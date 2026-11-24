Par Luc Morandini / 24 novembre 2026 à 10:21 · 3 min de lecture

Ferrari ressuscite le nom Challenge Stradale avec une 296 CS allégée de 140 kg, dépourvue d'hybridation, plus rapide sur piste que la GTB pour 310 000 €.

Le retour d'une légende allégée

Vingt-deux ans après la mythique 360 Challenge Stradale, Ferrari ressuscite cette appellation chargée d'histoire pour l'appliquer à sa berlinette à moteur central 296. Cette nouvelle 296 CS incarne une philosophie radicale : abandonner l'hybridation rechargeable au profit de la légèreté et de la pureté de conduite. Un pari audacieux à l'heure où l'électrification semble incontournable.

Comme sa devancière de 2003, cette version épurée s'inspire directement de la voiture de course client du Cheval Cabré. Développée en symbiose avec la 296 Challenge Evo de compétition, elle bénéficie de modifications substantielles de carrosserie, de châssis et d'un allègement drastique qui en fait la 296 la plus rapide jamais créée.

Un régime minceur spectaculaire

L'abandon du système hybride plug-in constitue la mesure d'allègement la plus radicale. En se séparant des batteries, du moteur électrique et de l'électronique associée, la 296 CS affiche seulement 1330 kg sur la balance à sec, contre 1470 kg pour la GTB hybride. Un gain de 140 kg qui transforme radicalement le comportement dynamique.

Le V6 3.0 biturbo délivre désormais 661 chevaux et 740 Nm de couple en mode thermique pur. Certes, cela représente 158 chevaux de moins que la puissance cumulée du système hybride, mais le rapport poids/puissance raconte une toute autre histoire. Ferrari a optimisé la cartographie moteur pour compenser l'absence de couple électrique instantané, avec des ajustements sur la pression de suralimentation et la distribution variable.

Des performances qui parlent d'elles-mêmes

0 à 100 km/h : 2,8 secondes (0,1 sec de mieux que la GTB)

2,8 secondes (0,1 sec de mieux que la GTB) Tour de Fiorano : 1 min 18,5 sec (2,5 sec plus rapide que la GTB)

1 min 18,5 sec (2,5 sec plus rapide que la GTB) Poids à sec : 1330 kg

1330 kg Puissance : 661 ch à partir du V6 3.0 biturbo

661 ch à partir du V6 3.0 biturbo Couple : 740 Nm

Plus rapide que les versions extrêmes

Le chrono de 1 min 18,5 sec sur le circuit maison de Fiorano (2,98 km) mérite une attention particulière. Non seulement la CS surclasse la GTB de 2,5 secondes, mais elle devance également la 296 Speciale hardcore et l'impressionnante SF90 de 986 chevaux d'une demi-seconde. Un exploit remarquable qui souligne l'efficacité du concept minimaliste.

Cette performance s'explique par un ensemble de perfectionnements techniques. La boîte robotisée à double embrayage à huit rapports a été recalibrée pour améliorer le couple à haut régime et la douceur à bas régime, avec des passages de vitesses effectués en environ 170 millisecondes.

Un châssis affûté pour la piste

Les amortisseurs semi-actifs ont bénéficié d'une reprogrammation complète visant à réduire les variations de hauteur de caisse. Les chiffres avancés par Ferrari témoignent de progrès spectaculaires :

Performance latérale en hausse de 7%

Stabilité améliorée de 34%

Gradients de roulis réduits de 68%

Ces améliorations transforment le comportement dynamique, offrant une précision chirurgicale dans les enchaînements de courbes et une confiance accrue aux limites d'adhérence.

Un positionnement tarifaire stratégique

Malgré son caractère radical et ses modifications étendues d'origine compétition, la 296 CS sera commercialisée autour de 310 000 euros, soit un tarif équivalent à la GTB standard. Cette stratégie place la CS environ 120 000 euros sous la 296 Speciale, qui représente l'ultime expression de la gamme.

Ce positionnement tarifaire agressif rend la CS particulièrement attractive pour les puristes recherchant l'expérience la plus intense sans basculer dans l'extrémisme de la Speciale. Elle s'adresse aux conducteurs privilégiant le pilotage sur circuit à l'autonomie électrique urbaine.

Le lien indéfectible entre route et compétition

Ferrari insiste sur le transfert technologique exceptionnel entre sa 296 Challenge Evo de compétition et cette CS routière. La version course dispose de 690 chevaux mais partage exactement la même masse de 1330 kg, illustrant la radicalité de cette déclinaison homologuée pour la route.

Cette approche renoue avec la philosophie historique des Challenge Stradale : offrir une voiture de course à peine domestiquée, capable de rouler légalement sur route ouverte tout en délivrant des sensations dignes d'une authentique compétitrice. Un exercice d'équilibriste que peu de constructeurs osent encore aujourd'hui.