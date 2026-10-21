Toyota veut faire reconnaître certains hybrides comme "zéro émission" par l'Union européenne

Par Sarah Wagner / 21 octobre 2026 à 21:26 · 3 min de lecture

Toyota propose à l'UE de classer les véhicules fonctionnant exclusivement aux carburants renouvelables dans la catégorie zéro émission.

Toyota mène une offensive réglementaire auprès de l'Union européenne pour faire reconnaître certains véhicules thermiques comme "zéro émission". Une démarche audacieuse qui pourrait rebattre les cartes de la transition écologique automobile sur le Vieux Continent.

Une nouvelle catégorie réglementaire baptisée VEEF

Le géant japonais ne prétend pas que ses voitures cessent miraculeusement d'émettre du CO2 par leur pot d'échappement. Sa proposition repose sur un concept différent : le cycle de vie complet du carburant. Toyota demande la création d'une catégorie appelée VEEF (vehicles running exclusively on eligible renewable fuels), qui accorderait aux véhicules thermiques roulant uniquement aux carburants renouvelables éligibles le même statut réglementaire que les véhicules électriques à batterie.

Cette initiative intervient dans un contexte crucial pour l'industrie automobile européenne. Les règles actuelles de l'UE imposent une réduction de 100% des émissions de CO2 pour les voitures et utilitaires neufs à partir de 2035, ce qui revient en pratique à interdire la vente de nouveaux modèles purement thermiques.

Une option plus souple en discussion

La Commission européenne a récemment proposé un plan législatif plus flexible, avec une réduction de 90% permettant aux constructeurs d'utiliser des carburants éligibles ou de l'acier bas carbone pour compenser une partie de leurs émissions restantes. Toyota va plus loin en demandant que les véhicules utilisant systématiquement des carburants renouvelables éligibles soient comptabilisés comme zéro émission.

L'argument clé du constructeur : passer d'une limitation basée uniquement sur les émissions au pot d'échappement à une comptabilité carbone sur l'ensemble du cycle de vie. Dans cette logique, un carburant fabriqué à partir de déchets ou de carbone capturé pourrait compenser ce qui sort du pot d'échappement.

Un projet pilote espagnol pour prouver la faisabilité

Toyota ne se contente pas d'arguments théoriques. Un programme test en Espagne, lancé en juillet 2026 pour une durée de six mois, met cette idée à l'épreuve du terrain avec environ 20 véhicules Toyota, BMW et Mini.

Tous les véhicules du programme fonctionnent exclusivement avec l'essence 100% renouvelable Nexa 95 de Repsol. Les entreprises participantes affirment que ce carburant est compatible avec les moteurs et infrastructures de ravitaillement existants, sans aucune modification mécanique nécessaire.

La technologie de vérification au cœur du système

Le véritable défi réglementaire réside dans la traçabilité. Bosch fournit la couche de vérification via son système Digital Fuel Twin, qui croise les données du véhicule et de la carte carburant pour confirmer que chaque voiture ne touche jamais à l'essence conventionnelle pendant la période de test.

Les régulateurs européens devront s'appuyer sur cette couche de vérification numérique. Prouver que des millions de voitures respectent toujours l'utilisation du carburant approuvé s'avère infiniment plus complexe que de suivre une petite flotte dans un pilote contrôlé. Toyota sait que l'UE exigera la preuve que le système ne peut pas être détourné avant de réécrire quelque règle que ce soit.

Une stratégie plus large de Toyota face à l'électrification

Cette proposition s'inscrit dans une stratégie plus large du constructeur nippon, qui a déjà exprimé ses réserves sur un passage trop rapide au tout électrique. Le président de Toyota avait précédemment soulevé des préoccupations concernant le fait de forcer le marché dans une seule direction de manière trop brutale.

Un projet de règlement mentionnerait une période de cinq ans, de 2028 à 2032, bien que les termes définitifs restent ouverts à négociation. Toyota a déjà plaidé par le passé pour maintenir les voitures thermiques dans un marché en décarbonation, et le concept VEEF étend simplement cet argument dans le cadre réglementaire.

Les limites de l'approche

Il faut souligner qu'un changement dans la façon de comptabiliser un véhicule sur une feuille de conformité réglementaire n'empêchera pas ce dernier d'émettre du CO2 au pot d'échappement. La question reste donc de savoir si l'approche par cycle de vie complet du carbone constitue une solution viable à long terme ou simplement un moyen de prolonger l'ère des moteurs thermiques.

Au 19 octobre, le programme pilote était toujours en cours, et Toyota n'avait pas publié de résultats. Les prochains mois seront déterminants pour connaître l'accueil que réserveront les institutions européennes à cette proposition qui pourrait bouleverser la feuille de route de la transition automobile européenne.