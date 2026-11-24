Par Luc Morandini / 24 novembre 2026 à 10:22 · 3 min de lecture

Lamborghini propose une expérience immersive en 3D de la Temerario Spyder sur Apple Vision Pro, permettant d'explorer son toit rétractable innovant.

Lamborghini frappe fort dans l'univers de la réalité virtuelle. Avant même que les premiers clients ne prennent possession de leur Temerario Spyder, le constructeur italien propose une immersion totale grâce à l'Apple Vision Pro. Une stratégie audacieuse qui permet de découvrir chaque détail technique de ce nouveau cabriolet hybride.

Une expérience virtuelle pour anticiper la découverte

Le célèbre taureau de Sant'Agata Bolognese enrichit son application dédiée au casque de réalité mixte d'Apple avec une expérience centrée sur la Temerario Spyder. L'objectif ? Permettre aux futurs propriétaires et passionnés d'explorer le mécanisme innovant du toit rigide rétractable dans un environnement virtuel tridimensionnel.

Cette initiative arrive alors que la voiture elle-même entame tout juste sa commercialisation. Dévoilée à Los Angeles en octobre dernier, la Temerario Spyder ne rejoindra les garages de ses heureux propriétaires qu'au printemps 2027. Un délai que Lamborghini transforme en opportunité marketing grâce à la technologie immersive.

Six sections pour tout comprendre de la supercar hybride

L'application Vision Pro ne se limite pas au toit rétractable. Elle propose une exploration complète articulée autour de six sections distinctes :

L'habitacle et son design exclusif

Le groupe motopropulseur hybride haute performance

L'aérodynamique active

L'histoire de création par le Centro Stile

L'animation détaillée du système de toit rétractable

La comparaison des quatre modes de conduite

Le toit rétractable sous toutes les coutures

La section consacrée au toit constitue la nouveauté majeure de cette mise à jour. Elle permet de visualiser l'intégralité du processus de pliage vertical du toit rigide, qui vient se loger derrière l'habitacle sans obstruer la vue sur le moteur. L'animation respecte scrupuleusement la durée réelle de 17 secondes nécessaires à l'opération, réalisable jusqu'à 50 km/h.

Cette première pour Lamborghini – c'est le premier Spyder de la marque équipé d'un toit rigide rétractable – fait l'objet d'une attention particulière. L'application détaille comment les ingénieurs ont réussi à préserver le centre de gravité et les performances dynamiques malgré l'ajout de ce système complexe.

920 chevaux à explorer en réalité virtuelle

La section dédiée au groupe motopropulseur permet une plongée inédite dans l'architecture HPEV (High-Performance Electrified Vehicle) de Lamborghini. Les utilisateurs peuvent tourner autour du compartiment moteur et examiner sous tous les angles le V8 biturbo de 4,0 litres capable d'atteindre 10 000 tr/min.

Ce bloc thermique travaille de concert avec trois moteurs électriques pour délivrer une puissance combinée de 920 chevaux. Une configuration que l'on peut scruter virtuellement avec un niveau de détail impossible à obtenir dans une concession traditionnelle.

Comprendre les modes de conduite

L'autre nouveauté spécifique au Spyder concerne la visualisation comparative des quatre modes de conduite. L'application affiche côte à côte les modifications de distribution de puissance et de comportement du châssis propres à chaque configuration. Une manière pédagogique de saisir les capacités d'adaptation de cette supercar électrifiée.

Une stratégie numérique déployée sur toute la gamme

Cette expérience Vision Pro s'inscrit dans une démarche plus large initiée par Lamborghini avec les modèles Revuelto et Urus SE. Le constructeur considère le computing spatial comme un outil essentiel pour présenter sa gamme électrifiée Fuoriclasse, particulièrement auprès d'une clientèle internationale qui ne peut pas toujours se déplacer immédiatement en concession.

Avec un tarif d'entrée fixé à 390 900 dollars hors options sur le marché américain, la Temerario Spyder rejoint une famille qui compte déjà les versions Tettonero et Tricolore, cette dernière présentée à Pebble Beach. Les commandes sont d'ores et déjà ouvertes pour les clients prêts à patienter jusqu'en 2027.

Cette approche témoigne de l'évolution du secteur automobile haut de gamme, où l'expérience digitale devient aussi importante que l'essai physique, permettant aux marques de créer du désir et de l'engagement bien avant la première prise en main réelle.