Une hypercar néerlandaise révolutionne la conduite avec une position de pilotage inspirée de la moto
Par Laurence Jardin · 2 min de lecture
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La scène des hypercars s'apprête à accueillir un concept pour le moins radical. La jeune pousse néerlandaise Sanrivatti bouscule les codes établis avec une approche totalement inédite de la position de pilotage, s'inspirant directement de l'univers de la moto sportive.
Une position de conduite révolutionnaire baptisée "Apex"
Oubliez le siège baquet traditionnel. Sanrivatti propose une position où le pilote se retrouve allongé tête en avant, sanglé sur un châssis monté en position centrale. Cette configuration pour le moins inhabituelle baptisée "Apex position" vise à redéfinir totalement l'expérience de conduite d'une hypercar.
Selon Santiago Sanchez, fondateur de l'entreprise, il s'agit d'un "renversement total" de l'architecture automobile conventionnelle. "Vous ne faites qu'un avec la machine. Vous n'êtes plus assis dans la voiture comme dans un canapé en mangeant du pop-corn devant un film. Là, vous adoptez une position active, une posture agressive, qui vous force à être dans l'instant présent", explique-t-il.
Visibilité accrue et connexion maximale
Cette disposition tête en avant apporte selon Sanrivatti plusieurs avantages significatifs. La visibilité vers l'avant se trouve considérablement améliorée par rapport à une position assise classique. Plus important encore, la perception du pilotage change radicalement.
"Les choses ne viennent plus vers vous, c'est vous qui allez vers le virage", souligne Sanchez. Cette posture plus agressive encourage naturellement le pilote à attaquer les courbes avec davantage de détermination, créant une symbiose unique entre l'homme et la machine.
Un compromis étudié entre moto et automobile
Malgré son inspiration motocycliste évidente, le projet Sanrivatti conserve des commandes automobiles traditionnelles : un volant et des pédales, reliés mécaniquement aux organes correspondants de la voiture, sans recours à une technologie "by-wire".
La position n'est toutefois pas complètement horizontale. Les concepteurs ont conscience que piloter une moto à haute vitesse sollicite énormément le corps, et qu'une voiture génère des forces latérales bien supérieures en virage, notamment grâce à une surface de contact pneumatique plus importante.
Sanrivatti affirme avoir trouvé le "point d'équilibre idéal" entre une posture trop agressive comme sur une moto sportive, et une position trop "passive" à la manière d'une voiture conventionnelle.
Un système anti-G en développement
Pour gérer les contraintes physiques inhérentes à cette configuration originale, l'équipe travaille sur ce qu'elle nomme un "système de neutralisation des forces G" (GNS). Sanchez évoque "une sorte de mécanisme d'inclinaison" sans toutefois dévoiler davantage de détails, le développement étant encore en cours.
Le prototype "One" annonce la couleur
Sanrivatti vient de lever le voile sur son premier prototype, sobrement baptisé "One". Ce démonstrateur préfigure les spécifications de la voiture de piste que le constructeur néerlandais ambitionne de produire à l'horizon 2030.
Équipée d'un moteur V10, cette machine radicale s'annonce comme un jouet de circuit réservé à une clientèle en quête de sensations absolument inédites. Un projet qui devrait faire parler de lui dans les années à venir, à condition bien sûr que Sanrivatti parvienne à concrétiser cette vision audacieuse.
Reste à voir si ce concept pour le moins disruptif trouvera son public parmi les amateurs d'hypercars, traditionnellement attachés à un certain classicisme dans l'approche du pilotage automobile.
Questions fréquentes
En quoi consiste la position "Apex" de Sanrivatti ?
Le pilote est allongé tête en avant sur un châssis central, à la manière d'un motard sur une sportive. Cette posture inédite conserve néanmoins un volant et des pédales traditionnels, reliés mécaniquement aux organes de la voiture.
Quels sont les avantages de cette position de conduite ?
Selon le fondateur Santiago Sanchez, elle offre une visibilité vers l'avant nettement améliorée par rapport à un siège classique. Elle favorise également une sensation de connexion totale avec la voiture et encourage une conduite plus agressive en courbe.
Comment le corps du pilote supporte-t-il les forces G dans cette position ?
Sanrivatti développe un "système de neutralisation des forces G" (GNS), décrit comme un mécanisme d'inclinaison permettant de contrecarrer les charges exercées sur le corps. La position n'est pas complètement horizontale mais trouve un équilibre entre agressivité et confort.
Quand cette hypercar sera-t-elle disponible ?
Le prototype "One" vient d'être dévoilé, mais la production de cette voiture réservée à la piste n'est prévue qu'en 2030. Il s'agira d'une série très limitée destinée aux amateurs de sensations extrêmes sur circuit.