Tesla Roadster : les phares escamotables réinventés version 2025

Par Sarah Wagner / 21 octobre 2026 à 21:26 · 2 min de lecture

Le Tesla Roadster adopte des phares escamotables modernes qui se déploient vers le bas, revisitant une tendance disparue depuis les années 2000.

Le futur supercar électrique de Tesla ne cesse de faire parler de lui avec ses technologies avant-gardistes. Après les propulseurs à air comprimé censés le faire bondir et tourner sur lui-même, voici que le constructeur californien ressuscite une tendance automobile disparue depuis deux décennies : les phares escamotables.

Un clin d'œil modernisé au passé automobile

Lors d'une interview accordée au magazine britannique Top Gear, l'ingénieur en chef Lars Moravy et le designer Franz von Holzhausen ont dévoilé le fonctionnement ingénieux de ce système baptisé "pop-down headlights" (phares descendant). Contrairement aux phares pop-up classiques qui se relevaient à la verticale, le Roadster dissimule ses optiques derrière un panneau mobile qui s'abaisse à l'activation.

Cette approche permet de contourner les contraintes réglementaires qui ont condamné les phares escamotables traditionnels. Les normes de sécurité piétons imposées progressivement depuis les années 1990 ont rendu obsolètes ces mécanismes surélevés, jugés dangereux en cas d'impact.

Des optiques ultra-compactes

L'innovation technologique se cache également dans les dimensions. Les phares du Roadster affichent une épaisseur inférieure à 2 centimètres, battant même le record du Cybertruck dont les optiques mesurent déjà seulement 2 cm de hauteur. Cette finesse extrême permet d'intégrer l'ensemble du système dans une carrosserie minimale.

Le résultat ? Une face avant parfaitement lisse et aérodynamique lorsque les phares sont rétractés, contribuant à optimiser le coefficient de traînée du véhicule. Un détail crucial pour un supercar électrique visant les 531 km/h selon les annonces de Tesla.

Une tradition automobile revisitée

Si Tesla se targue d'innovation, le principe des phares cachés derrière des panneaux mobiles n'est pas nouveau. L'histoire automobile regorge d'exemples créatifs :

La Jaguar XJ220 de 1992 utilisait déjà un système quasi-identique avec un panneau à charnière frontale

de 1992 utilisait déjà un système quasi-identique avec un panneau à charnière frontale La Ferrari Daytona SP3 récente emploie des "paupières" mobiles qui couvrent partiellement ses optiques

récente emploie des "paupières" mobiles qui couvrent partiellement ses optiques L' Alfa Romeo Montreal et l' Iso Grifo exploraient déjà ce concept dans les années 1970

et l' exploraient déjà ce concept dans les années 1970 Le concept Aston Martin Bulldog proposait également cette solution

L'âge d'or américain des phares cachés

Outre-Atlantique, cette tendance a connu son apogée entre les années 1940 et 1970. Des modèles iconiques comme la DeSoto de 1942, la Buick Riviera, la Dodge Charger, la Mercury Cougar, ou encore la Chevrolet Camaro RS ont tous adopté différentes variantes de phares dissimulés.

La fin de cette ère est survenue au début des années 2000, avec la disparition des derniers modèles équipés : la Mazda MX-5 première génération, la Lotus Esprit et la Chevrolet Corvette C5 ont marqué le chant du cygne des phares escamotables classiques.

Une identité visuelle unique pour le Roadster

Pour Tesla, ce choix de design répond à plusieurs objectifs. D'abord, il renforce l'identité minimaliste de la marque tout en ajoutant une touche d'exclusivité. Ensuite, il établit un pont entre l'héritage automobile et la vision futuriste du constructeur. Enfin, il participe à l'optimisation aérodynamique globale du véhicule.

Reste à savoir si cette solution séduisante sur le papier survivra jusqu'à la production en série. Les contraintes d'homologation européennes, particulièrement strictes, pourraient imposer des modifications. La fiabilité du mécanisme dans la durée représente également un défi technique non négligeable.

Une chose est certaine : avec ce système de phares, le Tesla Roadster ajoute une particularité supplémentaire à sa longue liste de caractéristiques atypiques. Le supercar électrique promet décidément de ne ressembler à aucun autre véhicule actuellement sur le marché.