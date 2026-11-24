Essai Mercedes GLA électrique : le SUV compact qui promet 644 km d'autonomie
Par Sarah Wagner · 3 min de lecture
Sommaire
- Une stratégie électrique claire pour le marché européen
- Deux motorisations pour différents besoins
- Une autonomie variant selon la configuration
- Recharge ultrarapide : un atout majeur
- Un positionnement ambigu entre berline et SUV
- Un design qui évolue en demi-teinte
- Un concurrent sérieux sur le segment des SUV compacts électriques
Mercedes-Benz enrichit sa gamme électrique avec la troisième génération du GLA, un SUV compact qui adopte désormais la motorisation 100% électrique. Testé lors de son lancement international, ce modèle vise à séduire une clientèle recherchant un véhicule surélevé sans pour autant sacrifier l'efficience énergétique.
Une stratégie électrique claire pour le marché européen
Si Mercedes propose bien des versions hybrides rechargeables du GLA avec un moteur essence 1,5 litre quatre cylindres couplé à une boîte automatique double embrayage à huit rapports, c'est bien la déclinaison électrique qui retient l'attention. Le constructeur allemand a fait le choix d'équiper tous les modèles électriques destinés au Royaume-Uni d'une généreuse batterie de 85 kWh à chimie nickel-manganèse-cobalt.
Une batterie d'entrée de gamme de 58 kWh utilisant la technologie lithium-fer-phosphate existe, mais ne sera pas commercialisée sur certains marchés européens. Cette stratégie vise à positionner le GLA électrique comme une option viable pour les trajets longue distance, avec une autonomie annoncée particulièrement attractive.
Deux motorisations pour différents besoins
Mercedes décline son GLA électrique en deux configurations distinctes. Le GLA 250+ adopte un moteur unique installé sur le train arrière, offrant une propulsion classique. Pour les conducteurs recherchant davantage de grip et de performances, le GLA 350 4Matic propose un second moteur sur l'essieu avant, transformant le véhicule en transmission intégrale.
Cette architecture à double moteur garantit une motricité optimale en toutes conditions, particulièrement appréciable sur routes glissantes ou enneigées. Le système 4Matic répartit intelligemment le couple entre les deux essieux pour maximiser l'adhérence et la stabilité.
Une autonomie variant selon la configuration
Les chiffres d'autonomie du GLA électrique impressionnent sur le papier. En configuration optimale, avec une finition sobre et des jantes de petite taille, le véhicule franchit la barre symbolique des 644 kilomètres selon le cycle WLTP. Cette performance le place dans le haut du panier de sa catégorie.
Néanmoins, comme toujours, les options et équipements influencent ces données. Une version haut de gamme équipée de la transmission intégrale, de grandes roues alliage et d'amortisseurs adaptatifs voit son autonomie réduite à environ 595 kilomètres. Un écart notable, mais qui reste largement suffisant pour un usage quotidien et des trajets occasionnels plus longs.
Recharge ultrarapide : un atout majeur
L'autre argument de taille du GLA électrique réside dans sa capacité de recharge. Avec une puissance maximale acceptée de 320 kW, il figure parmi les véhicules les plus rapides à recharger du marché. Sur une borne haute puissance compatible, il devient possible de récupérer une autonomie significative en quelques minutes seulement.
Un positionnement ambigu entre berline et SUV
Mercedes qualifie le GLA de SUV, et c'est effectivement ce qu'il serait devenu si la Classe A n'existait pas. Pourtant, avec ses 1,6 mètre de hauteur seulement, le nouveau GLA se révèle plus bas que ses principaux concurrents comme le Skoda Elroq ou le Volvo EX40. Même le BMW iX1, qui flirte avec les codes du break surélevé, le dépasse légèrement en hauteur.
Cette stature contenue fait du GLA un crossover dans l'âme plutôt qu'un véritable SUV. Il n'a jamais prétendu jouer les baroudeurs, et cette troisième génération ne déroge pas à la règle. Son profil compact le rend particulièrement adapté à un usage urbain et périurbain, avec une habitabilité correcte et un coffre raisonnable.
Un design qui évolue en demi-teinte
Visuellement, le nouveau GLA adopte la calandre lumineuse surdimensionnée qui devient la signature de Mercedes sur ses modèles électriques. De face, le véhicule gagne indéniablement en présence et se distingue plus facilement que ses prédécesseurs. Cette évolution esthétique marque clairement son appartenance à la nouvelle ère électrique de la marque.
En revanche, vu de profil, le GLA ne peut échapper à une certaine impression de sous-équipement en matière de roues. Les proportions donnent l'impression que des jantes plus généreuses auraient été bienvenues. À l'arrière, les feux présentent une ressemblance troublante avec ceux de la MG 4 EV, une similitude qui n'échappera probablement pas aux observateurs attentifs.
Un concurrent sérieux sur le segment des SUV compacts électriques
Avec ce GLA électrique, Mercedes-Benz propose une alternative crédible sur un segment en pleine expansion. Face aux Volvo EX40, BMW iX1, Audi Q4 e-tron ou Skoda Elroq, le constructeur allemand joue la carte de l'autonomie généreuse et de la recharge ultrarapide. Reste à connaître les tarifs français pour évaluer précisément son positionnement concurrentiel sur notre marché.
Questions fréquentes
Quelles sont les motorisations électriques disponibles sur le Mercedes GLA ?
Mercedes propose deux versions électriques : le GLA 250+ avec moteur arrière simple et le GLA 350 4Matic équipé de deux moteurs et d'une transmission intégrale. Les deux partagent la même batterie de 85 kWh.
Quelle est l'autonomie réelle du Mercedes GLA électrique ?
L'autonomie varie selon la configuration choisie. En version de base avec petites roues, le GLA dépasse les 644 kilomètres. Les versions haut de gamme avec transmission intégrale, grandes roues et amortisseurs adaptatifs affichent environ 595 km.
Le Mercedes GLA électrique est-il un vrai SUV ?
Avec seulement 1,6 m de hauteur, le GLA reste plus bas que ses concurrents comme le Skoda Elroq ou le Volvo EX40. Il s'agit plutôt d'un crossover surélevé, moins imposant que les SUV traditionnels.
Quelle puissance de recharge accepte le GLA électrique ?
La batterie de 85 kWh peut accepter une puissance de recharge maximale de 320 kW en charge rapide, ce qui permet des sessions de recharge très rapides sur les bornes compatibles.
Y a-t-il des versions hybrides du nouveau GLA ?
Oui, Mercedes propose également des versions hybrides avec un moteur essence 1,5 litre quatre cylindres associé à une boîte automatique double embrayage et un petit moteur électrique, disponibles en 134, 161 ou 182 chevaux.