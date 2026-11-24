Par Laurence Jardin / 24 novembre 2026 à 10:23 · 2 min de lecture

Lamborghini dévoile la Temerario Spyder avec un toit dur rétractable inédit, un V8 hybride de 907 ch et des performances exceptionnelles de 342 km/h.

Lamborghini vient de lever le voile sur la Temerario Spyder, marquant une étape historique pour la marque italienne. Cette nouvelle supercar cabriolet célèbre non seulement 50 ans de modèles à toit ouvert chez le constructeur de Sant'Agata Bolognese, mais introduit surtout une première mondiale pour la firme au taureau : un toit rigide escamotable.

Un toit innovant qui révolutionne l'approche de Lamborghini

La grande nouveauté de cette Temerario Spyder réside dans son système de toit rigide rétractable, une première absolue dans l'histoire de Lamborghini. Mais l'innovation ne s'arrête pas là : contrairement aux mécanismes conventionnels qui replient le toit horizontalement dans le compartiment arrière, celui-ci se range verticalement derrière les sièges.

Cette architecture atypique n'a pas été choisie au hasard. Selon le constructeur, ce rangement vertical permet d'abaisser le centre de gravité lorsque le toit est escamoté, offrant ainsi des bénéfices dynamiques tangibles en conduite sportive.

Mitja Borkert, directeur du design chez Lamborghini, explique : "Le défi le plus stimulant était d'intégrer un système aussi complexe qu'un toit rigide rétractable sans qu'il apparaisse comme un ajout, en préservant la pureté et la tension des proportions de la Temerario."

Des performances époustouflantes malgré le poids supplémentaire

Sous le capot arrière, la Temerario Spyder reprend intégralement la motorisation de la version coupé : un V8 biturbo de 4,0 litres associé à une hybridation. Ce bloc d'exception grimpe jusqu'à 10 250 tr/min avec le launch control et délivre une puissance cumulée de 907 chevaux.

Malgré un poids inévitablement supérieur à celui du coupé qui affiche 1,7 tonne sur la balance (Lamborghini reste discret sur l'écart exact), les performances restent ahurissantes :

0 à 100 km/h en 2,7 secondes (soit 0,1 seconde de plus que le coupé)

Vitesse maximale de 342 km/h

Positionnement parmi les voitures thermiques les plus véloces du marché

Un mode électrique pour la ville

Contrairement à l'ancienne Huracán V10, la Temerario Spyder peut fonctionner en mode 100% électrique en milieu urbain, avec jusqu'à 188 chevaux fournis par les moteurs électriques. Une capacité bienvenue dans les zones à faibles émissions qui se multiplient dans les grandes villes européennes.

Un design qui préserve l'esprit du coupé

L'intégration du mécanisme de toit a nécessité des adaptations stylistiques importantes. Pour conserver la silhouette tendue de la version fermée, les designers ont créé deux carénages aérodynamiques qui s'étendent depuis l'habitacle vers l'arrière du véhicule, reproduisant visuellement les formes du coupé.

Le V8 biturbo devient également un élément esthétique majeur grâce à un nouveau capot moteur vitré qui transforme le bloc en point focal à l'arrière de la voiture, célébrant la mécanique comme une œuvre d'art.

Des progrès structurels et pratiques significatifs

Le châssis monocoque en aluminium a été spécifiquement modifié pour compenser la perte de rigidité inhérente à l'absence de toit fixe. Résultat : la Temerario Spyder affiche une rigidité structurelle supérieure de 6% à celle de l'ancienne Huracán Evo Spyder, promettant une tenue de route et une précision de conduite améliorées.

L'habitabilité progresse également avec 46 millimètres d'espace supplémentaire pour les jambes, rendant la supercar italienne un peu plus accueillante lors des trajets prolongés.

Avec cette Temerario Spyder, Lamborghini démontre sa capacité à innover tout en préservant l'ADN sportif qui fait sa réputation depuis plus d'un demi-siècle. Le constructeur italien prouve qu'il est possible de combiner technologie de pointe, performances extrêmes et agrément du cabriolet sans compromis majeur.