Volkswagen ID GTI Concept : un prototype électrique ultra-sportif de 300 ch dévoilé cette semaine
Par Martin Rochard · 2 min de lecture
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Un concept radical pour les 50 ans de la GTI
Volkswagen s'apprête à frapper fort vendredi avec la présentation d'un concept ID GTI que le constructeur allemand qualifie lui-même de "très épicé". Sous une bâche de camouflage, on distingue déjà les éléments d'un kit carrosserie ultra-agressif avec un aileron arrière démesuré et des élargisseurs d'ailes spectaculaires.
Cette révélation s'inscrit dans le cadre des festivités célébrant le cinquantième anniversaire de l'emblématique sigle GTI, né en 1976 sur la première Golf. Pour marquer le coup, Volkswagen semble décidé à repousser les limites de sa première GTI électrique avec ce prototype particulièrement musclé.
Vers une version Clubsport de 300 chevaux
Ce concept pourrait bien annoncer une future déclinaison Clubsport de l'ID GTI, dont le développement serait déjà en cours dans les bureaux d'études de Wolfsburg. Des sources internes au constructeur ont confirmé qu'une version haut de gamme était à l'étude, avec une puissance grimpant de 223 chevaux sur le modèle standard à près de 300 chevaux.
Les améliorations techniques envisagées incluent :
- Une puissance portée à environ 300 chevaux contre 223 ch en série
- Un différentiel autobloquant pour gérer le couple supplémentaire
- Des modifications châssis étendues
- Une boîte de vitesses simulée avec palettes au volant
Le potentiel technique confirmé par Volkswagen
Florian Umbach, chef de la dynamique chez Volkswagen, a confirmé l'existence de ce programme lors d'un essai exclusif d'un prototype GTI. "Il y a clairement plus de puissance de pointe que nous pouvons extraire du moteur et de la batterie dont nous disposons, et plus de couple que l'essieu avant pourrait également gérer. Le potentiel est réel", a-t-il déclaré.
Le responsable a également évoqué l'intégration d'une boîte de vitesses simulée actionnée par des palettes, une technologie visant à reproduire les sensations d'une sportive thermique traditionnelle, même sur une plateforme 100% électrique.
Un style inspiré des Clubsport thermiques
Le traitement esthétique radical de ce concept s'inscrit dans la lignée des précédentes versions Clubsport de la Golf GTI. Ces déclinaisons extrêmes se caractérisent traditionnellement par une aérodynamique travaillée, des appendices carrosserie imposants et une présence visuelle assumée.
L'aileron arrière surdimensionné visible sous la bâche et les élargisseurs d'ailes marqués suggèrent une approche similaire pour cette GTI électrique, qui pourrait bien devenir la compacte sportive électrique de référence sur le marché européen.
Un positionnement stratégique sur le segment électrique sportif
Avec ce projet, Volkswagen entend démontrer que l'électrification n'est pas incompatible avec les émotions de conduite. Face à une concurrence croissante sur le segment des compactes électriques sportives, le constructeur allemand mise sur l'héritage GTI pour séduire les passionnés.
Le rendez-vous est pris pour vendredi, date à laquelle Volkswagen lèvera officiellement le voile sur ce concept prometteur. Reste à savoir si ce prototype débouchera rapidement sur une version de série et, le cas échéant, à quel tarif elle sera proposée sur le marché français.
Questions fréquentes
Quelle est la puissance envisagée pour cette Volkswagen ID GTI Clubsport ?
Alors que la version standard de l'ID GTI développe 223 chevaux, ce concept pourrait préfigurer une variante Clubsport portée à environ 300 chevaux. Cette augmentation de puissance s'accompagnerait de modifications châssis importantes, notamment l'ajout d'un différentiel autobloquant.
Quand sera dévoilé ce concept Volkswagen ID GTI ?
Le constructeur allemand lèvera le voile sur ce concept vendredi. Cette présentation s'inscrit dans les célébrations du 50e anniversaire de la légendaire appellation GTI, apparue pour la première fois en 1976.
Quelles sont les caractéristiques stylistiques de ce concept ?
Sous sa bâche, on distingue un aileron arrière massif et des élargisseurs d'ailes prononcés. Ce traitement esthétique agressif rappelle celui appliqué aux précédentes versions Clubsport de la Golf GTI, connues pour leur radicalité.
Une boîte de vitesses sera-t-elle proposée sur cette GTI électrique ?
Selon Florian Umbach, responsable de la dynamique chez Volkswagen, une boîte de vitesses simulée actionnée par des palettes au volant est envisagée. Cette solution vise à reproduire les sensations d'une sportive thermique traditionnelle.