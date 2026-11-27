Le créateur de la McLaren F1 travaille depuis 18 mois sur une supercar radicalement différente de ses T.50 et T.33, avec une nouvelle plateforme et un moteur inédit.

À 79 ans, Gordon Murray n'a pas dit son dernier mot. Le légendaire concepteur britannique, père de l'iconique McLaren F1, vient de confirmer qu'il planche depuis plus de 18 mois sur un projet totalement inédit pour Gordon Murray Automotive. Et cette fois, il ne s'agit ni d'une déclinaison de la T.50, ni d'un dérivé de la T.33.

Une rupture totale avec l'existant

Dans une interview révélée par Top Gear, Gordon Murray a levé le voile sur ce projet mystérieux qui marque un tournant radical pour sa marque. "Je conçois depuis 18 mois, voire un peu plus, la prochaine plateforme GMA, qui est complètement nouvelle et complètement différente", a déclaré l'ingénieur britannique.

Cette annonce intervient alors que la dernière variante de la T.33 s'apprête à être lancée, bouclant ainsi une gamme entamée comme compagne atmosphérique de la T.50. "Nous sommes sur le point de lancer la troisième et dernière version de la T.33", a précisé Murray, sans toutefois donner de date précise.

Un nouveau moteur pour une nouvelle ère

L'élément le plus significatif de cette révélation concerne la motorisation. Jusqu'à présent, tous les modèles de Gordon Murray Automotive partagent la même base mécanique : un V12 Cosworth atmosphérique d'environ 3,9 litres. Sur la T.50, ce bloc grimpe jusqu'à 12 100 tours par minute, tandis que la version équipant la T.33 culmine à 11 100 tr/min. Même la confidentielle S1 utilise un développement 4,2 litres de cette famille de moteurs.

Pour la première fois depuis la création de son entreprise, Murray s'apprête à rompre avec cette lignée. Aucun détail technique n'a filtré concernant la cylindrée, le nombre de cylindres ou la puissance du nouveau bloc. Et c'est parfaitement voulu.

L'expérience avant les chevaux

"GMA représente l'expérience de conduite. Oubliez les chiffres de puissance", a martelé le concepteur. Cette philosophie guide l'ensemble du projet : "Nous voulons fabriquer une voiture qui soit la plus amusante à conduire sur circuit. Et accessible à un large éventail de compétences de pilotage."

Cette approche tranche avec la course aux kilowatts qui caractérise actuellement le segment des supercars. Murray, fort de son palmarès incluant plusieurs monoplaces de Formule 1 victorieuses outre la McLaren F1, privilégie clairement le ressenti au volant plutôt que les performances brutes sur papier.

Un marché inexploré pour GMA

Au-delà de la nouvelle plateforme et du moteur inédit, Gordon Murray a confirmé que ce projet vise un segment de marché que sa gamme actuelle ne touche pas. S'agit-il d'un modèle plus compact et léger que la T.50 ? D'une configuration d'habitacle différente ? D'une utilisation de matériaux de châssis innovants ? Toutes ces questions restent sans réponse pour l'instant.

Aucun nom, esquisse, style de carrosserie, statut d'hybridation, volume de production, prix ou date de révélation n'ont été divulgués. L'information se limite pour le moment à trois éléments : nouvelle plateforme, nouveau moteur, marché différent.

L'héritage d'un génie de l'automobile

Cette annonce s'inscrit dans la continuité d'une carrière hors norme. Gordon Murray a marqué l'histoire de l'automobile tant en course qu'en production. Sa McLaren F1, présentée en 1992, reste aujourd'hui encore une référence absolue en matière de supercar centrée sur le pilote, avec sa position de conduite centrale et son V12 BMW atmosphérique.

Avec Gordon Murray Automotive, fondée en 2017, le Britannique a su retrouver cette pureté d'approche. La T.50, limitée à 100 exemplaires, et sa déclinaison circuit T.50s Niki Lauda ont rencontré un succès d'estime, tout comme la T.33 et son Spider. La S1, encore plus exclusive, pousse l'expérience manuelle à son paroxysme avec son V12 4,2 litres.

Cette nouvelle supercar mystérieuse promet d'enrichir encore ce catalogue ultra-exclusif. Les passionnés devront toutefois s'armer de patience : aucun calendrier n'a été communiqué pour découvrir concrètement ce que le maître britannique a imaginé. Une chose est certaine : à bientôt 80 ans, Gordon Murray continue de repousser les limites de son art.