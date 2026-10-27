Cette Maserati unique en cuivre martelé défie toutes les conventions automobiles

Par Martin Rochard / 27 octobre 2026 à 15:51 · 3 min de lecture

GFG Style dévoile la Peralta D, une Maserati GranTurismo unique entièrement recouverte de cuivre martelé à la main avec des portes papillon innovantes.

Le studio de design italien GFG Style vient de dévoiler une création automobile qui ne ressemble à aucune autre : la Peralta D. Cette interprétation radicale de la Maserati GranTurismo transforme le grand tourisme italien en véritable objet d'art roulant, avec une carrosserie entièrement réalisée en cuivre martelé à la main.

Un monolithe de cuivre et de verre signé Giugiaro

Présentée le 24 octobre 2026 lors du Pastejé Automotive Invitational au Mexique, la Peralta D marque le second chapitre d'une collaboration unique entre l'entrepreneur Carlos Peralta et Fabrizio Giugiaro. Après la Peralta S dédiée à ses fils, ce nouveau projet rend hommage aux filles du collectionneur mexicain.

La carrosserie intégralement façonnée en cuivre pur attire immédiatement le regard. Ce choix de matériau n'est pas qu'esthétique : sa malléabilité permet un travail artisanal d'exception, chaque panneau étant martelé manuellement pour créer des formes impossibles à obtenir avec des métaux traditionnels.

La ligne de caisse sépare deux univers visuels : une partie inférieure cuivrée et une section supérieure en verre teinté miroir, traitée pour reprendre les reflets du métal. L'effet recherché ? Un monolithe quasi-sculptural qui brouille les frontières entre métal et verre.

Des solutions d'accès révolutionnaires

L'habitacle abandonne toute forme de porte conventionnelle. GFG Style reprend le système de verrière "dôme" à mouvement unique inauguré sur la Peralta S, avec des vitres latérales indépendantes. Mais l'innovation majeure se situe à l'arrière.

Pour faciliter l'accès aux places arrière du coupé 2+2, Fabrizio Giugiaro a conçu des portières papillon sans structure sous-jacente apparente. Cette solution fait directement écho aux travaux de son père, Giorgetto Giugiaro, sur la légendaire De Tomaso Mangusta de 1967. Un clin d'œil appuyé à l'âge d'or du design automobile italien.

Une signature visuelle épurée

Les optiques se réduisent à de fines lames lumineuses pleine largeur à l'avant comme à l'arrière. Les grilles dissimulant les éclairages auxiliaires adoptent un motif diamant géométrique, fraisé et gravé au laser dans l'aluminium, créant ce que GFG Style nomme des "shadow lights".

Tous les éléments en fibre de carbone, du spoiler avant aux sorties d'échappement arrière, restent invisibles pour ne pas interrompre le dialogue visuel entre cuivre et verre. Les jantes arborent un dessin géométrique inspiré des années 1970, finies en noir anthracite pour sublimer la teinte cuivrée de la carrosserie.

Un habitacle pensé au féminin

L'intérieur pousse la cohérence thématique jusqu'au moindre détail. Sièges, planche de bord et panneaux sont habillés de cuir à effet métallisé rappelant la teinte extérieure, avec des inserts en Alcantara perforé. Les surpiqûres utilisent d'authentiques fils de cuivre, tissant un lien matériel entre l'habitacle et la carrosserie.

Le tableau de bord se scinde en deux zones symétriques distinctes. À gauche, l'instrumentation du conducteur conserve une configuration classique. À droite, l'espace passager se transforme en véritable station de beauté, avec un écran qui se mue en miroir lumineux. Une attention qui souligne explicitement la dédicace aux filles de Carlos Peralta.

Des raffinements dignes d'un salon privé

La console centrale arrière dissimule un réfrigérateur rétractable conçu pour accueillir une bouteille de champagne et quatre flûtes... elles aussi réalisées en cuivre. La Peralta D dépasse ainsi le cadre du grand tourisme sportif pour embrasser celui du salon roulant ultrapersonnalisé.

Comme l'explique Fabrizio Giugiaro : "La Peralta D est née de l'énergie positive et de l'harmonie créative établies avec Carlos Peralta durant le développement de la Peralta S. Nous voulions poursuivre ce voyage stylistique en explorant l'expressivité d'un matériau aussi fascinant que complexe : le cuivre."

Une base technique Maserati

Sous cette robe spectaculaire se cache la structure de la Maserati GranTurismo actuelle. La plateforme en aluminium et la structure en fibre de carbone du modèle de série sont conservées, garantissant une base technique éprouvée à cette création unique.

GFG Style s'inscrit ainsi dans une tradition de carrossiers italiens capables de transformer radicalement des bases mécaniques existantes. Plus qu'un exercice de performance, la Peralta D privilégie le spectacle visuel et l'exclusivité absolue d'un exemplaire unique conçu pour un seul client.

Cette création confirme la vitalité du design automobile italien et sa capacité à repousser les conventions, soixante ans après les heures glorieuses des carrossiers transalpins.