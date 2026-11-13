Une hypercar néerlandaise révolutionne la conduite avec une position de pilotage inspirée de la moto

Par Laurence Jardin / 13 novembre 2026 à 18:26 · 2 min de lecture

La start-up néerlandaise Sanrivatti dévoile une hypercar de piste au concept radical : une position de conduite tête en avant inspirée des motos sportives.

La scène des hypercars s'apprête à accueillir un concept pour le moins radical. La jeune pousse néerlandaise Sanrivatti bouscule les codes établis avec une approche totalement inédite de la position de pilotage, s'inspirant directement de l'univers de la moto sportive.

Une position de conduite révolutionnaire baptisée "Apex"

Oubliez le siège baquet traditionnel. Sanrivatti propose une position où le pilote se retrouve allongé tête en avant, sanglé sur un châssis monté en position centrale. Cette configuration pour le moins inhabituelle baptisée "Apex position" vise à redéfinir totalement l'expérience de conduite d'une hypercar.

Selon Santiago Sanchez, fondateur de l'entreprise, il s'agit d'un "renversement total" de l'architecture automobile conventionnelle. "Vous ne faites qu'un avec la machine. Vous n'êtes plus assis dans la voiture comme dans un canapé en mangeant du pop-corn devant un film. Là, vous adoptez une position active, une posture agressive, qui vous force à être dans l'instant présent", explique-t-il.

Visibilité accrue et connexion maximale

Cette disposition tête en avant apporte selon Sanrivatti plusieurs avantages significatifs. La visibilité vers l'avant se trouve considérablement améliorée par rapport à une position assise classique. Plus important encore, la perception du pilotage change radicalement.

"Les choses ne viennent plus vers vous, c'est vous qui allez vers le virage", souligne Sanchez. Cette posture plus agressive encourage naturellement le pilote à attaquer les courbes avec davantage de détermination, créant une symbiose unique entre l'homme et la machine.

Un compromis étudié entre moto et automobile

Malgré son inspiration motocycliste évidente, le projet Sanrivatti conserve des commandes automobiles traditionnelles : un volant et des pédales, reliés mécaniquement aux organes correspondants de la voiture, sans recours à une technologie "by-wire".

La position n'est toutefois pas complètement horizontale. Les concepteurs ont conscience que piloter une moto à haute vitesse sollicite énormément le corps, et qu'une voiture génère des forces latérales bien supérieures en virage, notamment grâce à une surface de contact pneumatique plus importante.

Sanrivatti affirme avoir trouvé le "point d'équilibre idéal" entre une posture trop agressive comme sur une moto sportive, et une position trop "passive" à la manière d'une voiture conventionnelle.

Un système anti-G en développement

Pour gérer les contraintes physiques inhérentes à cette configuration originale, l'équipe travaille sur ce qu'elle nomme un "système de neutralisation des forces G" (GNS). Sanchez évoque "une sorte de mécanisme d'inclinaison" sans toutefois dévoiler davantage de détails, le développement étant encore en cours.

Le prototype "One" annonce la couleur

Sanrivatti vient de lever le voile sur son premier prototype, sobrement baptisé "One". Ce démonstrateur préfigure les spécifications de la voiture de piste que le constructeur néerlandais ambitionne de produire à l'horizon 2030.

Équipée d'un moteur V10, cette machine radicale s'annonce comme un jouet de circuit réservé à une clientèle en quête de sensations absolument inédites. Un projet qui devrait faire parler de lui dans les années à venir, à condition bien sûr que Sanrivatti parvienne à concrétiser cette vision audacieuse.

Reste à voir si ce concept pour le moins disruptif trouvera son public parmi les amateurs d'hypercars, traditionnellement attachés à un certain classicisme dans l'approche du pilotage automobile.