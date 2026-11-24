Genesis confirme que les hybrides de performance sont l'avenir de sa gamme Magma, avec des modèles sportifs combinant moteur thermique et électrification.

Genesis vient de lever le voile sur sa stratégie future pour sa division sportive Magma, et elle passe résolument par l'hybridation. Lors du Salon de Los Angeles, le constructeur coréen de luxe a clairement indiqué que les hybrides de performance constitueront le pilier de son offensive dans le segment premium sportif.

L'hybride de performance, l'avenir selon Genesis

Ash Corson, directeur de la planification produit chez Genesis, a été particulièrement explicite lors d'une table ronde avec la presse : "L'hybride de performance, avec une forte composante thermique, c'est ce qui résonne auprès des passionnés ; le son, les sensations du groupe motopropulseur. Les hybrides de performance, c'est l'avenir de la performance dans le luxe."

Cette déclaration intervient alors que la marque vient de dévoiler ses GV80 Hybrid et G80 Hybrid. Si ces modèles peuvent sembler anodins à première vue – ils ressemblent en tous points à leurs versions thermiques –, ils marquent en réalité un tournant stratégique majeur pour Genesis.

L'expérience de la compétition comme fondation

Cette orientation n'est pas le fruit du hasard. Genesis sort de sa première saison compétitive en championnat WEC (World Endurance Championship), où son hypercar GMR-001 associe un V8 de 3,2 litres à un système hybride de spécification. Une expérience en course que le constructeur compte bien mettre à profit.

"Notre planification prend vraiment en compte le type de véhicule dans lequel le groupe motopropulseur est installé, et autant que possible, nous le lions à l'authenticité, qui selon nous passe par la compétition", a précisé Corson. Un transfert de technologie entre piste et route qui semble évident, mais que Genesis formalise désormais comme un axe central de développement.

Un GV80 Magma hybride dans les cartons ?

Les indices laissés par le responsable produit laissent peu de place au doute. Interrogé sur les futurs modèles Magma, Corson a lancé : "Un SUV de performance, ce type de groupe motopropulseur, un hybride de performance, ça colle parfaitement bien."

Difficile de ne pas y voir une référence directe au GV80, le grand SUV de la marque qui vient justement de recevoir une version hybride. Une déclinaison Magma hybridée viendrait directement défier les BMW X5 M, Mercedes-AMG GLE ou Porsche Cayenne Turbo sur le segment très lucratif des SUV de luxe sportifs.

La G70, une priorité pour rajeunir la clientèle

Mais Genesis ne compte pas se limiter aux SUV. Questionné sur l'avenir de la berline compacte G70, Ash Corson s'est montré enthousiaste : "Vous vous adressez à un directeur de planification produit qui valorise vraiment ce segment de berline compacte de luxe parce qu'il amène une clientèle plus jeune, plus diverse et plus enthousiaste. Et évidemment, nous avons annoncé Magma. Ce sont des éléments qui s'accordent bien, à bien des égards, avec ce type de segment."

Une G70 Magma hybride pourrait ainsi venir bousculer les codes établis par les BMW M3, Mercedes-AMG C 63 et Audi RS 4, avec l'avantage d'une technologie hybride permettant de concilier performances et émissions réduites – un argument de poids sur le marché européen où les normes se durcissent.

Un positionnement stratégique face à l'électrification

Cette stratégie hybride contraste avec le premier modèle Magma lancé par Genesis : le GV60 Magma, 100% électrique. Mais ce dernier n'est disponible que dans 14 États américains et reste un acteur marginal dans la gamme. L'orientation hybride semble désormais privilégiée pour développer réellement la branche sportive de la marque.

Genesis adopte ainsi une approche pragmatique : plutôt que de forcer le tout électrique sur des modèles de performance, le constructeur mise sur une transition progressive qui préserve les sensations recherchées par les passionnés tout en répondant aux impératifs environnementaux. Une stratégie qui pourrait bien séduire le marché européen, où les hybrides rechargeables de performance rencontrent un succès croissant.

L'évolution de la gamme Magma reste encore à définir précisément – Corson parle d'une croissance "organique" – mais une chose est sûre : l'avenir sportif de Genesis sera hybride, et il s'annonce prometteur.