rapports adopte une double personnalité. En conduite sportive, elle bascule sur la logique de passage des vitesses de la 296 Challenge, avec des changements de rapport en 170 millisecondes environ. À allure réduite, elle emprunte une calibration plus douce issue de la SF90 XX Stradale.

Sans système de freinage régénératif, la puissance de ralentissement repose intégralement sur les disques carbone-céramique : 398 x 38 mm à l'avant, 380 x 34 mm à l'arrière. Ferrari annonce un arrêt de 200 km/h à 0 en seulement 101 mètres.

617 kg d'appui aérodynamique

Le chiffre clé de l'aérodynamique : 617 kg d'appui à 250 km/h, soit 72% de plus que la 296 GTB. Cette charge est générée par un ensemble d'éléments soigneusement étudiés. Le splitter avant a été étendu et élargi, le bouclier reçoit des déflecteurs aérodynamiques courbes, et le soubassement intègre un fond plat entièrement caréné avec générateurs de vortex.

Ferrari a également développé des "amortisseurs aérodynamiques" : deux conduits reliant le soubassement à la partie supérieure de l'auto pour maintenir l'appui constant lors des plongées au freinage. À l'arrière, l'aileron fixe dérivé de la 296 Challenge Evo génère à lui seul 270 kg d'appui. Contrairement à la version course, il n'utilise pas de supports en col de cygne mais des fixations par le dessous pour respecter les homologations routières, notamment américaines.

Un châssis de compétition

Un chiffre résume le comportement dynamique de la Challenge Stradale : le roulis de caisse diminue de 68% par rapport à la 296 GTB. Les performances latérales progressent de 7%, tandis que la stabilité augmente de 34%. Les ressorts sont environ deux fois plus fermes, nécessitant l'ajout d'un ressort supplémentaire monté en série avec le principal, une solution directement empruntée à la 296 Challenge Evo.

Les amortisseurs semi-actifs reçoivent deux réglages de détente supplémentaires pour préserver un minimum de confort sur route ouverte. L'auto chausse des Pirelli P Zero R en monte de série, avec des P Zero Trofeo RS semi-slicks en option, les deux développés spécifiquement pour ce modèle.

Le contrôle de traction prédictif, calibré pour la piste, constitue une première sur une Ferrari routière. L'ensemble est géré par le système FIVE dérivé de celui de la F80.

Un style qui assume sa vocation

Le Centro Stile de Ferrari, dirigé par Flavio Manzoni, a transformé les lignes épurées de la 296 en une silhouette beaucoup plus agressive. Insert technique sur le capot, aileron suspendu entre deux "griffes" montées sur le bouclier et inspirées de l'Evo, grille métallique noire à l'arrière et diffuseur à double quille : chaque élément répond à une fonction aérodynamique précise.

Les acheteurs peuvent personnaliser leur exemplaire avec une livrée dédiée, trois options de jantes en finition mate et même des inserts de pneus colorés via le programme Color Edition de Pirelli.

Des performances de référence

Le 0 à 100 km/h est expédié en 2,8 secondes, le 0 à 200 km/h en 7,9 secondes. La vitesse maximale dépasse 300 km/h. Sur le circuit de Fiorano, propriété de Ferrari, la Challenge Stradale boucle le tour en 1 minute 18 secondes et 5 dixièmes.

Affichée à environ 307 000 dollars, cette Ferrari 296 Challenge Stradale s'inscrit comme la déclinaison de série la plus proche d'un véhicule de compétition jamais produite par le constructeur de Maranello. Une promesse qui devrait séduire les pilotes en quête d'émotions brutes et de performances chronométriques, au détriment du confort et de la polyvalence.