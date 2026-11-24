Ferrari 296 Challenge Stradale : 661 ch, 1330 kg et adieu l'hybride à 310 000 €
Par Luc Morandini · 3 min de lecture
Sommaire
Le retour d'une légende allégée
Vingt-deux ans après la mythique 360 Challenge Stradale, Ferrari ressuscite cette appellation chargée d'histoire pour l'appliquer à sa berlinette à moteur central 296. Cette nouvelle 296 CS incarne une philosophie radicale : abandonner l'hybridation rechargeable au profit de la légèreté et de la pureté de conduite. Un pari audacieux à l'heure où l'électrification semble incontournable.
Comme sa devancière de 2003, cette version épurée s'inspire directement de la voiture de course client du Cheval Cabré. Développée en symbiose avec la 296 Challenge Evo de compétition, elle bénéficie de modifications substantielles de carrosserie, de châssis et d'un allègement drastique qui en fait la 296 la plus rapide jamais créée.
Un régime minceur spectaculaire
L'abandon du système hybride plug-in constitue la mesure d'allègement la plus radicale. En se séparant des batteries, du moteur électrique et de l'électronique associée, la 296 CS affiche seulement 1330 kg sur la balance à sec, contre 1470 kg pour la GTB hybride. Un gain de 140 kg qui transforme radicalement le comportement dynamique.
Le V6 3.0 biturbo délivre désormais 661 chevaux et 740 Nm de couple en mode thermique pur. Certes, cela représente 158 chevaux de moins que la puissance cumulée du système hybride, mais le rapport poids/puissance raconte une toute autre histoire. Ferrari a optimisé la cartographie moteur pour compenser l'absence de couple électrique instantané, avec des ajustements sur la pression de suralimentation et la distribution variable.
Des performances qui parlent d'elles-mêmes
- 0 à 100 km/h : 2,8 secondes (0,1 sec de mieux que la GTB)
- Tour de Fiorano : 1 min 18,5 sec (2,5 sec plus rapide que la GTB)
- Poids à sec : 1330 kg
- Puissance : 661 ch à partir du V6 3.0 biturbo
- Couple : 740 Nm
Plus rapide que les versions extrêmes
Le chrono de 1 min 18,5 sec sur le circuit maison de Fiorano (2,98 km) mérite une attention particulière. Non seulement la CS surclasse la GTB de 2,5 secondes, mais elle devance également la 296 Speciale hardcore et l'impressionnante SF90 de 986 chevaux d'une demi-seconde. Un exploit remarquable qui souligne l'efficacité du concept minimaliste.
Cette performance s'explique par un ensemble de perfectionnements techniques. La boîte robotisée à double embrayage à huit rapports a été recalibrée pour améliorer le couple à haut régime et la douceur à bas régime, avec des passages de vitesses effectués en environ 170 millisecondes.
Un châssis affûté pour la piste
Les amortisseurs semi-actifs ont bénéficié d'une reprogrammation complète visant à réduire les variations de hauteur de caisse. Les chiffres avancés par Ferrari témoignent de progrès spectaculaires :
- Performance latérale en hausse de 7%
- Stabilité améliorée de 34%
- Gradients de roulis réduits de 68%
Ces améliorations transforment le comportement dynamique, offrant une précision chirurgicale dans les enchaînements de courbes et une confiance accrue aux limites d'adhérence.
Un positionnement tarifaire stratégique
Malgré son caractère radical et ses modifications étendues d'origine compétition, la 296 CS sera commercialisée autour de 310 000 euros, soit un tarif équivalent à la GTB standard. Cette stratégie place la CS environ 120 000 euros sous la 296 Speciale, qui représente l'ultime expression de la gamme.
Ce positionnement tarifaire agressif rend la CS particulièrement attractive pour les puristes recherchant l'expérience la plus intense sans basculer dans l'extrémisme de la Speciale. Elle s'adresse aux conducteurs privilégiant le pilotage sur circuit à l'autonomie électrique urbaine.
Le lien indéfectible entre route et compétition
Ferrari insiste sur le transfert technologique exceptionnel entre sa 296 Challenge Evo de compétition et cette CS routière. La version course dispose de 690 chevaux mais partage exactement la même masse de 1330 kg, illustrant la radicalité de cette déclinaison homologuée pour la route.
Cette approche renoue avec la philosophie historique des Challenge Stradale : offrir une voiture de course à peine domestiquée, capable de rouler légalement sur route ouverte tout en délivrant des sensations dignes d'une authentique compétitrice. Un exercice d'équilibriste que peu de constructeurs osent encore aujourd'hui.
Questions fréquentes
Pourquoi Ferrari a-t-il retiré le système hybride de la 296 CS ?
Pour privilégier la pureté de conduite et réduire la masse. Cette approche permet d'économiser 140 kg et d'améliorer les performances en piste, avec un gain de 2,5 secondes sur le tour à Fiorano par rapport à la version hybride.
Quelle est la puissance de la Ferrari 296 Challenge Stradale ?
Le V6 3.0 biturbo développe 661 ch et 740 Nm de couple, soit 158 ch de moins que la 296 GTB hybride. Malgré ce déficit, elle est plus rapide grâce à son poids plume de 1330 kg à sec.
Quel est le lien entre la 296 CS et la voiture de course ?
La CS a été développée en parallèle avec la 296 Challenge Evo de compétition. Les deux partagent la même masse de 1330 kg, des modifications châssis similaires et une philosophie commune, la version course disposant de 690 ch.
Combien coûte la Ferrari 296 Challenge Stradale en France ?
Le prix annoncé est d'environ 310 000 €, soit un tarif équivalent à la 296 GTB malgré son caractère plus radical. Elle est donc 120 000 € moins chère que la 296 Speciale.
Quelles sont les performances de la 296 CS sur circuit ?
Elle boucle le circuit de Fiorano (2,98 km) en 1 min 18,5 sec, soit 2,5 secondes de mieux que la GTB et même une demi-seconde plus vite que la 296 Speciale et la SF90 de 986 ch.