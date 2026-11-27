Honda Accord 2027 : un restylage radical avec d...

Par Luc Morandini / 27 novembre 2026 à 12:16 · 3 min de lecture

La Honda Accord 2027 adopte un design avant radical avec des phares divisés pour le marché chinois, tandis que le reste du monde devrait recevoir une version différente.

Un nouveau visage surprenant pour l'Accord chinoise

Honda réserve une surprise de taille au marché chinois avec le restylage 2027 de son emblématique Accord. Les documents d'homologation publiés par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information révèlent une berline au visage radicalement transformé. La plus grande nouveauté réside dans l'adoption de phares divisés, avec des feux de jour diurnes particulièrement fins qui confèrent à la voiture un regard plissé caractéristique.

Cette nouvelle signature lumineuse s'accompagne du nouveau logo "H" de Honda sur le capot, marquant une rupture esthétique forte avec la version actuelle. À première vue, on pourrait aisément confondre ce modèle avec une Accord de nouvelle génération tant le changement est important.

Un restylage, pas une nouvelle génération

Pourtant, les spécifications techniques accompagnant les images d'homologation révèlent qu'il s'agit bel et bien d'un restylage de la génération actuelle. L'empattement demeure strictement identique, et l'examen attentif de la silhouette confirme que le pavillon, la ligne de caisse et les poignées de portes n'ont pas changé.

GAC Honda, le partenaire local du constructeur japonais, s'est contenté d'une profonde modification des boucliers avant et arrière pour rafraîchir l'apparence de sa berline familiale. À l'arrière, les feux ont été redessinés et encadrent désormais le lettrage du modèle, tandis que le badge Honda, arborant également le nouveau logo, a été repositionné plus haut sur le coffre.

Un marché chinois aux codes esthétiques spécifiques

Cette approche distincte pour le marché chinois n'est pas inhabituelle dans l'industrie automobile. La Chine représente le plus grand marché automobile mondial, et les constructeurs adaptent régulièrement leurs modèles aux goûts locaux, souvent en privilégiant des designs plus audacieux et technologiques.

Motorisation hybride confirmée

Sous le capot, l'Accord chinoise conserve une approche éprouvée avec une motorisation hybride. Le système combine :

Un moteur essence quatre cylindres de 2,0 litres produisant 146 chevaux

Deux moteurs électriques

Une batterie lithium-ion

Une puissance totale de 204 chevaux (identique au modèle mondial)

Cette configuration technique correspond à la technologie hybride actuelle de Honda, et non au nouveau système introduit récemment avec l'Avancier 2027. Le document d'homologation précise que la berline repose sur des pneumatiques de dimension 235/40 R19 dans cette configuration, pour un poids compris entre 1 585 et 1 633 kilogrammes selon les versions.

Et pour l'Europe et la France ?

Les amateurs français d'Accord ne devraient pas s'attendre à voir débarquer cette version au design si particulier. Comme c'est généralement le cas avec les homologations chinoises, rien n'indique que ce restylage franchira les frontières de l'Empire du Milieu.

Plus intéressant pour notre marché : Honda a présenté en mai dernier un prototype de forme cunéiforme avec un profil fastback, destiné à la production en 2028. Ce concept pourrait préfigurer la douzième génération de l'Accord qui sera commercialisée en Europe et en France. Bien que ce prototype partage également un design de phares divisés avec la version chinoise, le reste de son style diffère considérablement, suggérant une approche esthétique distincte pour les marchés occidentaux.

Une stratégie multi-designs assumée

Cette multiplication des versions régionales démontre la volonté de Honda d'adapter finement son offre aux attentes de chaque marché majeur. Alors que la Chine privilégie l'audace stylistique, les marchés européen et nord-américain conservent généralement des codes plus classiques, notamment pour une berline familiale aussi établie que l'Accord.

La présentation officielle de cette version chinoise devrait intervenir prochainement, Honda n'ayant pour l'instant fait aucune communication officielle sur ce restylage 2027. Les passionnés français devront patienter encore quelques années avant de découvrir la véritable nouvelle génération d'Accord destinée à notre marché.