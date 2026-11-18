Par Martin Rochard / 18 novembre 2026 à 08:52 · 2 min de lecture

Volkswagen dévoile vendredi un concept ID GTI très radical avec aileron surdimensionné, célébrant les 50 ans de la GTI avec jusqu'à 300 chevaux annoncés.

Un concept radical pour les 50 ans de la GTI

Volkswagen s'apprête à frapper fort vendredi avec la présentation d'un concept ID GTI que le constructeur allemand qualifie lui-même de "très épicé". Sous une bâche de camouflage, on distingue déjà les éléments d'un kit carrosserie ultra-agressif avec un aileron arrière démesuré et des élargisseurs d'ailes spectaculaires.

Cette révélation s'inscrit dans le cadre des festivités célébrant le cinquantième anniversaire de l'emblématique sigle GTI, né en 1976 sur la première Golf. Pour marquer le coup, Volkswagen semble décidé à repousser les limites de sa première GTI électrique avec ce prototype particulièrement musclé.

Vers une version Clubsport de 300 chevaux

Ce concept pourrait bien annoncer une future déclinaison Clubsport de l'ID GTI, dont le développement serait déjà en cours dans les bureaux d'études de Wolfsburg. Des sources internes au constructeur ont confirmé qu'une version haut de gamme était à l'étude, avec une puissance grimpant de 223 chevaux sur le modèle standard à près de 300 chevaux.

Les améliorations techniques envisagées incluent :

Une puissance portée à environ 300 chevaux contre 223 ch en série

Un différentiel autobloquant pour gérer le couple supplémentaire

Des modifications châssis étendues

Une boîte de vitesses simulée avec palettes au volant

Le potentiel technique confirmé par Volkswagen

Florian Umbach, chef de la dynamique chez Volkswagen, a confirmé l'existence de ce programme lors d'un essai exclusif d'un prototype GTI. "Il y a clairement plus de puissance de pointe que nous pouvons extraire du moteur et de la batterie dont nous disposons, et plus de couple que l'essieu avant pourrait également gérer. Le potentiel est réel", a-t-il déclaré.

Le responsable a également évoqué l'intégration d'une boîte de vitesses simulée actionnée par des palettes, une technologie visant à reproduire les sensations d'une sportive thermique traditionnelle, même sur une plateforme 100% électrique.

Un style inspiré des Clubsport thermiques

Le traitement esthétique radical de ce concept s'inscrit dans la lignée des précédentes versions Clubsport de la Golf GTI. Ces déclinaisons extrêmes se caractérisent traditionnellement par une aérodynamique travaillée, des appendices carrosserie imposants et une présence visuelle assumée.

L'aileron arrière surdimensionné visible sous la bâche et les élargisseurs d'ailes marqués suggèrent une approche similaire pour cette GTI électrique, qui pourrait bien devenir la compacte sportive électrique de référence sur le marché européen.

Un positionnement stratégique sur le segment électrique sportif

Avec ce projet, Volkswagen entend démontrer que l'électrification n'est pas incompatible avec les émotions de conduite. Face à une concurrence croissante sur le segment des compactes électriques sportives, le constructeur allemand mise sur l'héritage GTI pour séduire les passionnés.

Le rendez-vous est pris pour vendredi, date à laquelle Volkswagen lèvera officiellement le voile sur ce concept prometteur. Reste à savoir si ce prototype débouchera rapidement sur une version de série et, le cas échéant, à quel tarif elle sera proposée sur le marché français.