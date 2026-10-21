Toyota veut faire reconnaître certains hybrides comme "zéro émission" par l'Union européenne
Par Sarah Wagner · 3 min de lecture
Sommaire
Toyota mène une offensive réglementaire auprès de l'Union européenne pour faire reconnaître certains véhicules thermiques comme "zéro émission". Une démarche audacieuse qui pourrait rebattre les cartes de la transition écologique automobile sur le Vieux Continent.
Une nouvelle catégorie réglementaire baptisée VEEF
Le géant japonais ne prétend pas que ses voitures cessent miraculeusement d'émettre du CO2 par leur pot d'échappement. Sa proposition repose sur un concept différent : le cycle de vie complet du carburant. Toyota demande la création d'une catégorie appelée VEEF (vehicles running exclusively on eligible renewable fuels), qui accorderait aux véhicules thermiques roulant uniquement aux carburants renouvelables éligibles le même statut réglementaire que les véhicules électriques à batterie.
Cette initiative intervient dans un contexte crucial pour l'industrie automobile européenne. Les règles actuelles de l'UE imposent une réduction de 100% des émissions de CO2 pour les voitures et utilitaires neufs à partir de 2035, ce qui revient en pratique à interdire la vente de nouveaux modèles purement thermiques.
Une option plus souple en discussion
La Commission européenne a récemment proposé un plan législatif plus flexible, avec une réduction de 90% permettant aux constructeurs d'utiliser des carburants éligibles ou de l'acier bas carbone pour compenser une partie de leurs émissions restantes. Toyota va plus loin en demandant que les véhicules utilisant systématiquement des carburants renouvelables éligibles soient comptabilisés comme zéro émission.
L'argument clé du constructeur : passer d'une limitation basée uniquement sur les émissions au pot d'échappement à une comptabilité carbone sur l'ensemble du cycle de vie. Dans cette logique, un carburant fabriqué à partir de déchets ou de carbone capturé pourrait compenser ce qui sort du pot d'échappement.
Un projet pilote espagnol pour prouver la faisabilité
Toyota ne se contente pas d'arguments théoriques. Un programme test en Espagne, lancé en juillet 2026 pour une durée de six mois, met cette idée à l'épreuve du terrain avec environ 20 véhicules Toyota, BMW et Mini.
Tous les véhicules du programme fonctionnent exclusivement avec l'essence 100% renouvelable Nexa 95 de Repsol. Les entreprises participantes affirment que ce carburant est compatible avec les moteurs et infrastructures de ravitaillement existants, sans aucune modification mécanique nécessaire.
La technologie de vérification au cœur du système
Le véritable défi réglementaire réside dans la traçabilité. Bosch fournit la couche de vérification via son système Digital Fuel Twin, qui croise les données du véhicule et de la carte carburant pour confirmer que chaque voiture ne touche jamais à l'essence conventionnelle pendant la période de test.
Les régulateurs européens devront s'appuyer sur cette couche de vérification numérique. Prouver que des millions de voitures respectent toujours l'utilisation du carburant approuvé s'avère infiniment plus complexe que de suivre une petite flotte dans un pilote contrôlé. Toyota sait que l'UE exigera la preuve que le système ne peut pas être détourné avant de réécrire quelque règle que ce soit.
Une stratégie plus large de Toyota face à l'électrification
Cette proposition s'inscrit dans une stratégie plus large du constructeur nippon, qui a déjà exprimé ses réserves sur un passage trop rapide au tout électrique. Le président de Toyota avait précédemment soulevé des préoccupations concernant le fait de forcer le marché dans une seule direction de manière trop brutale.
Un projet de règlement mentionnerait une période de cinq ans, de 2028 à 2032, bien que les termes définitifs restent ouverts à négociation. Toyota a déjà plaidé par le passé pour maintenir les voitures thermiques dans un marché en décarbonation, et le concept VEEF étend simplement cet argument dans le cadre réglementaire.
Les limites de l'approche
Il faut souligner qu'un changement dans la façon de comptabiliser un véhicule sur une feuille de conformité réglementaire n'empêchera pas ce dernier d'émettre du CO2 au pot d'échappement. La question reste donc de savoir si l'approche par cycle de vie complet du carbone constitue une solution viable à long terme ou simplement un moyen de prolonger l'ère des moteurs thermiques.
Au 19 octobre, le programme pilote était toujours en cours, et Toyota n'avait pas publié de résultats. Les prochains mois seront déterminants pour connaître l'accueil que réserveront les institutions européennes à cette proposition qui pourrait bouleverser la feuille de route de la transition automobile européenne.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le concept VEEF proposé par Toyota ?
VEEF signifie "vehicles running exclusively on eligible renewable fuels" (véhicules fonctionnant exclusivement aux carburants renouvelables éligibles). Il s'agit d'une nouvelle catégorie réglementaire qui donnerait aux voitures thermiques utilisant uniquement des carburants renouvelables le même statut que les véhicules électriques à batterie.
Quels carburants renouvelables seraient concernés ?
Les carburants éligibles incluent ceux dérivés de déchets organiques, de résidus de biomasse ou d'e-fuels synthétiques. Une voiture essence classique faisant le plein dans n'importe quelle station ne serait pas éligible.
Comment Toyota compte-t-il vérifier que les véhicules utilisent uniquement ces carburants ?
Le constructeur s'appuie sur le système Digital Fuel Twin de Bosch qui croise les données du véhicule et de la carte carburant pour confirmer qu'aucun carburant conventionnel n'est utilisé. Cette vérification numérique serait la clé pour convaincre les régulateurs européens.
Pourquoi Toyota lance-t-il cette initiative maintenant ?
La Commission européenne exige actuellement une réduction de 100% des émissions de CO2 pour les voitures neuves à partir de 2035, ce qui signifie la fin des ventes de modèles thermiques purs. Toyota cherche une alternative pour maintenir les moteurs à combustion sur le marché.
Où en est le projet pilote espagnol ?
Le programme test a débuté en juillet 2026 en Espagne avec environ 20 véhicules utilisant l'essence 100% renouvelable Nexa 95 de Repsol. Le test devait durer six mois, mais Toyota n'a pas encore communiqué les résultats au 19 octobre.