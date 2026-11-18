Par Sarah Wagner / 18 novembre 2026 à 08:52 · 3 min de lecture

La Volkswagen ID.3 Neo abandonne les commandes tactiles frustrantes pour revenir aux boutons physiques, transformant radicalement l'expérience utilisateur.

Le retour aux fondamentaux s'impose parfois comme la meilleure des innovations. Volkswagen vient de l'apprendre à ses dépens avec l'ID.3, sa compacte électrique qui a longtemps souffert d'une ergonomie déroutante. La version Neo corrige enfin le tir de manière spectaculaire.

Des boutons physiques : la révolution tant attendue

Dès l'installation au volant, le changement saute aux yeux... et aux doigts. Première action : baisser le volume de l'autoradio d'un simple geste intuitif sur une molette rotative située sur la console centrale. Ce plaisir simple, qui semblait appartenir au passé chez Volkswagen, fait son grand retour.

Cette molette n'est que le début d'une transformation profonde de l'habitacle. Le constructeur de Wolfsburg a littéralement parsemé l'intérieur de commandes physiques. Une rangée de boutons bien nets pour la climatisation court le long du bord avant de la planche de bord. Le volant à deux branches accueille lui aussi de nouvelles commandes, judicieusement positionnées pour éviter toute activation accidentelle lors des manœuvres.

La porte conducteur n'est pas en reste avec quatre interrupteurs individuels pour les vitres et un réglage dédié pour les rétroviseurs extérieurs. Même l'éclairage dispose désormais de vrais interrupteurs tactiles sur le tableau de bord.

L'écran tactile conservé mais repensé

Le grand écran tactile central demeure, mais Volkswagen l'a repensé intelligemment. Les ingénieurs ont prévu un repose-pouce généreux dans sa partie inférieure, désormais débarrassé des curseurs tactiles pénibles pour le volume ou la température. L'interface elle-même gagne en lisibilité avec des icônes plus grandes et plus simples.

Cette évolution majeure témoigne d'une écoute attentive des retours clients. Les conducteurs et la presse spécialisée n'ont cessé de critiquer l'ergonomie problématique des premières ID.3. Le message est enfin passé, et le résultat transforme radicalement l'agrément d'utilisation quotidien du véhicule.

Une qualité perçue en nette progression

Au-delà de l'ergonomie, la qualité des matériaux impressionne. Volkswagen a soigné les finitions et les assemblages, restaurant la réputation de solidité qui fait la renommée de la marque. Le toucher des plastiques et la précision des ajustements rassurent immédiatement.

Un packaging intelligent dans un gabarit compact

L'ID.3 Neo brille également par son optimisation de l'espace. Avec ses 4,26 mètres de longueur seulement, elle parvient à offrir un habitacle généreux tant à l'avant qu'à l'arrière. L'architecture électrique, avec son plancher plat et l'absence de tunnel de transmission, libère un volume précieux pour les passagers.

Le coffre confirme cette efficacité spatiale : 383 litres en configuration normale, extensibles jusqu'à 1336 litres une fois les sièges arrière rabattus. Des chiffres remarquables pour une compacte qui rivalise avec des modèles d'un segment supérieur.

Une ambiance lumineuse proche d'un monospace

L'habitacle dégage une impression d'espace et de luminosité inhabituelle pour une compacte. La ligne de caisse volontairement basse et le pare-brise éloigné créent une atmosphère aérée, presque proche d'un monospace. Cette conception présente toutefois un compromis : des montants de pare-brise assez épais qui peuvent masquer un véhicule en approche dans les ronds-points, réclamant une vigilance accrue.

Une Golf électrique enfin digne de son nom

Avec cette version Neo, l'ID.3 retrouve enfin l'ADN Volkswagen que beaucoup attendaient depuis son lancement. L'intuitivité, la qualité de fabrication et l'attention aux détails qui ont fait le succès de la Golf pendant des décennies réapparaissent dans cette évolution électrique.

Le constructeur allemand démontre qu'il sait rectifier le tir quand nécessaire. Cette capacité d'écoute et d'adaptation pourrait bien redonner un second souffle à un modèle stratégique dans la transition électrique du groupe. Les futures ID.3 Neo arrivant sur le marché français bénéficieront de ces améliorations décisives qui changent tout au quotidien.