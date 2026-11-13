Mercedes SL 2027 : une nouvelle version grand tourisme confort dévoilée par le patron du constructeur

Par Laurence Jardin / 13 novembre 2026 à 18:26 · 3 min de lecture

Mercedes-Benz confirme une troisième déclinaison du roadster SL pour 2027, positionnée entre les versions AMG sportive et Maybach ultra-luxueuse.

Mercedes-Benz s'apprête à enrichir considérablement sa gamme de roadsters SL avec une annonce majeure du PDG Ola Källenius lors de la cérémonie du Golden Steering Wheel à Berlin. L'étoile à trois branches proposera dès 2027 une troisième interprétation de son cabriolet iconique, venant compléter les versions AMG et Maybach déjà commercialisées.

Une stratégie d'élargissement inédite pour le roadster allemand

Depuis le lancement de la génération actuelle du SL pour l'année-modèle 2022, les amateurs avaient pris l'habitude d'un schéma bien défini : d'un côté la version AMG sportive, de l'autre la déclinaison Maybach ultra-luxueuse apparue en 2026. Cette hiérarchie à deux niveaux vole désormais en éclats avec l'arrivée programmée d'une version intermédiaire.

Lors de son intervention berlinoise, Ola Källenius n'a laissé aucune place au doute : "Avec la nouvelle Mercedes-Benz SL, la famille SL s'enrichit d'un modèle supplémentaire". Le dirigeant a précisé la philosophie de cette nouvelle venue en expliquant qu'"une SL doit combiner des performances assurées, un confort élevé et une expérience de conduite particulière".

Une identité visuelle distinctive pour chaque caractère

Les premiers clichés d'un prototype camouflé, saisis avant l'annonce officielle, révèlent une approche esthétique résolument différente. Le bouclier avant adopte un dessin plus épuré, arborant fièrement l'étoile à trois branches traditionnelle et des feux de jour au motif d'étoiles caractéristique de la marque.

Cette signature visuelle se démarque nettement de la calandre Panamericana agressive de la version AMG et du traitement massif de la face avant Maybach. Chaque déclinaison du SL reçoit ainsi son propre visage, en parfaite cohérence avec sa personnalité mécanique et son positionnement marketing.

Des choix mécaniques encore mystérieux

Si Mercedes-Benz reste muet sur les spécifications techniques définitives, plusieurs informations circulent dans les milieux spécialisés allemands. Le constructeur de Stuttgart aurait définitivement abandonné le moteur quatre-cylindres qui équipait la SL 43, jugé insuffisamment prestigieux pour ce segment.

En revanche, un moteur six-cylindres en ligne figurerait parmi les options sérieusement envisagées pour animer cette nouvelle mouture. Cette motorisation permettrait d'offrir un juste équilibre entre performances satisfaisantes et raffinement acoustique, dans la plus pure tradition des grands tourisme allemands.

Un positionnement astucieux entre sport et luxe

Cette nouvelle SL estampillée Mercedes-Benz vise à occuper un territoire encore vierge dans la gamme actuelle. D'un côté, la SL AMG privilégie la dynamique de conduite et les performances brutes, même si la marque a récemment adouci ses réglages de châssis pour gagner en polyvalence quotidienne.

De l'autre, la Maybach SL 680 représente l'apogée du luxe ostentatoire, sans le moindre compromis sur la prestance et le prestige du badge. La nouvelle version se glissera entre ces deux extrêmes, promettant cette "expérience de conduite particulière" évoquée par Källenius, sans l'agressivité de l'AMG ni l'apparat du Maybach.

Une offensive produit d'envergure pour 2027

Ce nouveau roadster SL s'inscrit dans un plan de lancement ambitieux de Mercedes-Benz, qui prévoit l'arrivée de sept nouveaux modèles en 2027. Le SL grand tourisme ne constitue qu'une pièce de cette vaste stratégie produit destinée à renforcer la présence de l'étoile sur tous les segments premium.

Pour les acheteurs français intéressés par un SL dès aujourd'hui, seules les versions AMG et Maybach restent disponibles en attendant l'arrivée de cette troisième déclinaison. Les tarifs, les données techniques précises et l'ensemble des équipements de série seront dévoilés ultérieurement par le constructeur.

Cette stratégie de multiplication des variantes illustre parfaitement l'approche actuelle des constructeurs premium allemands, qui segmentent de plus en plus finement leurs gammes pour capter chaque profil d'acheteur. Reste à savoir si le marché européen, et particulièrement français, suivra cet élargissement de l'offre sur un segment aussi exclusif que celui des roadsters de grand luxe.