Le frisson au volant décodé par les neurosciences : à 8 km/h ou 300 km/h ?

Le frisson au volant décodé par les neuroscienc...

Par Luc Morandini / 20 octobre 2026 à 18:46 · 3 min de lecture

Une étude scientifique révèle que le plaisir de conduite ne dépend pas de la vitesse mais de la concentration et du contrôle du pilote.

Une approche scientifique inédite du plaisir automobile

Qu'est-ce qui provoque réellement ce frisson caractéristique lorsqu'on prend du plaisir au volant ? Cette question, rarement abordée scientifiquement, vient de trouver des réponses concrètes grâce à une étude neuroscientifique révolutionnaire menée par Castrol et Brainbox.

Alors que l'industrie automobile passe des heures à débattre des caractéristiques techniques des véhicules, peu de recherches s'intéressent aux mécanismes cérébraux à l'origine du plaisir de conduire. L'étude baptisée "Thrill of Driving" (Le frisson de conduire) adopte une démarche scientifique rigoureuse pour percer ce mystère.

Un protocole expérimental pointu sur circuit

Les chercheurs ont équipé des participants volontaires de multiples capteurs biométriques : électroencéphalogramme (EEG), moniteurs cardiaques, cutanés et oculaires. Ces cobayes ont ensuite réalisé cinq exercices différents sur le circuit de PalmerSport, dans le Bedfordshire britannique.

Les tests comprenaient :

Une session de tout-terrain à basse vitesse (environ 8 km/h)

Du karting

Des tours de piste dans une McLaren Artura GT4

La conduite d'une monoplace de course

Un tour en tant que passager dans un prototype sport JP-LM piloté par un professionnel

Des mesures croisées pour une analyse complète

L'approche scientifique reposait sur le croisement de plusieurs données physiologiques. L'EEG effectuait une analyse sur 30 canaux du "theta frontal-médian", indicateur d'un engagement cognitif intense. La variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) mesurait l'équilibre entre stress et récupération pour évaluer l'excitation corporelle.

La réponse galvanique de la peau (GSR) quantifiait l'intensité de l'excitation via la conductance cutanée, tandis que le suivi oculaire analysait la fixation, la fréquence de clignement et les mouvements saccadés involontaires pour déterminer si l'excitation provenait d'une concentration fluide ou d'un balayage anxieux du regard.

Des résultats surprenants qui bousculent les idées reçues

Contrairement aux attentes, le pic de frisson des participants n'était pas systématiquement lié à la vitesse pure. Si la McLaren déclenchait effectivement un niveau élevé d'excitation chez les conducteurs, le même niveau se retrouvait dans les activités à faible vitesse comme le karting ou les sessions de tout-terrain à 8 km/h.

La découverte majeure : être passager dans une voiture ultra-rapide ne procure pas de plaisir mais de l'anxiété. À vitesse similaire dans le prototype JP-LM, les participants manifestaient du stress plutôt que de l'euphorie, leur cerveau étant submergé par l'absence de contrôle.

Les trois piliers du frisson automobile

Les chercheurs ont identifié trois facteurs convergents qui déclenchent le plaisir de conduire :

Le facteur viscéral : un état intense de stimulation mentale et physique

un état intense de stimulation mentale et physique Le facteur intellectuel : le degré d'engagement de l'esprit dans la tâche

le degré d'engagement de l'esprit dans la tâche Le facteur émotionnel : l'équilibre subtil entre excitation et peur

La concentration et le contrôle avant la vitesse

La conclusion principale de cette étude bouleverse les idées reçues : ce n'est pas la vitesse absolue qui génère le frisson, mais la concentration, le contrôle et l'atteinte d'un état neurophysiologique de "flow". Cet état de fluidité mentale, où le conducteur est totalement absorbé par sa tâche, constitue la clé du plaisir automobile.

Cette recherche apporte un éclairage scientifique sur ce que les passionnés ressentent intuitivement : une petite voiture maniable sur une route de montagne peut procurer autant de plaisir qu'une supercar sur autoroute. Le plaisir réside dans l'adéquation parfaite entre les capacités du véhicule, les compétences du conducteur et les sollicitations de la route.

Pour Castrol, ces données s'inscrivent dans une approche de développement basée sur la science, visant probablement à adapter ses produits aux besoins réels des conducteurs plutôt qu'aux seules performances brutes. Une démarche qui pourrait inspirer l'ensemble de l'industrie automobile dans la conception de véhicules réellement plaisants à conduire.