Alpine A610 : le futur coupé électrique 4 places mise sur un design résolument moderne

Par Laurence Jardin / 24 octobre 2026 à 09:09 · 3 min de lecture

Alpine prépare un coupé électrique 2+2 au design futuriste, distinct de l'A110 et de l'A310, sur la nouvelle plateforme APP prévue pour 2026.

Alpine se prépare à bouleverser sa stratégie stylistique avec son futur coupé électrique 2+2 places. Contrairement aux attentes, ce modèle inédit abandonnera les références historiques qui ont fait le succès de la marque pour embrasser une esthétique résolument tournée vers l'avenir.

Un virage radical dans le design Alpine

Philippe Krief, directeur de la marque dieppoise, a confirmé que le prochain roadster électrique 2+2 arborera un design totalement nouveau, sans lien avec l'A110 actuelle ni avec le concept A310 présenté au dernier Mondial de l'Auto de Paris. "Ce n'est pas un hommage aux modèles passés", précise-t-il sans détour.

Cette décision marque un tournant stratégique pour Alpine, qui a bâti son succès récent sur la nostalgie et les références à son glorieux passé. L'A110 actuelle s'inspire directement du modèle iconique des années 1960, tandis que le concept A310 rendait hommage au coupé des années 1970.

La plateforme APP comme socle technologique

Le nouveau coupé 2+2 reposera sur la plateforme Alpine Performance Platform (APP), une architecture hautement flexible spécialement développée pour les futures sportives électriques de la marque. Cette base technique équipera d'abord la prochaine génération d'A110 électrique, attendue dès l'année prochaine.

Bien que partageant la même plateforme, l'A110 de nouvelle génération conservera un style proche du modèle actuel, perpétuant ainsi l'héritage esthétique des années 1960. Le coupé 2+2, en revanche, prendra une direction radicalement différente avec un langage stylistique contemporain.

L'A310 reléguée au rang de série spéciale

Alpine avait initialement envisagé d'utiliser le concept A310 comme base pour son modèle quatre places. Mais le constructeur a finalement jugé que cette évocation des années 1970 était "trop proche" de l'original et présentait un attrait trop limité géographiquement.

"Si l'A110 est reconnue dans le monde entier comme une beauté intemporelle absolue, l'A310 est aimée des Français et des connaisseurs, mais son attrait est plus niche", explique Philippe Krief. L'A310 sera donc développée en série limitée très exclusive, réservée aux collectionneurs les plus fortunés.

Un positionnement ultra-premium

Le patron d'Alpine évoque un positionnement comparable à celui de l'A110 Ultime, première voiture de la série spéciale Alpine, dont le prix moyen atteignait 300 000 euros grâce aux infinies possibilités de personnalisation. "Vous ne faites pas ce genre de voiture pour gagner de l'argent : à part Ferrari, personne n'en gagne", reconnaît-il franchement.

L'objectif de ces séries ultra-limitées reste avant tout promotionnel, visant à renforcer la désirabilité et le prestige de la marque Alpine auprès d'une clientèle fortunée.

Un calendrier de lancement encore incertain

Alpine n'a pas encore tranché entre deux scénarios : lancer le coupé 2+2 moderne en production série après l'A110 électrique, ou privilégier d'abord l'A310 en série limitée. Cette décision dépendra de plusieurs facteurs dans les mois et années à venir.

Philippe Krief mentionne notamment "la notoriété et la désirabilité de la marque" ainsi que "la rentabilité globale du réseau de distribution" comme éléments déterminants. Alpine observe attentivement l'évolution du marché des sportives électriques premium avant de finaliser sa stratégie produit.

Une stratégie ambitieuse pour l'électrification

Avec trois modèles électriques en préparation - l'A110 de nouvelle génération, le coupé 2+2 moderne et l'éventuelle A310 exclusive - Alpine affirme ses ambitions dans le segment des sportives électriques premium. La marque française souhaite se démarquer de la concurrence par des choix esthétiques audacieux, oscillant entre références historiques et modernité assumée.

Cette double approche permettra à Alpine de toucher différentes clientèles : les puristes nostalgiques avec l'A110, les collectionneurs fortunés avec l'A310, et une clientèle plus large recherchant une sportive électrique au design contemporain avec le futur coupé 2+2.