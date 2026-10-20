Le frisson au volant décodé par les neurosciences : à 8 km/h ou 300 km/h ?
Par Luc Morandini · 3 min de lecture
Sommaire
Une approche scientifique inédite du plaisir automobile
Qu'est-ce qui provoque réellement ce frisson caractéristique lorsqu'on prend du plaisir au volant ? Cette question, rarement abordée scientifiquement, vient de trouver des réponses concrètes grâce à une étude neuroscientifique révolutionnaire menée par Castrol et Brainbox.
Alors que l'industrie automobile passe des heures à débattre des caractéristiques techniques des véhicules, peu de recherches s'intéressent aux mécanismes cérébraux à l'origine du plaisir de conduire. L'étude baptisée "Thrill of Driving" (Le frisson de conduire) adopte une démarche scientifique rigoureuse pour percer ce mystère.
Un protocole expérimental pointu sur circuit
Les chercheurs ont équipé des participants volontaires de multiples capteurs biométriques : électroencéphalogramme (EEG), moniteurs cardiaques, cutanés et oculaires. Ces cobayes ont ensuite réalisé cinq exercices différents sur le circuit de PalmerSport, dans le Bedfordshire britannique.
Les tests comprenaient :
- Une session de tout-terrain à basse vitesse (environ 8 km/h)
- Du karting
- Des tours de piste dans une McLaren Artura GT4
- La conduite d'une monoplace de course
- Un tour en tant que passager dans un prototype sport JP-LM piloté par un professionnel
Des mesures croisées pour une analyse complète
L'approche scientifique reposait sur le croisement de plusieurs données physiologiques. L'EEG effectuait une analyse sur 30 canaux du "theta frontal-médian", indicateur d'un engagement cognitif intense. La variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) mesurait l'équilibre entre stress et récupération pour évaluer l'excitation corporelle.
La réponse galvanique de la peau (GSR) quantifiait l'intensité de l'excitation via la conductance cutanée, tandis que le suivi oculaire analysait la fixation, la fréquence de clignement et les mouvements saccadés involontaires pour déterminer si l'excitation provenait d'une concentration fluide ou d'un balayage anxieux du regard.
Des résultats surprenants qui bousculent les idées reçues
Contrairement aux attentes, le pic de frisson des participants n'était pas systématiquement lié à la vitesse pure. Si la McLaren déclenchait effectivement un niveau élevé d'excitation chez les conducteurs, le même niveau se retrouvait dans les activités à faible vitesse comme le karting ou les sessions de tout-terrain à 8 km/h.
La découverte majeure : être passager dans une voiture ultra-rapide ne procure pas de plaisir mais de l'anxiété. À vitesse similaire dans le prototype JP-LM, les participants manifestaient du stress plutôt que de l'euphorie, leur cerveau étant submergé par l'absence de contrôle.
Les trois piliers du frisson automobile
Les chercheurs ont identifié trois facteurs convergents qui déclenchent le plaisir de conduire :
- Le facteur viscéral : un état intense de stimulation mentale et physique
- Le facteur intellectuel : le degré d'engagement de l'esprit dans la tâche
- Le facteur émotionnel : l'équilibre subtil entre excitation et peur
La concentration et le contrôle avant la vitesse
La conclusion principale de cette étude bouleverse les idées reçues : ce n'est pas la vitesse absolue qui génère le frisson, mais la concentration, le contrôle et l'atteinte d'un état neurophysiologique de "flow". Cet état de fluidité mentale, où le conducteur est totalement absorbé par sa tâche, constitue la clé du plaisir automobile.
Cette recherche apporte un éclairage scientifique sur ce que les passionnés ressentent intuitivement : une petite voiture maniable sur une route de montagne peut procurer autant de plaisir qu'une supercar sur autoroute. Le plaisir réside dans l'adéquation parfaite entre les capacités du véhicule, les compétences du conducteur et les sollicitations de la route.
Pour Castrol, ces données s'inscrivent dans une approche de développement basée sur la science, visant probablement à adapter ses produits aux besoins réels des conducteurs plutôt qu'aux seules performances brutes. Une démarche qui pourrait inspirer l'ensemble de l'industrie automobile dans la conception de véhicules réellement plaisants à conduire.
Questions fréquentes
Comment les chercheurs ont-ils mesuré le plaisir de conduire ?
Les participants portaient des capteurs cérébraux (EEG), cardiaques, cutanés et oculaires pendant différents tests de conduite sur circuit. Un électroencéphalogramme à 30 canaux analysait notamment l'engagement cognitif du cerveau en temps réel.
Quelles activités de conduite ont été testées ?
Cinq exercices ont été réalisés : conduite tout-terrain à basse vitesse, karting, tours de piste en McLaren Artura GT4, conduite de monoplace de course, et tour en tant que passager dans un prototype sport conduit par un pilote professionnel.
La vitesse est-elle le facteur principal du plaisir au volant ?
Non, l'étude démontre le contraire. Les niveaux de frisson étaient similaires en karting et en tout-terrain à 8 km/h qu'en McLaren à haute vitesse. C'est la concentration, le contrôle et l'état de "flow" neurophysiologique qui comptent.
Pourquoi être passager dans une voiture rapide procure moins de plaisir ?
À vitesse équivalente, les passagers du prototype JP-LM manifestaient de l'anxiété plutôt que du plaisir. Le cerveau devient submergé par manque de contrôle, contrairement au conducteur qui reste concentré sur sa tâche.
Qui a réalisé cette étude sur le frisson de conduite ?
L'étude a été menée par Castrol en collaboration avec Brainbox, une entreprise britannique spécialisée en neurosciences et technologies de recherche cérébrale, dans le cadre d'une approche de développement basée sur les données.