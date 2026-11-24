Mercedes lance la troisième génération du GLA en version 100% électrique avec une batterie de 85 kWh et jusqu'à 644 km d'autonomie pour le marché européen.

Mercedes-Benz enrichit sa gamme électrique avec la troisième génération du GLA, un SUV compact qui adopte désormais la motorisation 100% électrique. Testé lors de son lancement international, ce modèle vise à séduire une clientèle recherchant un véhicule surélevé sans pour autant sacrifier l'efficience énergétique.

Une stratégie électrique claire pour le marché européen

Si Mercedes propose bien des versions hybrides rechargeables du GLA avec un moteur essence 1,5 litre quatre cylindres couplé à une boîte automatique double embrayage à huit rapports, c'est bien la déclinaison électrique qui retient l'attention. Le constructeur allemand a fait le choix d'équiper tous les modèles électriques destinés au Royaume-Uni d'une généreuse batterie de 85 kWh à chimie nickel-manganèse-cobalt.

Une batterie d'entrée de gamme de 58 kWh utilisant la technologie lithium-fer-phosphate existe, mais ne sera pas commercialisée sur certains marchés européens. Cette stratégie vise à positionner le GLA électrique comme une option viable pour les trajets longue distance, avec une autonomie annoncée particulièrement attractive.

Deux motorisations pour différents besoins

Mercedes décline son GLA électrique en deux configurations distinctes. Le GLA 250+ adopte un moteur unique installé sur le train arrière, offrant une propulsion classique. Pour les conducteurs recherchant davantage de grip et de performances, le GLA 350 4Matic propose un second moteur sur l'essieu avant, transformant le véhicule en transmission intégrale.

Cette architecture à double moteur garantit une motricité optimale en toutes conditions, particulièrement appréciable sur routes glissantes ou enneigées. Le système 4Matic répartit intelligemment le couple entre les deux essieux pour maximiser l'adhérence et la stabilité.

Une autonomie variant selon la configuration

Les chiffres d'autonomie du GLA électrique impressionnent sur le papier. En configuration optimale, avec une finition sobre et des jantes de petite taille, le véhicule franchit la barre symbolique des 644 kilomètres selon le cycle WLTP. Cette performance le place dans le haut du panier de sa catégorie.

Néanmoins, comme toujours, les options et équipements influencent ces données. Une version haut de gamme équipée de la transmission intégrale, de grandes roues alliage et d'amortisseurs adaptatifs voit son autonomie réduite à environ 595 kilomètres. Un écart notable, mais qui reste largement suffisant pour un usage quotidien et des trajets occasionnels plus longs.

Recharge ultrarapide : un atout majeur

L'autre argument de taille du GLA électrique réside dans sa capacité de recharge. Avec une puissance maximale acceptée de 320 kW, il figure parmi les véhicules les plus rapides à recharger du marché. Sur une borne haute puissance compatible, il devient possible de récupérer une autonomie significative en quelques minutes seulement.

Un positionnement ambigu entre berline et SUV

Mercedes qualifie le GLA de SUV, et c'est effectivement ce qu'il serait devenu si la Classe A n'existait pas. Pourtant, avec ses 1,6 mètre de hauteur seulement, le nouveau GLA se révèle plus bas que ses principaux concurrents comme le Skoda Elroq ou le Volvo EX40. Même le BMW iX1, qui flirte avec les codes du break surélevé, le dépasse légèrement en hauteur.

Cette stature contenue fait du GLA un crossover dans l'âme plutôt qu'un véritable SUV. Il n'a jamais prétendu jouer les baroudeurs, et cette troisième génération ne déroge pas à la règle. Son profil compact le rend particulièrement adapté à un usage urbain et périurbain, avec une habitabilité correcte et un coffre raisonnable.

Un design qui évolue en demi-teinte

Visuellement, le nouveau GLA adopte la calandre lumineuse surdimensionnée qui devient la signature de Mercedes sur ses modèles électriques. De face, le véhicule gagne indéniablement en présence et se distingue plus facilement que ses prédécesseurs. Cette évolution esthétique marque clairement son appartenance à la nouvelle ère électrique de la marque.

En revanche, vu de profil, le GLA ne peut échapper à une certaine impression de sous-équipement en matière de roues. Les proportions donnent l'impression que des jantes plus généreuses auraient été bienvenues. À l'arrière, les feux présentent une ressemblance troublante avec ceux de la MG 4 EV, une similitude qui n'échappera probablement pas aux observateurs attentifs.

Un concurrent sérieux sur le segment des SUV compacts électriques

Avec ce GLA électrique, Mercedes-Benz propose une alternative crédible sur un segment en pleine expansion. Face aux Volvo EX40, BMW iX1, Audi Q4 e-tron ou Skoda Elroq, le constructeur allemand joue la carte de l'autonomie généreuse et de la recharge ultrarapide. Reste à connaître les tarifs français pour évaluer précisément son positionnement concurrentiel sur notre marché.