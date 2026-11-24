La Lamborghini Temerario Spyder débarque sur Apple Vision Pro avant sa sortie officielle
Par Luc Morandini · 3 min de lecture
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Lamborghini frappe fort dans l'univers de la réalité virtuelle. Avant même que les premiers clients ne prennent possession de leur Temerario Spyder, le constructeur italien propose une immersion totale grâce à l'Apple Vision Pro. Une stratégie audacieuse qui permet de découvrir chaque détail technique de ce nouveau cabriolet hybride.
Une expérience virtuelle pour anticiper la découverte
Le célèbre taureau de Sant'Agata Bolognese enrichit son application dédiée au casque de réalité mixte d'Apple avec une expérience centrée sur la Temerario Spyder. L'objectif ? Permettre aux futurs propriétaires et passionnés d'explorer le mécanisme innovant du toit rigide rétractable dans un environnement virtuel tridimensionnel.
Cette initiative arrive alors que la voiture elle-même entame tout juste sa commercialisation. Dévoilée à Los Angeles en octobre dernier, la Temerario Spyder ne rejoindra les garages de ses heureux propriétaires qu'au printemps 2027. Un délai que Lamborghini transforme en opportunité marketing grâce à la technologie immersive.
Six sections pour tout comprendre de la supercar hybride
L'application Vision Pro ne se limite pas au toit rétractable. Elle propose une exploration complète articulée autour de six sections distinctes :
- L'habitacle et son design exclusif
- Le groupe motopropulseur hybride haute performance
- L'aérodynamique active
- L'histoire de création par le Centro Stile
- L'animation détaillée du système de toit rétractable
- La comparaison des quatre modes de conduite
Le toit rétractable sous toutes les coutures
La section consacrée au toit constitue la nouveauté majeure de cette mise à jour. Elle permet de visualiser l'intégralité du processus de pliage vertical du toit rigide, qui vient se loger derrière l'habitacle sans obstruer la vue sur le moteur. L'animation respecte scrupuleusement la durée réelle de 17 secondes nécessaires à l'opération, réalisable jusqu'à 50 km/h.
Cette première pour Lamborghini – c'est le premier Spyder de la marque équipé d'un toit rigide rétractable – fait l'objet d'une attention particulière. L'application détaille comment les ingénieurs ont réussi à préserver le centre de gravité et les performances dynamiques malgré l'ajout de ce système complexe.
920 chevaux à explorer en réalité virtuelle
La section dédiée au groupe motopropulseur permet une plongée inédite dans l'architecture HPEV (High-Performance Electrified Vehicle) de Lamborghini. Les utilisateurs peuvent tourner autour du compartiment moteur et examiner sous tous les angles le V8 biturbo de 4,0 litres capable d'atteindre 10 000 tr/min.
Ce bloc thermique travaille de concert avec trois moteurs électriques pour délivrer une puissance combinée de 920 chevaux. Une configuration que l'on peut scruter virtuellement avec un niveau de détail impossible à obtenir dans une concession traditionnelle.
Comprendre les modes de conduite
L'autre nouveauté spécifique au Spyder concerne la visualisation comparative des quatre modes de conduite. L'application affiche côte à côte les modifications de distribution de puissance et de comportement du châssis propres à chaque configuration. Une manière pédagogique de saisir les capacités d'adaptation de cette supercar électrifiée.
Une stratégie numérique déployée sur toute la gamme
Cette expérience Vision Pro s'inscrit dans une démarche plus large initiée par Lamborghini avec les modèles Revuelto et Urus SE. Le constructeur considère le computing spatial comme un outil essentiel pour présenter sa gamme électrifiée Fuoriclasse, particulièrement auprès d'une clientèle internationale qui ne peut pas toujours se déplacer immédiatement en concession.
Avec un tarif d'entrée fixé à 390 900 dollars hors options sur le marché américain, la Temerario Spyder rejoint une famille qui compte déjà les versions Tettonero et Tricolore, cette dernière présentée à Pebble Beach. Les commandes sont d'ores et déjà ouvertes pour les clients prêts à patienter jusqu'en 2027.
Cette approche témoigne de l'évolution du secteur automobile haut de gamme, où l'expérience digitale devient aussi importante que l'essai physique, permettant aux marques de créer du désir et de l'engagement bien avant la première prise en main réelle.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'expérience Apple Vision Pro de la Lamborghini Temerario Spyder ?
Il s'agit d'une application en réalité spatiale qui permet d'explorer virtuellement la supercar avant son arrivée en concession. Les utilisateurs peuvent notamment visualiser en détail le mécanisme du toit rigide rétractable et comparer les quatre modes de conduite.
Quelle est la particularité du toit de la Temerario Spyder ?
C'est le premier Spyder Lamborghini équipé d'un toit rigide rétractable. Le système s'ouvre ou se ferme en 17 secondes à des vitesses allant jusqu'à 50 km/h, tout en préservant le centre de gravité et les performances dynamiques.
Quelle est la motorisation de cette Lamborghini hybride ?
La Temerario Spyder embarque un V8 biturbo de 4,0 litres montant jusqu'à 10 000 tr/min, couplé à trois moteurs électriques. L'ensemble développe une puissance combinée de 920 chevaux dans le cadre de l'architecture HPEV (High-Performance Electrified Vehicle) de Lamborghini.
Quand pourra-t-on acheter la Temerario Spyder ?
Les commandes sont déjà ouvertes avec un tarif de départ de 390 900 dollars hors options sur le marché américain. Les premières livraisons interviendront au printemps 2027.
Quels éléments peut-on explorer dans l'application Vision Pro ?
L'application propose six sections : l'intérieur, le groupe motopropulseur, l'aérodynamique, l'histoire du design du Centro Stile, l'animation du toit rétractable et une comparaison des quatre modes de conduite. Les utilisateurs peuvent également tourner autour du compartiment moteur sous tous les angles.